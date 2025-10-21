紅茶の街・神戸に「茶寮 伊藤園」が誕生！阪急百貨店 神戸阪急 本館地階に、10月29日（水）オープン

紅茶文化が深く根づく神戸は、港町として古くから西洋文化を受け入れてきた歴史を持ち、紅茶を嗜む習慣が日常に溶け込んでいる全国でも屈指の“紅茶好きの街”として親しまれています。



このたびオープンする「茶寮 伊藤園」神戸阪急店では、当社ブランドの日本茶や抹茶に加え、神戸ならではの紅茶文化に着想を得たメニューをご用意しました。香り高く上品な味わいの「ダージリン」や、華やかな香りが特長の「アールグレイ」など、神戸ならではの紅茶メニューや、和と洋が調和したスイーツやラテなど、ここでしか味わえない特別なひとときをお楽しみいただけます。店内は、木の温もりと和の趣を感じられる落ち着いた空間となっています。また、店頭のベンチには、伊藤園の独自技術である「茶殻リサイクルシステム」を用いた、お茶入り畳「さらり畳」を採用し、ショッピングの合間に、香り高いお茶をゆったりと愉しみながら、心をほどく“くつろぎの時間”をお過ごしいただけます。紅茶の香りに包まれながら、神戸の街の空気を感じる、そんな贅沢なひとときをご提供いたします。



なお本店舗は、グループ会社である株式会社伊藤園フードサービス（社長：唐沢進治 本社：東京都新宿区）が運営し、皆さまに笑顔と安らぎのひとときをお届けします。今後も「茶寮 伊藤園」を通じて、神戸の街に息づく紅茶文化とともに、“お茶がもたらすくつろぎの時間”を提案してまいります。





〈主な喫茶メニュー〉