AI Hack、グループのPriv Techが「AI World 2025 秋 東京」に出展、AIリスクマネジメントの観点からAIOツール「AI Hack」を紹介

株式会社AI Hack

株式会社AI Hack（本社：東京都港区、代表取締役：中道大輔、以下AI Hack）は、グループ会社であり提携先のPriv Tech株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中道 大輔、以下Priv Tech）が、2025年10月29日（水）から10月31日（金）の3日間、幕張メッセにて開催される最新AIソリューション展示会「AI World 2025 秋 東京 ~AIセキュリティ・ガバナンスEXPO~」に出展することをお知らせいたします。

本展示会においてPriv Techブースでは、AIリスクマネジメントソリューションの一環として、AI Hackが提供するAIOツール「AI Hack」が紹介される予定です。

■背景

生成AIの活用が急速に広がる中で、AIが生み出す利便性の裏には、情報漏えいや誤情報（ハルシネーション）の出力、著作権侵害、倫理上のリスクといった新たな課題も顕在化しており、同時にAIモデルやデータの安全性・透明性を確保するAIガバナンスの重要性も高まっています。

AI Hackは、企業がこれらのAIリスクを適切に管理し、AIを安全かつ安心して活用できるよう支援するためのAIOツール「AI Hack」を提供しています。

また、AI Hackのグループ会社であり提携先でもあるPriv Techは、これまでクッキー規制や各国のプライバシー法への対応を支援するなど、プライバシーテック領域で数多くの企業を支援してきた実績と知見をもとに、現在はAIリスクマネジメントおよびサイバーセキュリティの分野にも取り組みを拡大しています。

本展示会では、Priv Techブースにおいて、AI HackのAIOツール「AI Hack」を含む、AI導入・運用におけるリスクを可視化し、AI活用の信頼性を高めるための最新ソリューションや実践事例をご紹介いたします。AIリスクや情報セキュリティに関心をお持ちのビジネスパーソン、IT担当者、経営層の皆様に、実践的なヒントをお届けします。

■開催概要

・展示会名：AI World 2025 秋 東京

・会期：2025年10月29日（水）～ 10月31日（金） 10:00～17:00

・会場：幕張メッセ（1-3、8ホール）、Priv Techブース（小間番号）：S08-23

・主催：AI World 実行委員会

・参加方法：事前来場登録制（入場無料）

・展示会公式サイト：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo

■本件に関するお問い合わせ

【株式会社AI Hack 会社概要】

会社名 ：株式会社AI Hack

住所 ：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 34階

代表取締役 ：中道大輔

事業内容 ：生成AI分野におけるサービスの提供

URL ：https://ai-hack.co.jp/