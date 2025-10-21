「TACHIKAWA JAZZ NIGHT 2025 Final」GREEN SPRINGSにて開催！　-秋のウェルビーイングDays Vol.2-（11/1(土) ～ 3(月祝) /ＪＲ立川駅北口）

株式会社立飛ストラテジーラボ

株式会社立飛ストラテジーラボ（本社：東京都立川市／代表取締役：村山正道）が運営する複合施設GREEN SPRINGSにて、JAZZ LIVEとともに飲食を楽しむイベント『TACHIKAWA JAZZ NIGHT 2025 Final（タチカワジャズナイト2025ファイナル）』を、11月1日(土)~3日(月祝)に開催いたします。

なお当イベントは、本年7月～9月に3カ月連続で開催いたしました『TACHIKAWA JAZZ NIGHT（タチカワジャズナイト）』のご好評のお声にお応えする形での、アンコール開催となります。

GREEN SPRINGSテナントのテイクアウトメニューや、「TACHIHIビール」を中心としたさまざまなお酒に舌鼓を打ちながら、立川市随一のジャズバー「JESSE JAMES Tachikawa」協力によるJAZZ LIVEとともに、ウェルビーイングに過ごす一日をお楽しみください。

なお、10月24日(金)より開始予定の「GREEN SPRINGSモバイルオーダー」で、GREEN SPRINGS一部対象店舗のテイクアウトメニューをイベントを楽しみながら、会場から注文できます。商品のご用意が出来ましたら、店舗にてお会計のうえ商品をお受け取りください。（※詳細は下記イベントWEBページにてご確認ください。）

【概要】

日程：令和7年11月1日(土)~3日(月祝)

演奏：16:00～／18:00～（※各日各回40分程を予定）

キッチンカー販売：11:00～19:00（予定）

場所：GREEN SPRINGS 2F パブリックスクエア

主催：株式会社立飛ストラテジーラボ

協力：JESSE JAMES Tachikawa

詳細：https://www.tachikawajazznight.com

※詳細情報は特設WEBページにて順次公開します。

※雨天決行・荒天中止

※予告なく変更・中止となる場合がございます

【演者情報】

〇11/1(土) 夏田 克彦（Drums）／伊王野 求美（Vocal）／佐藤 まさみ（Piano）／横山 裕（bass）

〇11/2(日) 大江 陽象（Drums）／Jeremy Sandfelder（Tenor Sax）／上田 麻美（Piano）／関口 真央 (Bass)

〇11/3(月祝) 竹内 亜里紗（Piano）／竹内 郁人（Alto Sax）／藤田 耕平（Bass）／柳沼 佑育（Drums）

【GREEN SPRINGSについて】

2020年4月にオープンした、ウェルビーイングをテーマとした複合施設です。水と緑豊かな約1万平方メートル の中央広場を中心に、最上階にインフィニティプールを有するホテル、多摩地区最大規模約2,500席の多機能ホール、ショップ・レストラン、オフィスなどが配置されています。