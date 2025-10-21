¡ÚFuture ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー2025½ÐÅ¸¡Û¿·»þÂå¥¹ー¥Ñー¥¯ー¥ë¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¡ÖFuture smart¡×¡¢¿åÁÇ¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¡ÖFuture hydrogen¡×¤Ê¤É¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÅ¸¼¨¡¦»î¾è
¡¡Future³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æ¸¶ ·Ä»Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î29Æü(¿å)¤è¤êÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹ ¡£Ì¤Íè¤ÎÃÏ°è¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢²þÀµÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢Åö¼Ò¤¬³«È¯¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÅ¸¼¨¡¦»î¾è¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー
Future mobility platform
¡ÚÅö¼Ò½ÐÅ¸³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー2025
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È À¾2¥Ûー¥ë¡ÖTokyo Future Tour 2035¡×¥¨¥ê¥¢B Future³ô¼°²ñ¼Ò¥Öー¥¹¡¦»î¾è¥¨¥ê¥¢
½ÐÅ¸´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë
¸ø¼°¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡§https://www.japan-mobility-show.com/program/tokyo_future_tour/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=-1ZpWwTpDSM ]
¡ÚJapan Mobility Show 2025¡ÛTokyo Future Tour 2035 ¾Ò²ð±ÇÁü
¡ÖTokyo Future Tour 2035¡× À¾2¥Ûー¥ë¥¨¥ê¥¢¥¨¥ê¥¢B
Future connect mobility & application
¡Ú½ÐÅ¸ÆâÍÆ¡Û
Ì¤Íè¤ÎÃÏ°èÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥Þー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò°ìÆ²¤ËÅ¸¼¨¡£´Ä¶ÀÇ½¡¦ÄÌ¿®Ï¢·È¡¦ÁàºîÀ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÉµá¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤´Í÷¡¢¤´»î¾è¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¸¼¨¼Ö¼ï°ìÍ÷¡Û
FUTURE SMART MINI
FUTURE SMART MINI
¡ÊÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¡Ë
¡Ú¥Ú¥À¥ë¥ì¥¹¡Û¤³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¥é¥¯¥é¥¯¡ª16ºÐ°Ê¾åÌÈµöÉÔÍ×¡¦¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÅØÎÏµÁÌ³¤Î¡Ö¥Õ¥ëÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¡×
¡Ú¥ß¥Ë¤Ç¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡ÛºäÆ»¤â¥é¥¯¥é¥¯¡ª¿·»þÂå¹âÀÇ½¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÅëºÜ¡£°µÅÝÅªÅÐºäÎÏ¤È¹ÒÂ³µ÷Î¥100km
¡ÚÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß²ÄÇ½¡Û¾®¤µ¤¯ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤â¥é¥¯¥é¥¯¡ª¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¹üÂÀ¥Ü¥Ç¥£¤Ç°ÂÄêÁö¹Ô
Future smart
Future smart
¡ÊÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¡Ë
¡Ú¿·»þÂå¥¹ー¥Ñー¥¯ー¥ë¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¡Û¤³¤¬¤Ê¤¯¤Æ³Ú¡¹¡ª16ºÐ°Ê¾åÌÈµöÉÔÍ×¡¦¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÅØÎÏµÁÌ³¡Ö¥Õ¥ëÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¡×
¡Ú¥ß¥Ë¤Ç¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡Û¿·»þÂå¹âÀÇ½¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÅëºÜ¡£¹ÒÂ³µ÷Î¥100km¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¸ò´¹¤Î¼ê´Ö¤âÂçÉý·Ú¸º¡£ °µÅÝÅª¤ÊÅÐºäÀÇ½¤Ç¾å¤êºä¤â¥é¥¯¥é¥¯¡£
¡Ú¥Îー¥Ñ¥ó¥¯¥¿¥¤¥ä¡Û¶õµ¤Æþ¤ìÉÔÍ×¤Ç¼ê´Ö¤¤¤é¤º¡ª¤ª¼êÆþ¤ì¤â¥é¥¯¥é¥¯¡£
Future mobility hydrogen
Future mobility hydrogen
¡Ê¿åÁÇ¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¡Ë
¡ÚÁö¤ê¤â³Ú¤·¤á¤ë¿åÁÇ¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¡Û
¿åÁÇ¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È±ó¤¯¤Ø¡£´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢³¹¾è¤ê¤â²÷Å¬¡ª
¡Ú³¹¾è¤ê¤â²÷Å¬¤ÊÁö¹ÔÀÇ½¡Û
300WÇ³ÎÁÅÅÃÓ¡ß·ÚÎÌ30kg¥Ü¥Ç¥£¤ÇºäÆ»¤â¥¹¥¤¥¹¥¤¡£Ìó80km¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤â¡ý
¡Ú°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¿åÁÇ¥·¥¹¥Æ¥à¡Û
¾ï°µ¿åÁÇ¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸ºÎÍÑ¤Ç°ÂÁ´Àß·×¡£¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÂç¤Î¿åÁÇ¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¤Ç¤â¤Ã¤È±ó¤¯¤Ø¡ª
GOGO¡ªR ¥«ー¥´
GOGO¡ªR ¥«ー¥´
¡ÊEV3ÎØ¥ß¥Ë¥«ー¡Ë
¡ÚÁö¤ê¤â³Ú¤·¤á¤ëÅÅÆ°¥ß¥Ë¥«ー¡ÛÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤Ç±¿Å¾²ÄÇ½¡ª ´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢³¹¾è¤ê¤â²÷Å¬¡ª
¡ÚÁÖ²÷¤Ê¥³ー¥Ê¥ê¥ó¥°ÀÇ½¡ÛÆÃµöµ»½Ñ¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥êー¥ó¥¹¥Æ¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡×ºÎÍÑ¡£·¹¤¤¤Æ¶Ê¤¬¤ë¿·´¶³ÐÁö¹Ô
¡Ú³¹¾è¤ê¤â²÷Å¬¤ÊÁö¹ÔÀÇ½¡Û600W¥âー¥¿ー¡ßÄ¶·ÚÎÌ¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¤ÇºäÆ»¤â¥¹¥¤¥¹¥¤¡£ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¡¦ÇÛÃ£¤â¡ý
FUTURE board 2
FUTURE board 2 / FUTURE board 3
¡ÊÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¡Ë
¡Ú16ºÐ°Ê¾å¡¢ÌÈµöÉÔÍ×¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡Û 16ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌÈµöÉÔÍ×¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑ¤ÏÅØÎÏµÁÌ³¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¹ー¥ÑーÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡Û °µÅÝÅª¤Ê¹ÒÂ³µ÷Î¥100km¤ò¼Â¸½¡£½¼ÅÅ¤Î¼ê´Ö¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£ ÇÛÃ£¡¦±Ä¶È¶ÈÌ³¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¢¨¥Ð¥Ã¥Æ¥êー2ËÜÅëºÜ²ÄÇ½¡¢2ËÜ¤Î¾ì¹ç¹ÒÂ³µ÷Î¥200km
¡Ú¥Õ¥¡¥Ã¥È¥¿¥¤¥ä¤Ç¾è¤ê¿´ÃÏÈ´·²¡Û Âç·Â¥Õ¥¡¥Ã¥È¥¿¥¤¥ä¤È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¾è¤ê¿´ÃÏÈ´·²¡£ºÂ¤Ã¤Æ±¿Å¾¤Ç¤¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¤â²÷Å¬¤Ç¤¹¡£
Future mobility ¥³¥ó¥»¥×¥È
Future mobility ¥Ç¥ê¥Ð¥êー
Future¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¤Ç½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥ê¥Ð¥êー¶ÈÌ³¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÍ¥¤ì¤¿¼è²ó¤·¤ÈÄ¹µ÷Î¥¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹ÒÂ³µ÷Î¥¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¡¢³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ FUTURE SMART MINI¡ÊÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¡Ë
¡¦Future smart¡ÊÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¡Ë
¡¦Future mobility hydrogen¡Ê¿åÁÇ¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¡Ë
¡¦GOGO¡ªR¡ÊEV3ÎØ¥ß¥Ë¥«ー¡Ë
¡¦FUTURE board 2 / FUTURE board 3¡ÊÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¡Ë
¡¦Future mobility ¥Ç¥ê¥Ð¥êー ¥³¥ó¥»¥×¥È
¡Ú»î¾èÂÎ¸³³µÍ×¡Û¡ÊFUTURE ROAD¥¨¥ê¥¢¡Ë
¡ÖFUTURE ROAD¡×¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë»î¾èÂÎ¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È À¾2¥Ûー¥ë¡ÖFUTURE ROAD¡×¥¨¥ê¥¢
»öÁ°Í½Ìó¡§JMS¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¡Ö»öÁ°Í½ÌóÀ©¡×¤Ç¤¹¡Ê10/31¤«¤é±¿ÍÑ¡Ë¡£
¢¨¥×¥ì¥¹¥Çー¡Ê10/29¡¢10/30¡Ë¤Ï¡¢»öÁ°Í½Ìó¥¢¥×¥ê¤Ï±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡ÖÍ½Ìó¤Ê¤·ÀèÃåÂÐ±þ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹ ¡£
»î¾èÂÐ¾Ý¼Ö¼ï
¡¦FUTURE SMART MINI¡ÚÂÐ¾Ý¡§16ºÐ°Ê¾å¡¢150cm°Ê¾å¡¢120kg°Ê²¼¡Û
¡¦Future smart¡ÚÂÐ¾Ý¡§16ºÐ°Ê¾å¡¢150cm°Ê¾å¡¢120kg°Ê²¼¡Û
¡¦GOGO¡ªR ¥«ー¥´¡ÚÂÐ¾Ý¡§150cm°Ê¾å¡¢100kg°Ê²¼¡Û
»î¾èÍ½ÌóÊýË¡
»î¾èÍ½Ìó¤Ï¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖJapan Mobility Show¡×¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤Î¤ß¼õÉÕ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¢¥×¥êÆâ¤Î»î¾èÍ½Ìó¥Úー¥¸¤è¤ê¡¢´õË¾Æü»þ¡¦¼Ö¼ï¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Í½ÌóÏÈ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾õ¶·¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤ÎÍ½Ìó¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É
https://www.japan-mobility-show.com/program/app/
»î¾èÍ½Ìó´ÊÃ±¥Ê¥Ó
Íè¾ì¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡ã¥×¥ì¥¹¥Çー¡ä
10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë8:00～18:00
10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë8:00～13:00
¡ã¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Çー¡Ê¢¨¡Ë¡ä
10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:30～18:00
¢¨¾·ÂÔ¾õ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Î¤ßÆþ¾ì²Ä¡£
¡ãÆÃÊÌ¾·ÂÔÆü/¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ÎÆÃÊÌ¸«³ØÆü¡ä
10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë9:00～19:00
¡ã°ìÈÌ¸ø³«Æü¡ä
10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë13:30～19:00
11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ö9:00～19:00
11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢9Æü¡ÊÆü¡Ë¡ö9:00～18:00
11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë～7Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～19:00
¡Ê³«¾ì»þ´Ö¤Ï»ß¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÊÑ¹¹¤·¡¢»þ¤Ë¤ÏÆþ¾ì¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡ö°ìÈÌ¸ø³«Æü¡ÊÅÚÆü¡¦½ËÆü¡Ë¤Î9»þ～10»þ¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢ ¥¢ー¥êー¥¨¥ó¥È¥êー ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Î¤ßÆþ¾ì²Ä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Future³ô¼°²ñ¼Ò
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ contact@futuremobility.fun
¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§ https://www.futuremobility.fun/
¸ø¼°SNS¡§
Instagram¡§https://www.instagram.com/futuremobility_fun/?igshid=1710gzx19w69s
Facebook¡§https://www.facebook.com/profile.php?id=100063924107762
