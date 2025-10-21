Audi A3 Sportback/Sedanにquattroモデルを導入











より幅広いユーザーに向けて四輪駆動モデルの40 TFSI quattroを追加Sportback、SedanともにadvancedとS lineを展開アウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：マティアス シェーパース）は、アウディのプレミアムコンパクトハッチバック／セダンAudi A3 Sportback/Sedanに、quattro四輪駆動モデルの40 TFSI quattroを追加し、本日より全国のアウディ正規ディーラー（127 店舗、現時点）を通じて発売します。Audi A3シリーズは、手頃なボディサイズでありながらアウディらしいスポーティかつエレガントなスタイルと、先進のデジタル技術を搭載したインテリアを兼ね備え、卓越した走行性能を実現するプレミアムコンパクトのパイオニアとして、30年近く高い人気を誇るハッチバック／セダンモデルです。2024年12月に、高性能・高効率を実現するパワートレインを採用してアップデートしたこの第4世代のAudi A3シリーズに、このたびquattro四輪駆動モデルである40 TFSI quattroを設定しました。Audi S3およびAudi RS 3といった高性能スポーツモデルに限られていた、アウディのアイコンテクノロジーであるquattroを、より幅広いユーザーに体感いただけるよう設定するものです。Sportback、SedanともにadvancedとS lineを展開します。150kW（204ps）／320Nmを発生する2.0 TFSIエンジンを搭載し、アウディのアイコンテクノロジーquattro四輪駆動システムと組み合わせます。quattroには電子制御式油圧多板クラッチを用い、前後のトルク配分を最適化して、安定した加速とスポーティなコーナリングをかなえたダイナミックな走りを実現します。日常のドライブにおいても、アウディらしいダイナミズムと安心感を感じられます。今回、最新の安全技術を採用したドライバーアシスタンスシステムに含まれる、オプションのパークアシストをアップデートしました。ステアリング操作の支援をするだけでなく、加速やブレーキ、ギアの操作まで支援が拡張されました。また、障害物を検知すると、必要に応じて自動でブレーキが作動し、危険回避を支援します。なお、30 TFSI に新たに標準装備となった、車両前方を横切る車両を検知するフロントクロストラフィックアシストや、障害物を回避するスワーブアシスト、交差点での右折の際に対向車を検知するターンアシストも、40 TFSI quattroにも同様に搭載されます。