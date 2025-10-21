きらめく一粒が、心までときめかせる。本物の真珠のような輝きを放つ入浴料『SWATi BATH PEARL』から11月14日(金)、高級感ある美しいガラスボトルに詰め込まれた新サイズと限定カラーが登場！

株式会社フランネル(本社：大阪市中央区　代表取締役：柏尾耕資)が展開するフレグランスボディケアブランド「SWATi」（スワティー）のアイコンにもなっている大人気入浴料「SWATi BATH PEARLシリーズ」から2025年11月14日(金)、ガラスボトルに入った新サイズ『R（アール）』と限定カラー『BLUE』の新商品を発売いたします。


-NEW PRODUCT-


SWATi BATH PEARL WHITE (R)

よりラグジュアリーな存在感を放つ高級感あるガラスボトルを採用。光を受けて優しく輝き、
バスルームやドレッサーを“飾るインテリアアイテム”としても楽しめます。


眺めるだけでも心がときめく映えるギフト。


大切な人へのプレゼントや、自分へのご褒美にも。



香り：インカローズの香り（ローズベース）


まるで薔薇の花束に包まれているような、高貴なローズベースの香り。


◇内容量：28g(約80粒入り)※約8回分


◇価格：2,800円（税抜）







SWATi BATH PEARL BLUE (S) / (R)

＜数量限定カラー＞


香り：ブルートパーズの香り（シトラス＆ムスクベース）


爽やかなレモン＆グレープフルーツと美しいブーケ。心が安らぐシトラス＆ムスクベースの香り。



SWATi BATH PEARL BLUE (S)


◇内容量：10g(約30粒入り)※約3回分


◇価格：1,200円（税抜）



SWATi BATH PEARL BLUE (R)


◇内容量：28g(約80粒入り)※約8回分


◇価格：2,800円（税抜）






‐SWATi BATH PEARL-


パールが浮かぶバスタイム。



ブランドを代表するSNSでも人気のアイテム。


パールをモチーフにしたSWATi オリジナルの入浴料「スワティーバスパール」。



湯船に浮かべると、ゆっくりと溶けながらバスルームをラグジュアリーな香りで満たし、お湯が乳白色に変化。しっとりなめらかなお肌に。



本物の真珠のような美しい見た目は、
手にした瞬間から“ときめき”を感じるギフトに。
誰かの「日常」を、少しだけ特別なひとときに。





ブランドディレクタープロフィール＆コメント

パールにちなんだジュエリーボックスのようなデザインで「宝石箱を開ける瞬間のときめき」をかたちにしました。見た目の可愛さだけでなく、お風呂に浮かべるとふわっと香りが広がり、特別な時間を過ごしていただけます。「わたし今日、ちょっと幸せかも。」そう思える小さなご褒美を毎日のバスタイムに届けたい。そんな想いを込めています。自分へのご褒美や大切な人への贈り物にぜひ使っていただきたいです(ハート)


佐藤　夏樹（Natsuki Sato）


K-POPや韓国好き。韓国カルチャーやトレンドからインスパイアを受け、「ときめく直感」と「好き」の気持ちを大切に、感性豊かなブランドづくりを目指している。


2018年よりSWATiに所属。


翌2019年からは企画業務に携わり、


2022年9月よりSWATiブランドディレクターに就任。






