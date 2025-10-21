車窓食堂ブランドの世界観を表現した幕の内弁当「二段重」シリーズが装い新たに１０月２８日にリニューアル！













＜お品書き＞・金目鯛の煮付け昆布やかつおだしをベースにした煮汁でしっかり味をしみ込ませながらも、身はふっくら仕上げました。・縞ほっけみりん焼き程よく脂がのった縞ほっけを使用しました。・白飯、深川めし・玉子焼き・煮物（大根、人参、ふき）・あさりの浅炊き・茎わかめの和え物・ひじきの煮物■新パッケージ新幹線と富士山、海を表現したグラフィックを使った、より「車窓食堂」らしいデザインに生まれ変わります。浮世絵に出てくるような赤富士と、大きく立ち上がる海の波をイメージし、和紙の質感で上質さと日本らしさ、あたたかさを表現しました。■トスポ会員様限定 ２００円引きクーポン配布キャンペーンTOKAI STATION POINT（トスポ）会員限定で対象商品をご購入時に利用いただける２００円引きクーポンを 配布いたします。対象商品：駅弁「二段重 山」・「二段重 海」・「特製幕之内御膳」配布期間：2025年11月18日（火）～12月1日（月） ※期間中何度でも利用可能対象店舗：東海道新幹線 東京・品川・新横浜・名古屋・京都・新大阪駅の「PLUSTA」「PLUSTA Bento」「DELICA STATION」等の駅弁取扱店舗利用方法：レジにて対象商品と一緒に、アプリのクーポン画面をご提示ください。※写真はすべてイメージです。※価格はすべて税込価格です。※商品の仕様および価格は予告なく変更となる場合がございます。