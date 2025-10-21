こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
車窓食堂ブランドの世界観を表現した幕の内弁当「二段重」シリーズが装い新たに１０月２８日にリニューアル！
～東海道新幹線の車窓からの代表的風景「山」「海」をイメージ～
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、2025年10月28日（火）より、車窓食堂ブランドの世界観を表現した幕の内弁当である「二段重 山」「二段重 海」をリニューアルいたします。東海道新幹線の車窓から見える代表的な風景である「山」と「海」をイメージした、当ブランドを代表する商品のひとつです。皆さまの“おいしい旅を、駅弁から。”、東海道新幹線での旅の際はぜひご賞味ください。
■発売日 2025年10月28日(火）
■販売箇所 東海道新幹線 東京・品川・新横浜・名古屋・京都・新大阪駅の
「PLUSTA」「PLUSTA Bento」「DELICA STATION」等の駅弁取扱店舗
■商品概要
東海道新幹線の車窓から見える代表的な風景である「山」と「海」をイメージしました。それぞれ「山」と「海」を思わせる多彩なおかずや“2種のご飯”を“2段のお弁当”で、“日常を、非日常へ。”感じていただけるような、ちょっと贅沢な幕の内弁当です。またパッケージも装い新たにリニューアルいたします。
二段重 山 1,350円
こだわり出汁の大きなだし巻と鶏肉をメインに、野菜の天ぷらや煮物、2種のご飯など多彩なお弁当。
＜お品書き＞
・こだわり出汁の大きなだし巻卵
こだわりのオリジナルだしを使用。あえて焼き色を付けず、
だしの風味と柔らかな卵の甘味がお楽しみいただけます。
・白飯、鶏飯
・鶏の照焼き、鶏唐揚げ
・野菜の天ぷら（れんこん、さつまいも）
・煮物（椎茸、人参、ふき）
・きのこと小松菜のごま和え
・きゃらぶき、漬け物
二段重 海 1,380円
ふっくら煮付けた金目鯛と脂が程よくのった縞ほっけのみりん焼きに、海の幸が盛りだくさんのお弁当。
＜お品書き＞
・金目鯛の煮付け
昆布やかつおだしをベースにした煮汁でしっかり味をしみ込ませながらも、
身はふっくら仕上げました。
・縞ほっけみりん焼き
程よく脂がのった縞ほっけを使用しました。
・白飯、深川めし
・玉子焼き
・煮物（大根、人参、ふき）
・あさりの浅炊き
・茎わかめの和え物
・ひじきの煮物
■新パッケージ
新幹線と富士山、海を表現したグラフィックを使った、より「車窓食堂」らしいデザインに生まれ変わります。浮世絵に出てくるような赤富士と、大きく立ち上がる海の波をイメージし、和紙の質感で上質さと日本らしさ、あたたかさを表現しました。
■トスポ会員様限定 ２００円引きクーポン配布キャンペーン
TOKAI STATION POINT（トスポ）会員限定で対象商品をご購入時に利用いただける２００円引きクーポンを 配布いたします。
対象商品：駅弁「二段重 山」・「二段重 海」・「特製幕之内御膳」
配布期間：2025年11月18日（火）～12月1日（月） ※期間中何度でも利用可能
対象店舗：東海道新幹線 東京・品川・新横浜・名古屋・京都・新大阪駅の
「PLUSTA」「PLUSTA Bento」「DELICA STATION」等の駅弁取扱店舗
利用方法：レジにて対象商品と一緒に、アプリのクーポン画面をご提示ください。
※写真はすべてイメージです。
※価格はすべて税込価格です。
※商品の仕様および価格は予告なく変更となる場合がございます。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、2025年10月28日（火）より、車窓食堂ブランドの世界観を表現した幕の内弁当である「二段重 山」「二段重 海」をリニューアルいたします。東海道新幹線の車窓から見える代表的な風景である「山」と「海」をイメージした、当ブランドを代表する商品のひとつです。皆さまの“おいしい旅を、駅弁から。”、東海道新幹線での旅の際はぜひご賞味ください。
■発売日 2025年10月28日(火）
■販売箇所 東海道新幹線 東京・品川・新横浜・名古屋・京都・新大阪駅の
「PLUSTA」「PLUSTA Bento」「DELICA STATION」等の駅弁取扱店舗
■商品概要
東海道新幹線の車窓から見える代表的な風景である「山」と「海」をイメージしました。それぞれ「山」と「海」を思わせる多彩なおかずや“2種のご飯”を“2段のお弁当”で、“日常を、非日常へ。”感じていただけるような、ちょっと贅沢な幕の内弁当です。またパッケージも装い新たにリニューアルいたします。
二段重 山 1,350円
こだわり出汁の大きなだし巻と鶏肉をメインに、野菜の天ぷらや煮物、2種のご飯など多彩なお弁当。
＜お品書き＞
・こだわり出汁の大きなだし巻卵
こだわりのオリジナルだしを使用。あえて焼き色を付けず、
だしの風味と柔らかな卵の甘味がお楽しみいただけます。
・白飯、鶏飯
・鶏の照焼き、鶏唐揚げ
・野菜の天ぷら（れんこん、さつまいも）
・煮物（椎茸、人参、ふき）
・きのこと小松菜のごま和え
・きゃらぶき、漬け物
二段重 海 1,380円
ふっくら煮付けた金目鯛と脂が程よくのった縞ほっけのみりん焼きに、海の幸が盛りだくさんのお弁当。
＜お品書き＞
・金目鯛の煮付け
昆布やかつおだしをベースにした煮汁でしっかり味をしみ込ませながらも、
身はふっくら仕上げました。
・縞ほっけみりん焼き
程よく脂がのった縞ほっけを使用しました。
・白飯、深川めし
・玉子焼き
・煮物（大根、人参、ふき）
・あさりの浅炊き
・茎わかめの和え物
・ひじきの煮物
■新パッケージ
新幹線と富士山、海を表現したグラフィックを使った、より「車窓食堂」らしいデザインに生まれ変わります。浮世絵に出てくるような赤富士と、大きく立ち上がる海の波をイメージし、和紙の質感で上質さと日本らしさ、あたたかさを表現しました。
■トスポ会員様限定 ２００円引きクーポン配布キャンペーン
TOKAI STATION POINT（トスポ）会員限定で対象商品をご購入時に利用いただける２００円引きクーポンを 配布いたします。
対象商品：駅弁「二段重 山」・「二段重 海」・「特製幕之内御膳」
配布期間：2025年11月18日（火）～12月1日（月） ※期間中何度でも利用可能
対象店舗：東海道新幹線 東京・品川・新横浜・名古屋・京都・新大阪駅の
「PLUSTA」「PLUSTA Bento」「DELICA STATION」等の駅弁取扱店舗
利用方法：レジにて対象商品と一緒に、アプリのクーポン画面をご提示ください。
※写真はすべてイメージです。
※価格はすべて税込価格です。
※商品の仕様および価格は予告なく変更となる場合がございます。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp