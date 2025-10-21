オゾン化水生成装置の世界市場調査レポート:競合分析、予測2025-2031
半導体製造におけるオゾンの力とは？-洗浄と除菌を両立する次世代プロセス技術
オゾンはその強力な酸化作用により、半導体業界においても多様な用途で活用されている。主な応用例としては、リンス水中の全有機炭素（TOC）の低減、ウェハー洗浄、SiO?の形成、さらには工程用水の除菌が挙げられる。
オゾンの殺菌能力は古くから飲料水の除菌に用いられてきたように、その酸化力によって細菌の膜透過性を破壊し、微生物を効果的に不活化する特性を持つ。半導体分野ではこの特性が、プロセス用水の除菌によって配管内のコンタミネーションを防止し、リンス水の清浄度を保つことでウェハー表面の欠陥を抑制する目的で導入されている。
オゾンは、次世代の超清浄製造環境を支えるキーテクノロジーのひとつとして、今後さらにその存在感を高めていくことが期待される。
オゾンの酸化力が生む、新たな水処理革命
オゾン化水生成装置は、その圧倒的な酸化力により、微生物や有機汚染物の除去に優れた効果を発揮する先進的な水処理技術である。半導体、医薬、食品、化学など高純度水を要求される業界では、次世代の洗浄・殺菌ソリューションとして急速に注目されている。従来の塩素系殺菌やUV殺菌と比べ、二次生成物が少なく、装置の省スペース化・省エネ化を図ることが可能である点も評価されている。オゾンは使用後に分解され酸素に戻るため、環境負荷が極めて低いという特性を持ち、サステナブルな水処理技術としても重要な立ち位置を占めている。
市場は機能性からソリューション提案型へ進化
近年、オゾン化水生成装置の市場は、単なる機能性重視の装置選定から、「装置＋工程最適化＋データ監視」までを統合したトータルソリューションへと進化している。特に半導体業界では、リンス工程や配管系内のバイオフィルム除去、ウェーハ洗浄における欠陥抑制など、多様な応用ニーズが顕在化しており、用途ごとの最適濃度・流量・温度制御の組み合わせが求められている。また、LP Informationが2025年に発表した調査によれば、アジア太平洋地域を中心に導入件数は着実に増加しており、特に韓国・台湾のファウンドリ各社が前向きな設備更新を進めている点が注目される。
脱炭素・水資源問題が成長の起爆剤に
オゾン化水生成装置の導入は、脱炭素・脱薬剤処理という環境課題への具体的なアプローチとして多くの業界で採用が広がっている。これまで水処理において不可避だった薬剤使用や熱処理によるエネルギー消費を抑えつつ、高精度な殺菌・洗浄性能を確保できる点が、持続可能な製造プロセスの鍵を握る。また、上水源が限られる地域や再利用水の品質確保が課題となる産業クラスターにおいても、オゾン化水は低負荷・高信頼の選択肢となっている。政府の環境規制強化やESG投資の拡大により、設備導入の後押しとなる公的支援制度の整備も進んでいる。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルオゾン化水生成装置市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/263471/ozonized-water-generator）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.0%で、2031年までにグローバルオゾン化水生成装置市場規模は1億米ドルに達すると予測されている。
図. オゾン化水生成装置世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332296&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332296&id=bodyimage2】
