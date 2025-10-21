こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アルプスアルパイン、名古屋カーエレクトロニクス技術展に出展
-安全・安心・快適な移動を支えるテクノロジーを紹介-
アルプスアルパイン株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役 社長 CEO：泉英男）は、2025年10月29日(水)～31日(金) に開催される、[名古屋]オートモーティブワールド カーエレクトロニクス技術展に出展いたします。
自動運転技術の高度化に伴い、安全性だけでなく利便性や快適性への関心も高まる中、当社がこれまで培ってきた技術の中から、今後のモビリティ社会に貢献する安全・安心・快適な移動を支えるテクノロジーをご紹介いたします。
概要
名称:[名古屋]オートモーティブワールド カーエレクトロニクス技術展
会期:2025年10月29日(水)～31日(金)
会場:会場
ブースNo.:N12-16
公式サイト:https://www.automotiveworld.jp/nagoya/ja-jp/about/carn.html
主な出展アイテム
【パワーモジュール一体型コアレス電流センサー】
高精度磁気素子を採用したコアレスタイプの電流センサー。外付けの電流センサーに比べ、体積比は1/6となり、小型、軽量化を実現。搭載省スペース化により、セット設計におけるレイアウト
の自由度が向上します。組込み後、補正不要で使用できるため、工程費の削減が可能です。コンパクトながらも大電流（～2000A）のセンシングに強みを持ち、EVやハイブリッドカーのインバーター、バッテリー部などへ搭載が可能です。
【インキャビンセンシング】
2種類の小型カメラを活用する事で、ドライバー、同乗者をモニタリングし、安全で快適な車室内環境を提供するインキャビンセンシング。RGB-IRカメラ※１では視聴用のColor映像を、TOF-IRカメラ※2では測距用のDepth画像を、それぞれ認識用の赤外線（IR）画像を同時に撮影します。これにより、暗所でも人物の動きや位置を正確に把握でき、車室内への子供置き去り防止や、搭乗者の耳の位置を測定し、最適な音響を提
供するなど、安全と空間価値向上に貢献します。
※１ RGB（赤・緑・青）画像とIR（赤外線）画像を同時に取得できるカメラ
※２ 赤外線でカメラと物体との距離を測定するTime-of-Flight（TOF）技術でDepth画像を取得すると同時に、IR（赤外線）画像を取得できるカメラ
その他の出展製品については、https://tech.alpsalpine.com/j/exhibition/detail/automotiveworld/ をご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
アルプスアルパイン株式会社コーポレートコミュニケーション部PR課
電話050-3613-1581（部門直通）
E-mail alpsalpine-pr@alpsalpine.com
関連リンク
展示会LP
https://tech.alpsalpine.com/j/exhibition/detail/automotiveworld/
アルプスアルパイン株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役 社長 CEO：泉英男）は、2025年10月29日(水)～31日(金) に開催される、[名古屋]オートモーティブワールド カーエレクトロニクス技術展に出展いたします。
自動運転技術の高度化に伴い、安全性だけでなく利便性や快適性への関心も高まる中、当社がこれまで培ってきた技術の中から、今後のモビリティ社会に貢献する安全・安心・快適な移動を支えるテクノロジーをご紹介いたします。
概要
名称:[名古屋]オートモーティブワールド カーエレクトロニクス技術展
会期:2025年10月29日(水)～31日(金)
会場:会場
ブースNo.:N12-16
公式サイト:https://www.automotiveworld.jp/nagoya/ja-jp/about/carn.html
主な出展アイテム
【パワーモジュール一体型コアレス電流センサー】
高精度磁気素子を採用したコアレスタイプの電流センサー。外付けの電流センサーに比べ、体積比は1/6となり、小型、軽量化を実現。搭載省スペース化により、セット設計におけるレイアウト
の自由度が向上します。組込み後、補正不要で使用できるため、工程費の削減が可能です。コンパクトながらも大電流（～2000A）のセンシングに強みを持ち、EVやハイブリッドカーのインバーター、バッテリー部などへ搭載が可能です。
【インキャビンセンシング】
2種類の小型カメラを活用する事で、ドライバー、同乗者をモニタリングし、安全で快適な車室内環境を提供するインキャビンセンシング。RGB-IRカメラ※１では視聴用のColor映像を、TOF-IRカメラ※2では測距用のDepth画像を、それぞれ認識用の赤外線（IR）画像を同時に撮影します。これにより、暗所でも人物の動きや位置を正確に把握でき、車室内への子供置き去り防止や、搭乗者の耳の位置を測定し、最適な音響を提
供するなど、安全と空間価値向上に貢献します。
※１ RGB（赤・緑・青）画像とIR（赤外線）画像を同時に取得できるカメラ
※２ 赤外線でカメラと物体との距離を測定するTime-of-Flight（TOF）技術でDepth画像を取得すると同時に、IR（赤外線）画像を取得できるカメラ
その他の出展製品については、https://tech.alpsalpine.com/j/exhibition/detail/automotiveworld/ をご覧ください。
以上
本件に関するお問合わせ先
アルプスアルパイン株式会社コーポレートコミュニケーション部PR課
電話050-3613-1581（部門直通）
E-mail alpsalpine-pr@alpsalpine.com
関連リンク
展示会LP
https://tech.alpsalpine.com/j/exhibition/detail/automotiveworld/