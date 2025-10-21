ウェブサイト翻訳ツール「shutto翻訳」がECビジネスをトータルサポートするECサイト構築サービス「makeshop byGMO」にて公式アプリの提供を開始！

株式会社イー・エージェンシー

“おもてなしを科学する”株式会社イー・エージェンシー（本社：東京都千代田区、代表取締役：甲斐真樹、以下イー・エージェンシー）が提供するプロダクトブランド『さぶみっと！』のひとつ、ウェブサイト翻訳ツール『shutto翻訳（しゅっとほんやく）』は、2025年10月21日（火）より、GMOメイクショップ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：向畑 憲良、以下、GMOメイクショップ）が運営するECサイト構築サービス「makeshop byGMO」（URL：https://www.makeshop.jp/）のアプリストア「makeshop apps byGMO」に、公式アプリとして『shutto翻訳』を提供開始いたしましたのでお知らせします。

また、アプリリリースを記念して、2025年10月21日（火）から11月28日（金）までキャンペーンを実施いたします。

shutto翻訳：https://apps.makeshop.jp/view/item/000000000161

「makeshop apps byGMO」向け『shutto翻訳』アプリ概要

『shutto翻訳』を利用することで、既存のウェブサイトを多言語化することが可能です。

トップページはもちろん、商品説明ページなども翻訳できるため、海外の越境EC利用者や国内在住外国人に向けて商品情報をお客様の母国語で伝えることができます。

『shutto翻訳』をご活用いただくことで、makeshop byGMOを利用してショップを運営しているお客様は、より多くのユーザーに情報を届けることで、販売機会の拡大を期待できます。

＜導入方法＞

アプリをインストールし、『shutto翻訳』のアカウントを作成するだけで、ウェブサイトの翻訳をすぐに開始できます。

『shutto翻訳』は、翻訳対象ページを自動で追加、更新ページも自動で登録・翻訳できる機能に加え、翻訳結果の編集や辞書機能をご用意しています。

これらの機能を活用することで、ユーザーは希望の翻訳内容となるよう柔軟に調整しながらご利用いただけます。

・『shutto翻訳』のマニュアル

https://www.submit.ne.jp/shutto-translation/hc/manual/makeshop-app

＜費用＞

初期費用は0円、月額費用は6,600円～、3種類のプランをご用意しております。

プランごとの違いは「翻訳対象ページ数（URL）」と「翻訳文字数上限／月」です。

サイト全体の商品ページ数や翻訳したい特定ページの数にあわせて、最適なプランをご選択ください。

＜キャンペーン＞

今だけお得に始められる割引キャンペーン実施中！

キャンペーン期間中に『shutto翻訳』をインストールし本契約をいただくと、初回契約に限り契約期間＋1か月でご利用いただけます。（次回更新以降は、ご契約期間分のご提供となります。）

※

6か月契約の場合：6か月分の料金で7か月ご利用いただけます

12か月契約の場合：12か月分の料金で13か月ご利用いただけます

（初回契約分のみ適用となります）

▼キャンペーン期間

2025年10月21日（火）から2025年11月28日（金）

▼適用条件

- 「makeshop byGMO」をご利用で、『shutto翻訳』を未導入のサイトであること- キャンペーン期間内に有償プランにご変更いただくこと- 『shutto翻訳』アプリをご利用の方に限ります

◆ウェブサイト翻訳ツール『shutto翻訳（しゅっとほんやく）』とは

最短3分で実装ができるウェブサイトの翻訳・多言語化サービスです。従来の複数の多言語サイト運用に比べ、開発・運用コストを大幅に削減することができます。料金体系は初期費用無料、ランニング費用は月額の固定料金で分かりやすく、ECサイト・サービスサイト等、様々な業態業種のお客様からの細かなニーズにも対応しております。

さらに、プロの翻訳者への翻訳修正依頼とその反映を管理画面から行うことができる「プロ翻訳機能」も用意しています。

海外からの旅行者の増加や越境ECの取り組みが増えている今、企業のグローバル対応が求められています。

海外SEO対策機能も備えた『shutto翻訳』は、ますます大きな期待を寄せられています。

サービスサイト：https://www.submit.ne.jp/shutto-translation

◆GMOメイクショップ株式会社について

GMOメイクショップは「Commerce for a better future.／商取引でより良い未来に」をミッションに掲げ、ネットショップ支援事業を展開しています。EC構築支援から、EC マーケティング支援、EC運用受託にも対応しており、さらに、運営資金調達のための補助金・助成金の申請支援や、ECの売上を最短即日で入金する『即日売上入金サービス』提供を通じて、キャッシュフローの改善も支援するなど、EC領域における一気通貫の支援体制を構築しています。

13年連続で業界No.1（※2）のECサイト構築SaaS「makeshop byGMO」に加え、アドオン開発に対応する上位版サービスとして「GMOクラウドEC」も提供しており、スタートアップから大規模ECまで、あらゆるビジネスの EC化をサポートしています。

今後も GMOメイクショップは、広範なEC領域において事業者が抱えるさまざまな課題を解決できるよう、サービス の強化を図り、国内のEC市場の活性化に貢献してまいります。

（※2）ECサイト構築サービス運営企業各社の発表数値よりSaaS型の数値を比較(GMOメイクショップ社調べ 2025年4月時点）

◆株式会社イー・エージェンシー会社概要

京都生まれのイー・エージェンシーは、“おもてなしを科学する”を信条に、データ起点のデジタルマーケティングサービスで、お客様の成長戦略・グローバル戦略を強力に支援します。

会社名：株式会社イー・エージェンシー

所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階

URL ： https://www.e-agency.co.jp/

代表 ：甲斐 真樹

設立 ：1999年1月

資本金：9,500万円

従業員数：国内単体158名/国内連結241名（2025年6月末時点）

事業内容：

・データソリューション事業

・クラウドプロダクト・SaaS事業

・中国事業、ASEAN事業

◆『さぶみっと！』とは？

「もっと身近に、ウェブマーケティングを。」をテーマに、インターネットを使うすべての方にとって手軽に使いやすく、有益なサービスを提供するイー・エージェンシーの自社サービスブランドです。

プログラムやシステムの知識がない方でも簡単に利用できるサービスを低価格で提供し、事業者様のインターネットビジネスを広く加速させるために尽力しています。

これまでの20年以上にわたり、多くの事業者様にご利用いただいております。

- shutto翻訳 https://www.submit.ne.jp/shutto-translation- CART RECOVERY(R) https://www.submit.ne.jp/cartrecovery- Contents Recommend https://www.submit.ne.jp/contentsrecommend- さぶみっと！レコメンド https://www.submit.ne.jp/recommend- さぶみっと！メール配信 https://www.submit.ne.jp/mail- API Mail https://www.submit.ne.jp/apimail- KANAMETO https://www.submit.ne.jp/kanameto- DATA CAST https://www.submit.ne.jp/datacast

