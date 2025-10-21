TOKYO GX ACTION ジャパンモビリティショー2025に出展

東京都

東京都は、2030年のカーボンハーフ、2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、化石燃料からクリーンエネルギー中心の社会へと転換する取組として「TOKYO GX ACTION」を実施しています。

今回は、2025年10月30日（木）～11月9日（日）の期間に東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025」（以下JMS）に出展します。

１ 開場時間

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6197_1_3763618adb284609444aa027aeed6349.jpg?v=202510210358 ]

※詳細はJMSホームページ（https://www.japan-mobility-show.com/）をご確認ください。

２ 主な内容

（１）フォーミュラＥの最新マシン展示

（２）モニター映像によるＧＸの紹介

（３）特別企画「offの日、どっちっち？」公開収録

３ 内容詳細

【出展ブース】

「TOKYO GX ACTION」ブースでは、「一人ひとりの都民がGXアクションを始める出発の場」をテーマに、生活者の日常的な行動が、実はGXにつながっているということを分かりやすく紹介します。

１｜フォーミュラE車両の展示

環境にやさしい次世代のモビリティ社会を象徴する存在として、世界最高峰のEVレース、フォーミュラEより最新マシン「GEN3 Evo」を展示します。レース場の「ピット」をモチーフとしたブースデザインになっています。

2｜モニター映像によるGX紹介

「TOKYO GX ACTIONとは」、「過去の取組実績」、日常の中の「これもGX ACTION」、2026年に３回目の開催を迎える「フォーミュラE」などを映像で紹介。子どもから大人まで楽しみながら学べます。

3｜【フォーミュラ E の観戦チケットが当たる】生成 AI 搭載のデジタルスタンプラリー

都民一人ひとりのGXアクションへの参加を促進する「TOKYO GX ACTION プラチナラリー」をスタートします。日々のGXアクションを写真でアップするなどしてスタンプを集めるとフォーミュラＥの観戦チケットなど素敵な景品が当たるチャンスも！

4｜ 【J-WAVE(81.3FM)】「offの日、どっちっち？」TOKYO GX ACTION特別企画

JMS内ステージ（西展示棟アトリウムトークステージ）にて11/1に公開収録を行います。

日時 ：11月1日（土） 13:30～14:30（西展示棟アトリウムトークステージ）

ナビゲーター：ハリー杉山、箭内夢菜、関根澄人

ゲスト：こっちのけんと

【来場特典】

●ブースへのご来場者様へ

フォーミュラEがデザインされたTOKYO GX ACTION オリジナルステッカーをプレゼント

●更にアンケートにご回答いただいた方へ

マイボトル（真空断熱ボトル）をプレゼント

「TOKYO GX ACTION」とは

●キーメッセージ：「かえていこう。エネルギーと東京の未来を。」

●目的：2030年のカーボンハーフ、2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、化石燃料からクリーンエネルギー中心の社会へと転換するGXの取組を加速させていきます。都民一人ひとりがGXを理解し、行動を変えていくことを目指し、年間を通じて最新のGX技術などを広く発信していくためのプロジェクトです。

●公式ホームページ：https://tokyo-gx-action.jp/

●公式アカウント（X）：https://x.com/tokyo_gx_action

●公式アカウント（Instagram）：https://www.instagram.com/tokyo_gx_action/

【問い合わせ先】

（『TOKYO GX ACTION』に関すること）

産業労働局産業・エネルギー政策部計画課

電話 03-5000-7720

（イベントに関すること）

TOKYO GX ACTION 一般問合せ事務局

電話 050-1792-5375