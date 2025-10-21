「ジョイフル公式アプリ」がもっと便利に♪2025年10月21日（火）15時より2つの新機能が登場！
ファミリーレストランチェーン「ジョイフル」を展開する株式会社ジョイフル（本社：大分県大分市 代表取締役社長：穴見くるみ）の「ジョイフル公式アプリ」は、2025年10月21日（火）15時より、「特典クーポンのQRコード表示化」と「スマホをかざすだけで来店スタンプが獲得できる」、2つの新機能をリリースします。
■ジョイフル公式アプリ： https://www.joyfull.co.jp/joyfull-mobile/
１．公式アプリ掲載「特典クーポン」は、全てQRコード表示になります！
これまでのクーポンは、従業員がお客様のスマホで提示されるクーポン番号を、端末へ手動入力していました。今回、クーポンをQRコードで表示することで、スムーズなクーポン処理による時間短縮が実現するとともに、クーポン番号の聞き間違いが無くなるため、お客様と従業員、双方に高いメリットをもたらします。
さらに、複数のクーポンを同時に使用する際、1つのQRコードに集約されるため、タイパに優れた機能になります。
＜今までのクーポンご利用の流れ＞
１.お客様がクーポンを選択します。
２.従業員はクーポン番号を端末に手動入力します。（複数のクーポン利用の場合は、複数回入力）
＜新しくなったクーポンご利用の流れ＞
１.お客様がクーポンを選択します。
２.従業員が端末でQRコードを読み取るだけで、クーポンが適用されます。（複数のクーポン利用の場合でも、1つのQRコードで表示されます）
２．公式アプリ「来店スタンプ」付与機能を改善しました！
来店スタンプは、「店舗設置Beacon」で、店舗へ訪れた際に自動的に付与されますが、通信トラブルなどから付与されない場合は、お客様ご自身で従業員へお声がけいただき、スタンプを獲得して頂いておりました。
そうしたお客様のお手間を改善すべく、お客様がスマートフォンをかざすだけで来店スタンプが獲得できる掲示物を店内に複数設置しました。
▲こちらの掲示物が目印！
★「ジョイフル公式アプリ」には、楽しくてわくわくする機能がいっぱい！
●ダウンロードした日から使える「アプリ限定クーポン」
●アプリを開くだけでもらえる「ログインボーナス」
●運動不足を解消でお得！「ウォークスタンプ」
●限定デザイン来店スタンプ
●お友だち紹介特典
●貯まったスタンプでドリンクやフード特典ゲット！「スタンプカード」 など
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
【ジョイフル公式アプリの登録はこちらから】
会社概要
・会社名 ： 株式会社ジョイフル
・本社所在地 ： 〒870-0141大分県大分市三川新町一丁目1番45号
・代表取締役社長 ： 穴見 くるみ
・事業内容 ： ファミリーレストラン「ジョイフル」のチェーン展開等
ジョイフルは創業以来、「地域で一番安価で、一番身近なレストラン」を目標にかかげ、「お値打ち商品の提供」、「お客様視点にたったサービスの実践」に取り組み続けて参りました。これからも皆様に愛され続けるお店となるよう挑戦を続けて参ります。