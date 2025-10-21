さかい企業説明会＆就職面接会を開催します（11/20）
堺市役所
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/100533/table/254_1_8a4e8b224b7897001b373ce91779c53b.jpg?v=202510210358 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/100533/table/254_2_9105f8578cd77416f485b63ce2d535a4.jpg?v=202510210358 ]
https://prtimes.jp/a/?f=d100533-254-4ee7224ab998c3ce0c3d01feb020764e.pdf
堺市では、幅広い世代の雇用促進を図るため、ハローワーク堺と堺商工会議所との共催で「さかい企業説明会＆就職面接会」を以下のとおり開催します。
当日は、企業説明会と面接会の2部構成となっており、会場にて就職を希望する概ね59歳以下の方を対象に、企業説明会と採用にかかる就職面接会を行います。
1 概要
2 就職面接会の予約方法
さかい企業説明会＆就職面接会チラシ（参加予定企業掲載）
