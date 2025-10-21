こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
紅茶の街・神戸に「茶寮 伊藤園」が誕生！阪急百貨店 神戸阪急 本館地階に、10月29日（水）オープン
紅茶文化が根づく神戸で、日本茶と紅茶が出会う特別な空間を提供
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、日本の伝統“茶文化”と、神戸の街に根づく紅茶の文化を融合させた和カフェ「茶寮 伊藤園」神戸阪急店を、阪急百貨店 神戸阪急 本館地階に10月29日（水）にオープンします。
おすすめメニュー
ダージリン・アールグレイ（HOT・COLD）/各500円（税抜）
香り高く上品な味わいの「ダージリン」、華やかな香りが特長の「アールグレイ」をご用意いたしました。
抹茶ソフト / 500円（税抜）
茶寮伊藤園人気No.1の抹茶ソフトクリームです。スイーツ用に開発した抹茶をふんだんに使用しており、濃厚な抹茶の味わいをお楽しみいただけます。
抹茶・ほうじ茶ラテ（HOT・COLD）/各600円（税抜）
抹茶ラテには伊藤園が厳選した抹茶を使用し、抹茶本来の味わいをお楽しみいただける無糖仕立てにしました。また、ほうじ茶ラテにはてん茶を焙煎したほうじ抹茶を使用し、香ばしい香りを実現しました。
ほれぼれ（HOT・COLD）/ 400円（税抜）
鹿児島県産の一番茶のみを使用した緑茶です。被覆栽培した緑茶の旨みと綺麗な水色が特長で、飲むほどにほれこむ美味しさです。
〈オープン記念企画！お茶とお菓子の限定セットメニュー〉
阪急百貨店 神戸阪急の同フロアで販売店を設けている和菓子屋「とらや」とのコラボレーションメニューを期間限定で展開します。ここでだけの限定メニューを、この機会にぜひお愉しみください。
「とらや」セットメニュー
とらやあんやき お茶セット（八女玉露HOT/嬉野玉緑茶HOT・COLD）/ 1,000円（税抜）
販売期間：10月29日（水）～11月30日（日）
ほろほろとした食感の《とらや》の「あんやき」に、《伊藤園》の福岡県産八女玉露、佐賀県産嬉野玉緑茶をセットで提供いたします。餡のまろやかな味わいと、日本茶の調和をお愉しみください。
〈店舗概要〉
店舗名：「茶寮 伊藤園」 神戸阪急店
店舗所在地：〒651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通8丁目1-8 神戸阪急 本館地階
オープン日：2025年10月29日（水）
営業時間：10:00～20:00（ラストオーダー19:30）
店舗面積：12.7坪
席数：20席
定休日：施設営業時間に準ずる
運営会社：株式会社伊藤園フードサービス
