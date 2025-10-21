TOKYO GX ACTION ジャパンモビリティショー2025に出展
東京都は、2030年のカーボンハーフ、2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、化石燃料からクリーンエネルギー中心の社会へと転換する取組として「TOKYO GX ACTION」を実施しています。
今回は、2025年10月30日（木）～11月9日（日）の期間に東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025」（以下JMS）に出展します。
１ 開場時間[表: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6197_1_3763618adb284609444aa027aeed6349.jpg?v=202510210358 ]
※詳細はJMSホームページ（https://www.japan-mobility-show.com/）をご確認ください。
２ 主な内容
（１）フォーミュラＥの最新マシン展示
（２）モニター映像によるＧＸの紹介
（３）特別企画「offの日、どっちっち？」公開収録
３ 内容詳細
【出展ブース】
「TOKYO GX ACTION」ブースでは、「一人ひとりの都民がGXアクションを始める出発の場」をテーマに、生活者の日常的な行動が、実はGXにつながっているということを分かりやすく紹介します。
１｜フォーミュラE車両の展示
環境にやさしい次世代のモビリティ社会を象徴する存在として、世界最高峰のEVレース、フォーミュラEより最新マシン「GEN3 Evo」を展示します。レース場の「ピット」をモチーフとしたブースデザインになっています。
2｜モニター映像によるGX紹介
「TOKYO GX ACTIONとは」、「過去の取組実績」、日常の中の「これもGX ACTION」、2026年に３回目の開催を迎える「フォーミュラE」などを映像で紹介。子どもから大人まで楽しみながら学べます。
3｜【フォーミュラ E の観戦チケットが当たる】生成 AI 搭載のデジタルスタンプラリー
都民一人ひとりのGXアクションへの参加を促進する「TOKYO GX ACTION プラチナラリー」をスタートします。日々のGXアクションを写真でアップするなどしてスタンプを集めるとフォーミュラＥの観戦チケットなど素敵な景品が当たるチャンスも！
4｜ 【J-WAVE(81.3FM)】「offの日、どっちっち？」TOKYO GX ACTION特別企画
JMS内ステージ（西展示棟アトリウムトークステージ）にて11/1に公開収録を行います。
日時 ：11月1日（土） 13:30～14:30（西展示棟アトリウムトークステージ）
ナビゲーター：ハリー杉山、箭内夢菜、関根澄人
ゲスト：こっちのけんと
【来場特典】
●ブースへのご来場者様へ
フォーミュラEがデザインされたTOKYO GX ACTION オリジナルステッカーをプレゼント
●更にアンケートにご回答いただいた方へ
マイボトル（真空断熱ボトル）をプレゼント
「TOKYO GX ACTION」とは
●キーメッセージ：「かえていこう。エネルギーと東京の未来を。」
●目的：2030年のカーボンハーフ、2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、化石燃料からクリーンエネルギー中心の社会へと転換するGXの取組を加速させていきます。都民一人ひとりがGXを理解し、行動を変えていくことを目指し、年間を通じて最新のGX技術などを広く発信していくためのプロジェクトです。
●公式ホームページ：https://tokyo-gx-action.jp/
●公式アカウント（X）：https://x.com/tokyo_gx_action
●公式アカウント（Instagram）：https://www.instagram.com/tokyo_gx_action/
【問い合わせ先】
（『TOKYO GX ACTION』に関すること）
産業労働局産業・エネルギー政策部計画課
電話 03-5000-7720
（イベントに関すること）
TOKYO GX ACTION 一般問合せ事務局
電話 050-1792-5375