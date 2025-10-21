普段のケアにちょい足し！乾燥からキューティクルを守る集中ケア「ピトレティカ キューティクル プロテクト パック」2025年10月31日数量限定発売

タカラベルモント株式会社

タカラベルモント株式会社(本社：大阪市中央区、代表取締役会長兼社長：吉川 秀隆)は、理美容室専売の頭髪・化粧品ブランド「pittoretiqua（ピトレティカ）」から、週1～2回のスペシャルケアで疎水膜を形成しキューティクルを乾燥から守る「キューティクル プロテクト パック」を10月31日（金）に数量限定発売します。

ピトレティカ キューティクル プロテクト パック

商品ページ：https://salon.beauty-city.jp/bc/shop/goods/index.html?ggcd=449411369092

「pittoretiqua（ピトレティカ）」は、“女性の一生に寄り添う”をコンセプトとしたヘアケアブランドです。今回新たに、キューティクル集中ケアパック「ピトレティカ キューティクル プロテクト パック」を発売します。

地球温暖化による年平均気温の上昇、それに伴い日本の湿度は低下を続けています。加えて、空気が最も乾燥する冬はエアコンの利用などからさらに湿度が低下。髪の乾燥を引き起こす要因ともなっています。湿度が低下することで超乾燥状態になった毛髪は静電気を起こしやすくなり、帯電した毛髪同士が引き合い摩擦を生むことでキューティクルの乱れに繋がります。キューティクルが整っていないと、水分を補給しても潤いがキープされず抜け出てしまうため、髪を乾燥から守るためにはキューティクルの乱れを整えることが重要です。

また、毛髪の最外層を覆う疎水膜として毛髪を守る18-MEAは、乾燥下や日常の摩擦、カラー施術等で日々失われています。「ピトレティカ キューティクル プロテクト パック」は、この18-MEAの類似物質であるラノリン脂肪酸*1を配合することで、毛髪の表面に疎水膜を形成しキューティクルを守ります。

*1 保護

タカラベルモントは、「美しい人生を、かなえよう。」をパーパスに、この製品を通じて“前向きに生きる女性の美”を応援してまいります。

ピトレティカ キューティクル プロテクト パックの特長

■キューティクルバリア処方

毛髪表面に疎水膜を形成しキューティクルを保護する3つの成分

- キューティクル特化型カチオンベース：毛髪表面に付着しやすいカチオン界面活性剤*2のみで設計した、こだわりのベース処方です。- ラノリン脂肪酸*1（18-MEA類似物質）：カラーやアイロン処理で失われる18-MEAの類似物質を配合することで、毛髪の最外層に疎水膜を形成します。これによりドライ時間も短縮できます。- セサミプロテイン*3：ドライヤーの熱を利用して皮膜を形成。キューティクルを疎水膜でコーティングし、外部ダメージや内部の水分流出から毛髪を守ります。

*1 保護 *2 ベヘントリモニウムメトサルフェート(ヘアコンディショニング) *3 加水分解ゴマタンパクＰＧプロピルメチルシランジオール（保護）

■既存トリートメントに重ね付けOK

既存のピトレティカトリートメントと同様の成分（コレステロール脂肪酸*4）を配合。コレステロール骨格がカギのようにハマりあい、トリートメント同士のなじみが良く、相性の良い設計です。

*4 脂肪酸（Ｃ１０-３０）（コレステリル／ラノステリル）(保湿)

商品概要

ピトレティカ キューティクル プロテクト パック

普段のケアにちょい足しで、冬から春の乾燥対策

週1～2回使用のキューティクル集中ケアパックです。

キューティクルのダメージを補い、うるおいを逃がさずツルすべの質感に導きます。

130g／メーカー希望小売価格4,180円（税込）

pittoretiqua （ピトレティカ）について

ピトレティカは、2016年に「前向きに生きる女性の美を応援したい」という想いから誕生した“ストレスに着目した髪質ケアブランド”です。「いつの私にもふさわしく、私だけの美しさ」をコンセプトに、「サロンメニュー」から「ホームケア」まで、全3シリーズ7ラインを取り揃えています。これからも、一人ひとりのライフスタイルにあった健康美をサロンと一緒に提案してまいります。

また、厳しい基準が設けられたコンシェルジュプログラムを習得の上、ビューティライフコンシェルジュ(BLC)認定を受けた美容師をピトレティカでは毎年4月に輩出しています。BLC在籍サロンでは、サロンケアだけでなく、自分にあったホームケアをアドバイスしてくれるなど、ピトレティカが提案する質の高いカウンセリングや施術を受けることができます。

pittoretiqua WEBページ https://salon.beauty-city.jp/bc/shop/contents.html?fkey=pittoretiqua

取り扱いサロンリスト https://salon.beauty-city.jp/shop/search/salon/index.html?searchBrandSeq=10000001

タカラベルモント公式サロン専売品オンラインストア「BEAUTY CITY」：https://salon.beauty-city.jp/bc/shop/

BEAUTY CITY公式Instagram（@beautycity_tb）：https://www.instagram.com/beautycity_tb/

BEAUTY CITY公式X(@beautycity_tb) : https://x.com/beautycity_tb

＜ 会社概要 ＞

商号 ：タカラベルモント株式会社

代表者 ：代表取締役会長 兼 社長 吉川 秀隆

所在地 ：大阪本社(本店) 大阪市中央区東心斎橋2-1-1

東京本社 東京都港区赤坂7-1-19

創業 ：1921年10月5日

資本金 ：3億円

従業員数 ：1,629名（2025.3.31現在）

事業内容 ：理美容・化粧品事業・デンタル・メディカル事業

URL ：https://www.takarabelmont.com/

公式SNS ：インスタグラム ＠takarabelmont_japan

タカラベルモントは2021年10月5日に創業100周年を迎え、新たにパーパス「美しい人生を、かなえよう。」を制定しました。持続可能な社会を目指し、「美と健康をかなえる」プロフェッショナルとともに、進化し続けます。