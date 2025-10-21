株式会社ビジュアライズ、ライブハウスSHIBUYA TAKE OFF 7を運営する株式会社ケイオーエックスラジオの全株式取得を発表

株式会社ビジュアライズ

株式会社ビジュアライズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：安達弘明、以下「ビジュアライズ」）は、ライブハウス運営を主事業とする株式会社ケイオーエックスラジオの全株式を取得し、ホール・興行分野で実績を有するぴあ株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長：矢内 廣、以下「ぴあ」）と共同の取り組みを開始しました。取り組み内容の詳細は、決定次第、順次お知らせします。

＜ぴあ/ビジュアライズ両社の強み＞

この度ビジュアライズとぴあは、老舗ライブハウスSHIBUYA TAKE OFF 7(以下「TAKE OFF 7」)の運営を担う株式会社ケイオーエックスラジオと共同で、TAKE OFF 7の企画・運営に参画します。ぴあは、チケット事業を基盤とした興行の主催・制作・プロデュースをはじめ、「ぴあアリーナ MM」や「豊洲 PIT」「仙台 PIT」等 の会場運営を通じて培ったノウハウを活かし、全国各地の ホールやコンベンション施設への運営参画を進めています。一方、ビジュアライズは、ライブ配信とECを統合した「ViSUALIVE PRO」の運用に加え、没入型バーチャルカラオケ配信サービス「カラオケドットオンライン（カラオン）」を通じて、リアル会場とオンライン体験をシームレスに接続するデジタル実装力を有しています。両社の強みを組み合わせることで、会場の付加価値を高め、来場者・出演者・視聴者にとって価値の高い、これまでにない新たなライブハウス運営を目指します。

＜TAKE OFF 7の歴史＞

1980年にオープンしたTAKE OFF 7は、DREAMS COME TRUE やOfficial髭男dismなど、数多くの有名アーティストが羽ばたいた“登竜門”の地として知られています。オープン以降、4度の移転のたびに最新の音響・照明機材を継続導入し、空間クオリティをアップデート。現在はスタンディング約250名／座席約100席のキャパシティを備え、音楽ライブに加えて演劇・お笑い・アイドル企画・学校発表会・講演会／新商品発表会など多用途対応を実現しています。40年以上に及ぶ現場運営のノウハウを背景に、企画制作から当日のオペレーション、ライブ動画配信まで、主催者・出演者双方を支える総合的な運営体制を構築しています。近年は新人アーティストの発掘・育成にも注力し、レコード会社・プロダクション・音楽出版社への定期的な情報提供を行うなど、渋谷というロケーションと歴史に裏打ちされた“現場力”で次世代の才能の輩出を目指しています。

[本施設の概要]

・施設名称 SHIBUYA TAKE OFF ７

・住所 東京都渋谷区宇田川町 32 番 12 号アソルティ渋谷 1F

・収容人数 スタンディング 250 人

・アクセス 渋谷駅より徒歩 6 分

(歴史)

1980年10月 渋谷PARCO pub PARCO 7階にて開業

1984年12月 公園通りビル 6階へ移転

1988年6月 スタジオパルコ（現トウセン宇田川ビル）6階へ移転

1995年9月 スタジオパルコ（現トウセン宇田川ビル）3階へ移転

2009年11月1日 アソルティ渋谷ビル 地下1階へ移転

＜ビジュアライズの自社サービス活用について（カラオケドットオンライン）＞

本取り組みでは、当社の没入型カラオケ配信サービス「カラオケドットオンライン（カラオン）」の活用も検討しています。カラオンはVRゴーグル1台・数分でVTuber（VSinger）として配信を開始でき、ライブハウスからスタジアムまでスケールの異なる様々な会場を舞台に、“大観衆の熱量の中で歌う”没入体験を実現する次世代プラットフォームです。現地のライブ体験とオンライン配信を連動させることで、今までにない新しいライブ体験を創り出します。具体的な活用スキームは今後、協議のうえ決定してまいります。

＜今後の情報提供＞

運営体制やスケジュール、具体的な企画などの詳細は、決定次第、順次お知らせします。新たなTAKE OFF 7の歩みにぜひご期待ください。

■会社概要

社名 ： 株式会社ビジュアライズ（ViSUALIZE Co.,Ltd.）

設立年 ： 2003年11月4日

資本金 ： 99,808,475円

代表者 ： 安達弘明

本社所在地： 東京都渋谷区広尾5-23-4 長谷部第12ビル4F

URL ： https://www.visualize.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ビジュアライズ 〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-23-4 長谷部第12ビル4F

広報担当：衣笠 E-Mail：pr@visualize.co.jp