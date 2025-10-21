FDA　【FDAメンバーズ会員限定運賃】『メンバーズプライス』の販売について

株式会社フジドリームエアラインズ

　株式会社フジドリームエアラインズ(略称:FDA、本社:静岡県静岡市、代表取締役社長:本田 俊介)は、FDAメンバーズ会員を対象とした期間限定のタイムセール運賃『メンバーズプライス』を下記の通り静岡発着路線で設定、2025年10月22日(水)より販売いたします。


　この冬のご旅行は、ぜひお得な『メンバーズプライス』を利用してFDAでの空の旅へお出かけください。




■『メンバーズプライス』運賃の概要


　設定期間　： 　2025年12月1日(月)～12月26日(金)


　予約開始日：2025年10月22日(水) 午前9時～


　販売期間　：2025年10月22日(水)～10月23日(木)


　設定路線　：静岡＝札幌(新千歳)/出雲/福岡/鹿児島


　　　　　　　※予約状況により販売設定のない便があります


　運賃額　　：9,800円


　　　　　　　※詳細についてはFDA公式ホームページでご確認ください。


　備考　　　：［URL］https://www.fujidream.co.jp/fare/type/membersprice.html




　主な利用条件：