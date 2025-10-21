和洋どちらのインテリアにも自然に馴染む、職人仕上げの銅コースター5枚組
高岡銅器の伝統技術が息づく、上質な銅のコースター5枚組です。
熟練の職人が一枚一枚丁寧に仕上げた銅板は、光を受けると温かみのある輝きを放ち、手にするとずっしりとした重みが感じられます。
銅は熱伝導に優れ、冷たい飲み物を置いても水滴をしっかりと受け止めるため、テーブルを守る実用性も抜群です。
また、使い込むほどに色味や質感が深まり、独特の味わいが増すのも銅製品ならではの魅力。経年変化を楽しみながら、長く愛用できます。
5枚組なので、家族や友人とのティータイムや、来客時のおもてなしにも最適。
和洋問わず、どんなインテリアにも自然に馴染み、テーブルコーディネートのアクセントとしても活躍します。
高岡銅器の伝統と現代の生活が融合した、特別な日常のためのアイテム。
職人の手仕事を感じながら、日々のひとときをより豊かに演出してくれます。
銅のコースター5枚組：copper coaster
https://naire-shop.com/naire-mforii-013/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
