クリスマスキャンペーン2025”雪の結晶ブローチ”プレゼント！ブローチ専門店【Jeweliss（ジュエリス）】

株式会社KANON

株式会社KANON（所在地:大阪府住吉区苅田/代表取締役:竹田みどり）は、2025年10月21日（火）より、ブローチ専門店「Jeweliss（ジュエリス）」の公式ショップにて、「6,000円以上お買い物」をしていただいたお客様に、これからの季節にぴったりの雪の結晶を象ったピンブローチをプレゼントするクリスマスキャンペーンを開始いたします。大人の女性のためのブローチ専門店「Jeweliss（ジュエリス）」：https://jeweliss.com/

キャンペーン詳細

◆対象 ：期間中ブローチ専門店「Jeweliss（ジュエリス）」にて税込6,000円以上お買い物された方

昨年とはデザインが異なる、2025年ver.の雪の結晶モチーフのピンブローチをプレゼント。今年はシルバーとゴールドの2色から、いずれかを商品と同梱にてお届けいたします。（色の選択はできません）

お手持ちのブローチとのセット使いや、クリスマスシーズンのコートやドレスにワンポイントとして付けても素敵です。また、帽子やストールなどの冬小物に付けるのもおすすめです。

※同一カートで一度のお買い物の合計金額が対象です。メッセージカード・ラッピング用品は対象外。

◆期間 ：2025年10月21日（火）～数量に達し次第終了

キャンペーン特設ページ：https://jeweliss.com/?mode=f6

ジュエリス公式サイト：https://jeweliss.com/

ブローチ専門店/Jeweliss（ジュエリス）について

アクセサリーブランドとしてデビューした「Jeweliss（ジュエリス）」の中でも、特に人気の高い「ブローチ」だけを集めた、珍しいブローチ専門セレクトショップ。「Jeweliss（ジュエリス）」というブランド名は、「Jewelryを身に付けることでBliss（幸福）を感じて欲しい」という願いをこめた造語からきています。全国のブローチ好きさんの声に応えた、ブローチ専門店としては国内最大級の品ぞろえを誇るECサイトです。公式 Instagram：@jeweliss

※スタイリスト様向けリースも行っております。ご希望の場合は下記よりお問い合わせください。

衣装協力について https://jeweliss.com/?mode=f4

株式会社KANON（カノン）

所在地：大阪府大阪市住吉区苅田6-5-1

代表者：竹田 みどり

設立：2011年6月

事業内容：アクセサリー、オリジナルルームウェア等の企画および通信販売

ブローチ専門店「Jeweliss（ジュエリス）」公式サイト：https://jeweliss.com/