【開催レポート】つくば市の魅力を再発見！「Rethink Creator PROJECT」つくばセミナー

2025年10月9日（木）に茨城県つくば市にて『Rethink Creator PROJECT』つくばセミナーを、つくば市および一般社団法人つくば観光コンベンション協会の後援のもと開催しました。当日はデザインや地域の情報発信に興味がある方など30名が集まり、2名の講師とともにつくば市の魅力を表現するポスター2種類を制作。参加者満足度100％となる活気あるワークショップが展開されました。

■【初開催】 つくば市のもつ魅力を再発見！つくばセミナー

つくばセミナーは、『Rethink Creator PROJECT』が掲げる「クリエイターの地産・地消による地域創生の実現」というコンセプトに賛同いただいたつくば市・一般社団法人つくば観光コンベンション協会の後援、クリエイターズマッチの主催、JTが展開する地域社会への貢献活動「Rethink PROJECT」の協賛のもと開催されました。

講師は、都内でデザインやシステム関連会社を複数経営し、自ら教壇に立ち後進の育成にも取り組む中川 直樹さんと、つくば市でデザイン・ブランディング事業会社を営みながら、観光農園や地域活性プロジェクトを運営する青木 真矢さんの2名。プロの目線や技術を間近で感じられる、デザイン初心者向けのセミナーです。

■参加者が考えたキャッチコピーでポスターが完成！

参加者がキャッチコピーを作成し、講師の青木さんがライブデザインを行ったポスター

地元の魅力を題材にポスターを制作するワークショップでは、参加者が複数のチームに分かれ、「誰に・どのように」伝えたいか掘り下げ、「地元の人が思うつくば市の魅力」を表現するキャッチコピーを作成しました。題材は、つくば市のシンボルである「筑波山」、旧町村時代に生活の拠点として発展してきた「周辺市街地」の2種類。講師が各テーマから1チームずつキャッチコピーを選出し、青木さんがその場でデザインに落とし込みます。参加者が見守る中、文字の大きさや装飾・フォントを変えることで印象が変わるデザインの楽しさを解説しながら、その場でつくば市の魅力を伝えるポスター2枚を作成しました。残るチームのポスターは、プロジェクト公式サイト・SNSで後日公開予定です。

■参加者アンケート結果

セミナー終了後のアンケートでは、参加満足率が100％（注1）、情報発信・デザインの取り組み意向は100％（注2）と、情報発信やデザインへの意欲がうかがえました。感想コメントでは「視野が広がった」「もっとデザインについて勉強したいと思った」などの声が寄せられました。

感想（一部抜粋）

・「チーム内でのコピー作りで、自分にはないアイデアが出たことがおもしろかった。ライブデザインも非常に興味深かった。（40代・女性）」

・「当たり前だと思って見逃していたものやことの中にこそ、誰かに刺さるものが眠っているのだと実感し、視野が広がった気がします！（30代・女性）」

・「Rethinkの考え方が今後の情報発信やデザインに活かせそうで勉強になりました。（20代・男性）」

・「地域のことを沢山知れてめちゃくちゃおもしろかった。（20代・女性）」

（注1）セミナー満足度に「とても満足した」「満足した」と答えた人の割合

（注２）情報発信やデザインへの取り組み意向に「とてもそう思う」「そう思う」と答えた人の割合

■セミナーを終えての講評

進行講師： 中川 直樹さん

株式会社アンティー・ファクトリー 代表取締役

視点を変えて物事を考えると色々なことが見えてきます。地域の魅力を誰かに伝えることは、プロだけでなく誰もができることだと思います。今回のセミナーの学びをぜひ自分自身のSNSなどに活かしてほしいです。

地域講師： 青木 真矢さん

つくば市議会議員／アオニサイファーム代表

ワニナルプロジェクト代表／株式会社ファストユニオン代表

今回のセミナーで取り組んだ地域の魅力発信の方法を、それぞれが実践することでつくば市の魅力が広まっていきます。ぜひつくば市の情報発信をしていただいて、一緒につくば市を盛り上げていけると嬉しいです。

■開催概要

【日時】 10月9日（木）18:30～21:00

【会場】 つくば市民センター 大会議室（〒305-0031 つくば市吾妻一丁目10番地1コリドイオ内)

【主催】 Rethink Creator PROJECT

【後援】 つくば市、一般社団法人つくば観光コンベンション協会

【協賛】 Rethink PROJECT

■『Rethink Creator PROJECT』 について

株式会社クリエイターズマッチが提供するカリキュラム【ワークショップ型セミナー／アイディア重視のコンテスト／自治体と連携した制作活動】を通じ、“視点を変えて考え（Rethink） - 考えを形にし（Creative）- 伝えることができる人財（Rethink Creator）を生み出していく”プロジェクトです。日本の各地にRethink Creatorを生み出し、それぞれの地域の課題を地域のRethink Creatorが地元産業のリソースとして解決する「クリエイターの地産地消」により、地域創生の実現を目指しています。『Rethink Creator PROJECT』の思想は、「Rethink PROJECT」を体現したものであり、その想いの共感によって、2025年度も取り組みを行っています。

代表者： 代表取締役 呉 京樹（ご けいじゅ）

所在地： 東京都港区東新橋2丁目6-10 大東京ビル8階

設立 ： 2007年8月1日

資本金： 100,000,000円

業務内容： プラットフォーム事業「thinc」／広告制作・サイト運用事業／AdFlow事業

URL： http://c-m.co.jp/

■〈協賛〉Rethink PROJECT について

Rethink PROJECTは、JTがパートナーの皆さまとともに行う地域社会への貢献活動の総称です。私たちは、心みたされるよりよい明日の実現に向けて、Rethinkをキーワードにこれまでにない視点や考え方を活かしながら、地域社会の様々な課題に向き合っていきます。プロジェクト詳細については、以下公式オンラインページをご覧ください。



Rethink PROJECT webサイト：https://www.rethink-pjt.jp/

日本たばこ産業株式会社

代表者： 代表取締役社長 寺畠 正道（てらばたけ まさみち）

所在地： 東京都港区⻁ノ門4-1-1

設立： 1985年4月1日

資本金： 100,000,000,000円

業務内容： たばこ事業、加工食品事業

URL： https://www.jti.co.jp/