FDA　【FDAメンバーズ会員限定運賃】『メンバーズプライス』の販売について

株式会社フジドリームエアラインズ

株式会社フジドリームエアラインズ(略称:FDA、本社:静岡県静岡市、代表取締役社長:本田 俊介)は、FDAメンバーズ会員を対象とした期間限定のタイムセール運賃『メンバーズプライス』を下記の通り静岡発着路線で設定、2025年10月22日(水)より販売いたします。

この冬のご旅行は、ぜひお得な『メンバーズプライス』を利用してFDAでの空の旅へお出かけください。

■『メンバーズプライス』運賃の概要

設定期間 ： 2025年12月1日(月)～12月26日(金)

予約開始日：2025年10月22日(水) 午前9時～

販売期間 ：2025年10月22日(水)～10月23日(木)

設定路線 ：静岡＝札幌(新千歳)/出雲/福岡/鹿児島

※予約状況により販売設定のない便があります

運賃額 ：9,800円

※詳細についてはFDA公式ホームページでご確認ください。

備考 ：［URL］https://www.fujidream.co.jp/fare/type/membersprice.html

主な利用条件：