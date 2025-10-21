【ＪＲタワーホテル日航札幌】白銀の季節に味わうレストランフェア「Snow & Sparkle」を11月1日より提供

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ＪＲタワーホテル日航札幌（所在地：北海道札幌市 総支配人 加藤 隆之）では、2025年11月1日（土）～2026年1月8日（木）の期間、館内レストランにて、雪のきらめきを映したようなスイーツや旬の食材を用いたメニューが堪能できるレストランフェア“Snow & Sparkle”を開催いたします。

スノー＆スパークル アフタヌーンティーセット

本フェアでは、きらめく雪景色を映したようなスイーツや、冬ならではの食材を用いた多彩なメニューを期間限定でお楽しみいただけます。

「The Lobby Lounge」では、ご好評をいただいているアフタヌーンティーセットを、白を基調とし“白銀の世界”を表現したメニューとしてご提供いたします。3段ティートレイには、ミルキーロールやホワイトバーガーをはじめ、白色のスイーツや冬の食材を用いたセイボリーが並びます。季節のアラカルトメニューでは、球体のホワイトチョコレートで雪のドームを表現し、中からはビターチョコレートのガナッシュや果実のコンポートが現れる華やかなデザートプレートをご用意しております。期間限定のりんごをバラの花に見立てたホットドリンクとともに、心温まるひとときをお過ごしください。

35階スカイレストラン「丹頂」では、雪景色をイメージし、天ぷらや旬の野菜を盛り込んだお弁当を、レストラン＆バー「SKY J」では、やさしい白色をまとった前菜をはじめ、心まで温まる洋食・中国料理、雪のきらめきのまとったスイーツなど、冬ならではのブッフェをご提供します。地上150mの眺望から広がる冬景色とともに、シェフが腕を振るう多彩な料理をお楽しみください。

今後もＪＲタワーホテル日航札幌では、四季折々の食材を活かしたレストラン企画を発信してまいります。

【レストランフェア“Snow & Sparkle”実施概要】

■期間：2025年11月1日（土）～2026年1月8日（木）※レストラン＆バー「SKY J」を除く

■提供場所：ＪＲタワーホテル日航札幌 1階 The Lobby Lounge、35階 スカイレストラン「丹頂」、レストラン＆バー「SKY J」

■お問い合わせ：TEL 011-251-2222（ホテル代表）

■公式サイト特設ページ：https://lp2.jrhotels.co.jp

＜各レストランメニュー＞

【The Lobby Lounge】

■Snow Dome（スノードーム）

雪をイメージした真っ白なホワイトチョコレートのドームデセール。ノンアルコールスパークリングワインのシャーベットや銀箔で飾り、白銀の冬の世界を表現しました。

・料金：1,800円 ・提供時間：13:00～17:00(L.O.)

Snow Dome

■Apple Rose Tea（アップル ローズ ティー）

バラの花びらに見立てて飾ったりんごに、香り高いフランスの老舗紅茶ブランド「ニナス マリー・アントワネット」のマリーアントワネットティーを注ぐと花びらがそっと開き、優しいりんごの甘みと花の香りが広がります。

・料金：1,500円 ・提供時間：9:00～19:30(L.O.)

Apple Rose Tea

■スノー＆スパークル アフタヌーンティーセット

澄んだ雪景色を映したようなスイーツに、冬の食材を用いたセイボリーを味わう

“白銀の世界”をテーマとしたアフタヌーンティーセット。

ティータイムはもちろん、遅めのランチにもおすすめです。

・料金：3,500円 ・提供時間：13:00～17:00(L.O.)

120分フリードリンク付

1段目スイーツプレート

＜1段目＞ミルキーロール／フレーズピスターシュ／オレンジのムース／グラスフロマージュ

2段目セイボリープレート

＜2段目＞カリフラワーのブランマンジェ／プルドチキンのホワイトバーガー／ 帆立貝と茸のテリーヌ

3段目セイボリープレート

＜3段目＞ゴマ団子／シーフードグラタン／キーマカレーとゆり根のキッシュ

【スカイレストラン「丹頂」】

■特別料理「ふゆとなり」

雪景色をイメージし、冬の味わいを詰め込んだ季節限定のお弁当です。

・料金：3,800円

・提供時間：11:30～15:00(L.O.14:30)

・メニュー詳細：

蕪白煮、長芋朧蒸し、ゆり根饅頭、造里三種、

天婦羅 鶏天 カマンベールチーズ マッシュルーム 豚カツ 鱈

俵御飯 いくらのせ 香の物

味噌汁

甘味

特別料理「ふゆとなり」

【レストラン＆バー「SKY J」】

■ランチ「ザ ウィンター テーブル パノラマブッフェ」

白銀の季節に、冬ならではの食材を盛り込んだブッフェをご用意します。

ホテルシェフ、パティシエの感性が光る料理をお楽しみください。

・料金：3,200円

・開催期間：11月1日（月）～12月31日（水）

・提供時間：11:30～15:30(最終入店14:30、料理提供15:00まで)

レストラン＆バー「SKY J」内観

【備考】

・記載料金は消費税・サービス料が含まれています。（SKY Jのブッフェは、サービス料をいただいておりません）

・スノー＆スパークル アフタヌーンティーセットのお席のご利用は、2時間までとさせていただきます。

なお、12:00～14:00は席数限定で、ご予約を受け付けております。（ホテル公式サイト経由限定）

・ザ ウィンター テーブル パノラマブッフェのメニューは随時入替りとなります。

・仕入れ状況によりメニュー内容に変更がある場合がございます。

・写真はイメージです。

ＪＲタワーホテル日航札幌

ＪＲ札幌駅直結と抜群のアクセス、北海道有数の高層タワーというロケーションで、美しい眺望に抱かれ「やすらぎと感動」のひとときを過ごせるのが大きな魅力。客室数330室、料飲施設4店、天然温泉スパ、ヘアサロン、エステティックサロン、バンケットルーム3会場。2025年5月31日（土）に開業22周年を迎えました。

住所：札幌市中央区北5条西2丁目5番地

電話：011-251-2222（ホテル代表）