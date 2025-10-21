【ホテルインディゴ犬山有楽苑】WHISPERS OF WINTER - ORGANIC CHRISTMAS

株式会社名鉄ホテルマネジメント犬山

クリスマススイーツビュッフェクリスマスディナー

その街の個性と地元の魅力を映し出すライフスタイル・ブティックホテル「ホテルインディゴ犬山有楽苑」（愛知県犬山市、総支配人：浅沼 源太郎）は、「オーガニック・クリスマス」をテーマに、温もりとサステナブルなホリデイシーズンを提供します。自然素材の魅力と地元文化を大切にしながら、温もりとサステナビリティが調和する、心安らぐクリスマス体験。サンタクロースのルーツ、北欧のクリスマス（ヨウル / フィンランド語） にインスピレーションを得たクリスマススイーツビュッフェでは、サンタ帽を思わせる軽やかなチーズムースや、巨峰リキュール漬けレーズン入りの濃厚ガナッシュサンド、香ばしいプラリネチョコのロールケーキなどをご用意。さらに、地元の旬を活かしたクリスマスディナーは、尾張最古の銘酒「忍冬酒（にんどうしゅ）」が香るオマール海老や奥美濃古地鶏のムース、あいち鴨のコンソメスープ、金目鯛のポワレ、松阪牛ビーフウェリントンなど、一皿ごとに心を込めた料理がクリスマスムードを盛り上げます。

また、ロビーエリアにて廃材再生師「加治 聖哉」氏が手がけるアップサイクルのクリスマスツリーに犬山らしい和柄オーナメントを飾り、クリスマス後は伝統的なお正月飾りへと華麗に変身します。

地域との繋がりや、自然との共生を想うサステナブルなライフスタイルで静かなやさしさに包まれるひとときをお過ごしください。

クリスマススイーツビュッフェ概要

クリスマススイーツビュッフェおすすめスイーツ：

スクラームッセ / チョコレートムース

濃厚なショコラに、甘酸っぱいフランボワーズピューレを合わせた、華やかな酸味が広がるムースケーキ。サンタクロースのふるさと・北欧をイメージした、冬らしくあたたかなデザインで仕上げました。

ヨウルプキン ラッキ / サンタの帽子

サンタの帽子をイメージした、ふんわり軽やかで爽やかなチーズムースでまるで雪のようにとろける優しい口どけ。そっとクリスマス気分を盛り上げます。

ヨウルラフヤ / クリスマスプレゼント

しっとりソフトなサブレと濃厚でなめらかなガナッシュを贅沢にサンドしたギフトボックス仕立てのスイーツ。ガナッシュには、芳醇な巨峰リキュールにじっくり漬け込んだレーズンを加え、ドライフルーツの食感と、豊かなぶどうの香りが広がります。

HAPPY WANCO

犬山らしく“ワン”ダフルに！

香ばしいモナカの中には、コクのあるチョコレートと、爽やかに香るゆず餡を閉じ込めました。和と洋がふわりと溶け合う、ちょっと意外でクセになる味わい。

ユフリ クラッカー / クリスマスのお祝い

いちご風味のワッフルコーンに、ふんわり濃厚なティラミスクリームを絞り、仕上げに地元・ネイバーフッドで育ったいちご「美濃娘」をトッピング。甘酸っぱさとコクのハーモニーを、クラッカーのような見た目でお祝い！

ラッカウス ロールフィユタージュ / 愛のロールケーキ

コーヒー風味のふわふわ生地で、プラリネ香るチョコレートクリームをやさしく包みこんだフェステェブシーズンらしいロールケーキ。 表面には、カカオニブとザラメをのせて丁寧にカラメリゼ。パイのようなザクザク食感とほのかな苦味がアクセントに。

クリスマススイーツビュッフェ

サンタクロースのルーツ、北欧のクリスマスにインスピレーションを得た「クリスマススイーツビュッフェ」。サンタの帽子を思わせる軽やかなチーズムースや、巨峰リキュールに漬け込んだレーズン入りの濃厚ガナッシュをサンドしたギフトボックス、香ばしいプラリネチョコクリームのロールケーキなど、ナチュラルでやさしい温もりに包まれたスイーツの数々をお楽しみください。また、スイーツビュッフェのご利用1名様につき100円を、犬山市内の養護施設へ「クリスマスギフト」として寄付いたします。ゲストの皆さまにも、心あたたまる“サンタクロース体験”をお届けします。

期間：2025年11月24日（月・祝）～12月25日（木）

時間：平日：13:30～15:00（L.O 14:30）

土日祝：13:30～15:30(L.O 15:00)

料金：1名様 4,500円

場所：インディゴホームキッチン車山照

内容：

・クリスマススイーツビュッフェ

・ドリンク：コーヒーまたは紅茶

クリスマスディナーコース / 地元の恵みで紡ぐ、心に残るディナー体験 概要

ぬくもりあるアースカラーの世界観に、地元の旬を映したクリスマスディナーコース。

尾張最古の銘酒「忍冬酒（にんどうしゅ）」が香るオマール海老、奥美濃古地鶏とホタテムースの前菜、あいち鴨のコンソメスープ、金目鯛のポワレに柑橘香るブールブラン、そして松阪牛のビーフウェリントンなど一皿ごとに心を込めて丁寧に仕立てた料理が、日常を離れた特別なひとときを演出します。

オマール海老の弾ける忍冬酒ショーフロワ松阪牛フィレ 犬山原木椎茸 飛騨法蓮草 “ビーフウェリントン”金目鯛のポワレ 根菜の鱗見立て 蒲郡みかんと二の宮みかんのブールブランバームクーヘンショコラ グラスローズマリー

予約期間：2025年10月21日（火）～12月22日（月）

期間：2025年12月19日（金）～25日（木）

時間：17:30～22:00（L.O 21:00）

料金：17,000円

場所：インディゴホームキッチン車山照

メニュー：

・オマール海老の弾ける忍冬酒ショーフロワ

・奥美濃古地鶏とホタテムースのスーヴィッド ワイルドライスと犬山野菜のクロッカン

・フォアグラとセップ茸のトルテッロ あいち鴨のコンソメスープ

・金目鯛のポワレ 根菜の鱗見立て 蒲郡みかんと二の宮みかんのブールブラン

・松阪牛フィレ 犬山原木椎茸 飛騨法蓮草 “ビーフウェリントン”

・丸ごと林檎のソルベ

・バームクーヘンショコラ グラスローズマリー

ご予約・お問い合わせ

公式ウェブサイトまたはお電話にて承ります。

TEL: 0568-61-2211

詳細・ご予約はこちら :https://inuyama.hotelindigo.com/special-offers/whispers-of-winter-organic-christmas/

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

※写真はイメージです。

※内容は仕入れ状況により変更になることがあります。

※アレルギーをお持ちのお客様は事前にお知らせください。

※予約はご利用の3日前までにお願いいたします。

クリスマスツリー＆ニューイヤーデコレーション概要

エントランスロビー

インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツが掲げる、地域社会と地球環境への配慮を軸とした持続可能な未来づくり “Journey to Tomorrow”の一環として、ホテルインディゴ犬山有楽苑では、廃材再生師「加治 聖哉」氏が手掛けるダイナミックなクリスマスツリーを設置します。ホテルならではの迫力あるスケール感と洗練されたデザインが融合したこのツリーには、犬山らしさを感じさせる和の柄をあしらったオーナメントが彩りを添え、訪れるすべての人の目と心を惹きつける特別な存在に。

さらに、クリスマスシーズンの終わりには、日本の伝統美を織り交ぜたお正月飾りへと華麗に姿を変え、季節の移ろいを五感で感じられるサステナブルな祝祭空間を演出します。

自然の素材が持つ新たな魅力を再発見しながら、地球と共に歩む未来への一歩をぜひホテルでご体感ください。

【クリスマスツリー】

期間：2025年11月26日（水）～ 12月25日（木）

【ニューイヤーデコレーション】

期間：2025年12月26日（金）～ 2026年1月7日（水）

作家 加治 聖哉氏：

1996年生まれ、新潟県村上市出身。長岡造形大学美術工芸学科卒業。大学卒業後は村上隆のスタジオ・カイカイキキにて就労。

その後は地域おこし協力隊で新潟県長岡市栃尾にてアートで地域を盛り上げる活動し、現在は廃材を用い原寸大の動物を創る作家として独立。

2024年にアトリエ「sokoso-ko」を開設し、作品の制作・保管、オープンアトリエや展示イベントなども開催している。

加治 聖哉氏ホテルインディゴ犬山有楽苑：

ふたつの国宝を抱く名古屋の奥座敷・犬山に立つ、ホテルインディゴ犬山有楽苑では、時間の流れが変わったかのように壮大で、エネルギッシュなホテル体験をプロデュース。ホテルに隣接する国宝茶室「如庵」を有する日本庭園 有楽苑や、近くを流れる木曽川と迫力ある国宝犬山城天守、城下町のグルメや祭り文化のにぎやかでカラフルな世界が広がる犬山を、めいっぱい肌で体験いただけます。まるで、異世界に飛び込むようなドキドキするタイムトラベルを。

ホテルインディゴ犬山有楽苑

