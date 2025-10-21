ATOMOS社日本総代理店契約締結のおしらせ

Nextorage株式会社

Nextorage株式会社（ネクストレージ株式会社、代表取締役：本多 克行、神奈川県川崎市）は、ATOMOS社（アトモス社、CEO：Peter Barber、オーストラリア メルボルン）の日本総代理店として、2025年11月中にAmazonにてATOMOS社製品の取扱いを開始することをお知らせいたします。

当社はライトユーザーからプロフェッショナルまで、幅広いカメラユーザーに向けて信頼性と高速性を兼ね備えたメモリー・ストレージ製品を開発・販売してまいりました。今後も映像制作分野におけるさらなるソリューションを提供すべく、CFexpress Type Bメモリーカードを記録メディアとして初めて採用した日本初上陸のATOMOS社製モニターレコーダー：Ninja TXをはじめ、ATOMOS社製品を順次取り扱ってまいります。

AmazonにおけるATOMOS製品専用ストアにつきましては、別途Nextorageウェブサイトおよび公式Xアカウントにてお知らせいたします。

ATOMOS製品情報

<URL> https://www.atomos-japan.com/

Nextorageについて

Nextorageは、20年以上にわたるストレージの開発で培った技術力を活かし、性能・品質にこだわったものづくりを実践するメーカーです。クリエイティブからエンターテインメントまで、強い信頼性が求められる様々なシーンに最適化した製品を提供しています。

<取扱製品>

一般向けメモリーカード、SSD、プロジェクター

映像・放送業界および各種産業用向けメモリーカード、SSD

<WEBサイト>

https://www.nextorage.net/

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

Nextorage株式会社｜Imaging Sales & Marketing課

press@nextorage.jp