合計20名様に好きなランドセルが当たる！　 毎年大好評の「池田屋ランドセルプレゼントキャンペーン」10月1日（水）より応募受付スタート。

株式会社池田屋

株式会社池田屋（本社：静岡市葵区、代表取締役社長：長岡和久、以下「池田屋」）は、毎年ご好評をいただいている「池田屋ランドセルプレゼントキャンペーン」の応募受付を、2025年10月1日（水）より開始しました。

2020年のスタート以来、多くの皆さまにご参加いただいてきた本キャンペーン。今年は過去最多となる抽選で合計20名様に、お好きな池田屋ランドセルをプレゼントいたします。

当選者の方は、最新モデルを含む全ラインアップからお好きなランドセルをお選びいただけます。また、すでにご購入およびご予約済みの場合は、ランドセル代金を全額返金いたします。

キャンペーン概要

- 応募期間：第一弾 2025年10月1日（水）～2026年3月31日（火）第二弾 2026年4月1日 （水）～2026年8月31日（月）- 対象：現年中さん（2027年4月ご入学予定）- 応募方法：池田屋ランドセルLINE公式アカウントを友だち追加のうえ、トーク画面から応募フォームへアクセスしてください。- 詳細：https://www.pikachan.com/lp/line-campaign/

池田屋ランドセルLINE公式アカウントについて

池田屋では、ランドセルの販売状況や人気モデルの紹介、店舗で開催するワークショップ情報など、お子さまのランドセル選びに役立つ最新情報を公式LINEアカウントで配信しています。

また、ご購入後も“卒業まで頼れるアフターサポートの窓口”として、多くのユーザー様にご利用いただいています。

この機会にぜひご登録のうえ、池田屋の最新ランドセル情報をチェックしてみてください。

■ 池田屋ホームページ https://www.pikachan.com/