2年連続で豊橋が1位に「愛知の賃貸物件探しで注目の街ランキングベスト30」を発表（2025年調査）【ニフティ不動産】

ニフティライフスタイル株式会社

ニフティライフスタイル株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田隆志、証券コード：4262）が運営する「ニフティ不動産」は、物件情報数1,400万件以上を掲載する本サービスが持つ膨大なデータをみなさまにとってより価値ある情報として届けたいという思いから、独自の調査結果をランキング形式で配信しています。



今回は、愛知県で賃貸物件を探しているユーザーからの注目を集めた街ランキングベスト30（2025年）を発表いたします。

実際に賃貸物件を探す人々の検索・閲覧スコアを基に、いま支持されている街をランキング化。交通の利便性や家賃相場、生活環境などを踏まえた編集部の分析とともに、注目の街トップ30をご紹介いたします。

ランキングの詳細はこちら :https://myhome.nifty.com/column/area/251007494127/

＼みんなが見ている／注目の街ランキングベスト30 愛知県版

【地図で見る】愛知県の注目の街はどこに集中している？

今回のランキングを地図で見ると、名古屋市内に集中せず、県内各地に人気エリアが点在していることがわかりました。

「豊橋」「岡崎」など名古屋市外の主要都市が上位を占める一方、名古屋市内では「今池」「新栄町」「鶴舞」などの地下鉄沿線エリアが根強い人気を維持しています。



「藤が丘」「一社」「本郷」など名古屋市営地下鉄東山線沿線のベッドタウンエリアは、名古屋都心部への通勤利便性と落ち着いた住環境のバランスが評価されているようです。

【データで見る】愛知県の注目の街ベスト30

注目の街ランキングベスト30 愛知県版 2025 1～10位注目の街ランキングベスト30 愛知県版 2025 11～20位注目の街ランキングベスト30 愛知県版 2025 21～30位

注目の街トップ3！いま支持される街、その理由とは？

第1位：豊橋

第1位に輝いたのは「豊橋」（豊橋市）です。

前回調査（2024年）に続き、2年連続で首位をキープしています。

豊橋駅は、JR東海道本線・飯田線、名古屋鉄道名古屋本線が乗り入れる愛知県東部の交通の中心地で、名古屋駅まで約50分、浜松駅（静岡県）まで約35分と、愛知県内だけでなく静岡県方面へのアクセスも良好です。

東海道新幹線も停車し、東京・大阪方面への移動にも便利な立地です。

平均家賃は1Kで約3.9万円、1LDKで約6.3万円と、今回ランキング入りしたエリアの中でも特に手頃な価格帯。都市機能が充実していながら、生活コストを抑えられる点が幅広い世代から支持されているようです。

豊橋市は「路面電車のまち」としても知られ、レトロな市電が走る風情ある街並みが特徴的です。

徳川家康ゆかりの「吉田城址」や、手筒花火発祥の地と言われる「吉田神社」など歴史的スポットも多く、都市の利便性と豊かな文化が両立する街として人気を集めています。

豊橋市は「ええじゃないか豊橋」をまちづくりのキーワードに、駅前の再開発や企業誘致を積極的に進めており、今後もさらなる発展が期待されています。

第2位：尾張一宮

第2位に選ばれたのは「尾張一宮」（一宮市）です。

前回調査に続き第2位を維持しており、安定した人気を誇っています。

尾張一宮駅は、JR東海道本線の駅で、名古屋駅まで約15分という抜群のアクセスが魅力。

岐阜駅へも約10分で移動できるため、愛知・岐阜両県への通勤・通学に便利な立地です。

平均家賃は1Kで約4.4万円、1LDKで約6.1万円と、名古屋都心部と比較して2～3万円程度安く、コストパフォーマンスに優れています。

名古屋方面への通勤圏でありながら、家賃負担を軽減できることが若年層や子育て世帯から支持されているようです。

駅に隣接する「i-ビル（尾張一宮駅前ビル）」には図書館や子育て支援センターが入居しているほか、2025年内には名鉄百貨店一宮店跡地に複合施設「イチ＊ビル」が開業予定と、商業施設が充実。

一宮市は子育て支援にも力を入れており、中学生までの医療費無料化や児童館・子育て支援センターが充実しているなど、ファミリー層にとって住みやすい環境が整っています。

第3位：岡崎

第3位を獲得したのは「岡崎」（岡崎市）です。前回調査の第8位から大幅にランクアップし、ベスト3入りを果たしました。

JR東海道本線の岡崎駅は名古屋駅まで約30分、豊橋駅まで約20分と、愛知県の東西を結ぶ中間地点に位置します。愛知環状鉄道も接続しており、「トヨタ自動車株式会社」の本社がある豊田市方面へのアクセスも良好です。

平均家賃は、1Kで約4.7万円、1LDKで約7.2万円と、都市の規模や利便性を考慮すると手頃な価格帯。単身者からファミリー層まで幅広い世代が暮らしやすい街として注目されているようです。

岡崎市は徳川家康の生誕地として知られる歴史都市でもあり、「岡崎城」や「大樹寺」など観光スポットも豊富です。

駅周辺には商業施設が複数あり、買い物環境も整っています。

岡崎駅周辺では大規模な再開発プロジェクト「QURUWA（くるわ）」が進行中です。

駅前広場の整備や歩行者空間の拡充などにより、さらに魅力的な街へと進化することが期待されています。

【ランキング急上昇】 次に来る街は？

トップ3に入らなかったものの、前回調査から大きくランクアップした2つの注目エリアを紹介します。

勝川（第10位 → 第5位）

前回調査時の第10位から5ランクアップし、トップ5入りを果たした「勝川」（春日井市）。

春日井市の中心的な駅として、着実に人気を高めています。

JR中央本線の勝川駅は名古屋駅や栄駅まで約20分と都心部へのアクセスが良好です。

快速・区間快速も停車するため、通勤・通学の利便性が非常に高く、名古屋のベッドタウンとして理想的な立地です。

平均家賃は1Kで約4.8万円、1LDKで約6.4万円と、名古屋都心部と比較して2万円以上安く、コストパフォーマンスの高さが際立ちます。

初めての一人暮らしや新婚世帯でも住みやすい価格帯です。

勝川駅周辺は大規模な再開発により生まれ変わった街として知られています。駅周辺には商業施設が整備され、スーパー、飲食店、クリニックなど生活に必要な施設が充実。

特に駅北口の再開発エリアは、中高層マンションと商業施設が一体となった近代的な街並みが広がっています。

星ヶ丘（第34位 → 第16位）

前回調査第34位から第16位へと18ランクアップした「星ヶ丘」（名古屋市千種区）。

名古屋市東部の学生街として、注目度を高めています。

名古屋市営地下鉄東山線の星ヶ丘駅は、名古屋駅まで約20分、栄駅まで約15分と都心部へのアクセスが良好。東山線は朝夕の本数が多く、通勤・通学の利便性の高さが魅力です。

平均家賃は1Kで約4.3万円、1LDKで約7.1万円と、名古屋市内の人気エリアとしては比較的手頃な価格帯。

同じ東山線沿線の藤が丘と比較して割安感があり、コストパフォーマンスの高さが若年層から支持を集めています。

星ヶ丘の魅力は、洗練された街並みと充実した商業施設です。

駅直結の「星ヶ丘テラス」は、ファッション、雑貨、カフェ、レストランなどが揃う人気のショッピングモールで、開放的な設計と緑豊かな空間は、単なる買い物スポットというだけでなく、憩いの場としても親しまれています。

また、周辺には「椙山女学園大学」や「愛知淑徳大学」などのキャンパスがあり、学生街としての活気も魅力の一つ。

星ヶ丘エリアは、名古屋市の「なごや東山の森」に隣接しており、都心でありながら豊かな自然環境に恵まれた立地。今後も注目度の高まりが見込まれるエリアです。

ランキングの詳細はこちら :https://myhome.nifty.com/column/area/251007494127/

■調査概要

調査期間：2025年1月1日～2025年7月31日

調査手法：ニフティ不動産のWEBサイトとアプリで賃貸物件検索の際に閲覧された物件が存在する駅の表示数を基に集計

調査対象：ニフティ不動産のWEBサイト、アプリのユーザー

※1、※2 間取りごとの平均家賃、駅ごとの掲載物件情報数は2025年7月31日時点の情報を基に算出

※3 表示回数の最大値を基準に、他の表示回数を相対的にスコア化して算出

※現在は掲載が終了している物件もございますのであらかじめご了承ください

＼Because／ニフティ不動産

「ニフティ不動産」は、有名不動産サイトに掲載されている物件情報数1,400万件以上（2025年5月現在）を束ねる国内最大級の不動産物件情報検索プラットフォームです。豊富な情報の中から、外観・間取り・地図・路線など、さまざまな探し方ができることが特長で、通知設定により、希望条件に合う新着物件をタイムリーにチェックすることも可能。便利なスマホアプリも提供しており、ユーザーのみなさまの理想のお部屋探しを支援しております。

・＼Because／ニフティ不動産：https://myhome.nifty.com/brand/

・ニフティ不動産公式サイト：https://myhome.nifty.com/

・注目の街ベスト100！年間ランキング2025｜賃貸

関東版 https://myhome-style.com/column/rent/250127431625/

関西版 https://myhome-style.com/column/rent/250206433704/

ニフティライフスタイル株式会社について

当社は、ライフスタイル領域における利用者一人ひとりの行動を支援するための「行動支援サービス事業」を手掛けております。「思いやりとテクノロジーで、一人ひとりの『幸せな暮らしの意思決定』を支え続ける。」ことをパーパスとしており、日常生活の意思決定のサポートに関するサービスを提供することで、一人ひとりの幸せな暮らしに寄り添い続けます。



・社名：ニフティライフスタイル株式会社（証券コード：4262）

・代表取締役社長：成田 隆志

・所在地：東京都中野区本町二丁目４６-１ 中野坂上サンブライトツイン

・事業内容：行動支援サービス事業

・URL：https://niftylifestyle.co.jp/