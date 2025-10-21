メルマガ配信システムのBenchmark Email、機能を厳選した新サービスをリリース

株式会社ベンチマークジャパン

メール配信サービス「Benchmark Email（ベンチマーク・イーメール）」は、よりシンプルに、よりスマートに生まれ変わります。

本リニューアルでは、長年にわたり多くのマーケターから寄せられたご要望を反映し、これまでの使いやすさはそのままに、日々のメールマーケティング業務に必要な機能を厳選。より直感的で効率的なUI・操作性を実現したメール配信プラットフォームへと全面的に再構築しました。また、機能を絞り込んだ分、従来の料金体系と比べてよりご利用しやすい価格設定に刷新しました。

リニューアルした新サービスでは、名称「Benchmark Email」はそのままに、簡潔さや使いやすさを表現した新しいロゴとブランドサイトへ変更しました。

リニューアルの背景

Benchmark Emailは、世界中のマーケターが、忙しい日々の中でも確実に成果を上げられるよう、「シンプルで強力なツール」を目指して様々な機能の開発・追加を行ってきました。一方、多機能ゆえの複雑さがマーケターの負担になってしまうことがあったのも事実です。そこで今回のリニューアルでは、ユーザーが「本当に必要とする機能」のみを厳選し、UI/UXを一新しました。

新しいBenchmark Emailは単なるリニューアルではなく、「シンプルさ」「パフォーマンス」「スマートテクノロジー」を基盤とした完全な再構築です。ドメイン認証の簡素化から明快な料金体系まで、すべてがマーケターの負担を軽減し、余計な複雑さを取り除くよう設計されています。最新のインフラを採用し、リアルタイムの速度と柔軟な拡張性を実現しました。

主な特徴は以下の通りです：

新しい料金プラン

- AI サポート機能 - AI画像生成、コンテンツの品質向上、文章のトーン調整など、重要ながらも細かい作業を迅速化し、マーケターの手間を省けるAIツール。- 最高水準のメールビルダー - ドラッグ＆ドロップで直感的に操作できるメールエディターと、細部まで調整可能なデザイン機能。豊富なデザインテンプレート、100万点以上の画像素材、パーソナライズ差し込み機能、テスト送信・プレビューといった従来の機能はそのままに、さらに柔軟に編集できる新機能を多数追加。HTMLメールエディタ- リアルタイムアクティビティフィード - コンタクトのエンゲージメントやメールキャンペーンの効果をリアルタイムで可視化。- セグメント＆タグ付け - 柔軟なタグ・セグメント機能でターゲットに合わせた効果的な配信を実現。コンタクトリスト管理- リアルタイムレポート -メール配信の成果が一目でわかる、シンプルで見やすいレポート画面を搭載。開封・クリックなど、受信者のリアルタイムの反応を即時に把握可能。リアルタイムレポート

登録メールアドレス数に応じたシンプルな価格設定を採用しています。初期費用やオプション料金は不要で、すべてのプランで同じ機能にフルアクセスできます。

（料金例）

無料プラン：メールアドレス500件まで登録、月2,500通の送信が可能

有料プラン：月額4,700円～、メールアドレス登録数2,500件～

料金プランの詳細はこちら：https://www.benchmarkemail.com/jp/pricing/

今後の展開

今後もお客様からのフィードバックを重視し、機能の追加、アップデートを段階的に行ってまいります。2026年以降はより多くの言語や地域への展開、連携機能の強化も視野に入れています。

企業情報（会社概要）

会社名：株式会社ベンチマークジャパン（https://www.benchmarkemail.com/jp/）

所在地：東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル2F

事業内容：メール配信サービス「Benchmark Email（ベンチマークイーメール）」の提供

「Benchmark Email」はPOLARIS SOFTWARE LLC（米国ミズーリ州）が提供する、世界で50万社以上の実績を持つ米国発のメール配信システムです。HTMLメールの作成、顧客リストの管理、配信レポートなどメールマーケティングに必要な機能を備えています。日本支社であるBenchmark Japanでは日本のユーザー向けサポートやマーケティング情報の提供などを行っています。