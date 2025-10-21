高架下の温浴施設「RAKU SPA Station 武蔵小金井」12/5グランドオープン ！～駅から徒歩１分の非日常を感じるくつろぎ空間～

株式会社JR中央線コミュニティデザイン

〇JR東日本グループの株式会社JR中央線コミュニティデザイン（本社：東京都小金井市/代表取締役社長：小澤裕）は、2025年12月5日(金)にJR中央線武蔵小金井駅隣接の高架下に温浴施設「RAKU SPA Station 武蔵小金井」を開業します。『極楽湯』 『RAKU SPA』ブランドで温浴施設を展開している株式会社極楽湯（本社：東京都千代田区/代表取締役社長：佐藤剛史）が運営を行います。

〇駅から徒歩1分という好アクセスで、日常と非日常をつなぐ“癒し空間”として多様な世代のお客さまが集う魅力ある温浴施設運営を通し、地域ならびに中央線沿線の活性化への貢献を目指します。

【施設の特徴】

施設外観

JR中央線武蔵小金井駅から徒歩1分の駅近に、日常と非日常をつなぐ“癒し空間”が誕生します。館内には、男性用浴室内に設置されたバレル型サウナや、女性エリア内の2種類の岩盤浴をはじめとした多彩な“ととのい”体験をご用意。入浴後に楽しめるこだわりの「サウナ飯」も充実し、日常の疲れをリセットできる場を提供します。さらに、公園と隣接しており、親子で過ごす休日や、仕事帰りやおでかけ帰りに気軽に立ち寄れるスポットとして幅広い層にご利用いただけます。また、地域のみなさまや中央線をご利用されるお客さまが集うイベントやコミュニティ活動を通じて、沿線全体の賑わい創出にも貢献します。

【施設概要】

男性用浴室（バレル型サウナ完備）女性用浴室（2種岩盤浴完備）休憩スペース（コミック8,000冊を常備）

店舗名：RAKU SPA Station 武蔵小金井

所在地：東京都小金井市本町二丁目1番11号

交通アクセス：JR武蔵小金井駅から徒歩1分

敷地面積：約5,290平方メートル

駐輪場：敷地内に約140台

営業時間：

[日～木・祝] 9:00～翌2:00（最終受付 翌1:00）

[金・土・祝前日] 9:00～翌8:00（最終受付 翌7:00）

[土・日・祝]朝風呂 6:00～8:00

※お風呂・岩盤浴は翌2:00～翌6:00はご利用できません

【RAKU SPA とは】

株式会社極楽湯が展開する温浴施設のブランドの一つで、「より楽しく快適に」をコンセプトに、サウナや岩盤浴、コミックコーナー、リクライニングコーナーなど、入浴以外にも楽しめるコンテンツを多く盛り込み、より幅広い年代の方に楽しんでいただける施設です。日常の一コマではなく、非日常を感じることができるくつろぎの空間を提案しています。

極楽湯HP :https://www.gokurakuyu.ne.jp/【マップ】

※画像はすべてイメージです