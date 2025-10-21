低温殺菌液卵の世界市場調査レポート:成長、収益、メーカー収入、販売、市場動向2025~2031年
安全性と利便性を両立する低温殺菌液卵
低温殺菌液卵とは、鮮度を保持しつつ微生物の安全性を確保するために、比較的低温で殺菌処理を施した液状の卵製品である。物理・化学的には、卵の栄養価や機能性成分を損なわずに衛生管理を実現する点が特徴である。製造過程においては温度・時間の厳密な管理が求められ、これにより従来の高温殺菌製品よりも風味やテクスチャーを維持できる。モジュール的に加工が可能なため、食品加工業界での利用が広がっている。
主要用途は加工食品の原料や業務用調理の安全性確保であり、食品安全に対する消費者意識の高まりが導入の追い風となっている。競合製品との差別化ポイントとしては、殺菌による安全性と風味保持の両立、さらに調理加工の効率化を可能にする利便性が挙げられる。
食品加工業界を軸に広がる低温殺菌液卵の影響力
低温殺菌液卵は、食品加工をはじめ飲食業、外食産業、製菓・製パン業界など多様な産業分野と強い結びつきを持つ。これらの分野では、食の安全と品質向上が競争力の源泉であり、低温殺菌液卵の普及は業界全体の衛生管理レベルを引き上げる役割を果たす。
また、川下の食品市場での消費者の安全志向と利便性ニーズの高まりは、川上の卵加工原料市場に製品革新の波及効果をもたらしている。LP Informationの「グローバル低温殺菌液卵市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/336177/pasteurized-liquid-whole-eggs）によれば、本市場は2025年から2031年の間に年平均成長率6.2%で拡大し、2031年には約89.9億米ドル規模に達すると予測されている。これは、消費者の食品安全意識の高まりとともに、加工食品の多様化・高度化に対応する産業構造の変化を反映している。
図. 低温殺菌液卵世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332294&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332294&id=bodyimage2】
図. 世界の低温殺菌液卵市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、低温殺菌液卵の世界的な主要製造業者には、Eurovo、Rose Acre Farms、Parmovo、Ovodan、Michael Foods、Global Food Group、Interovo Egg Group、Jiangsu Kangde Egg、Eggstation、Jilin Jinyi （Goldwing）などが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約11.0%の市場シェアを持っていた。
技術革新と品質確保を軸にした競争優位の確立
競争環境においては、製品の衛生安全性、風味や栄養成分の保持、コスト競争力、原料調達の安定性が主要な評価軸である。特に低温殺菌技術は、製品の味や機能性を損なわずに殺菌効果を発揮する技術的ハードルが高く、高度な温度管理システムや殺菌プロセスの最適化が競争力の源泉となる。
今後の技術動向としては、より低い温度での効果的殺菌法の開発や、殺菌後の製品保存性向上技術の革新が期待される。また、トレーサビリティ技術やスマートパッケージングの導入による安全管理の高度化も競争優位性を強化する要因となる。
高まる食品安全ニーズに応じた成長戦略の展開
日本市場においては、高齢化社会の進展や食品事故への警戒感の高まりにより、低温殺菌液卵の需要は一層強まる見込みである。製品は単なる原材料の枠を超え、食品安全の基盤として位置づけられており、品質と安全性を保証する製品として市場内でのプレゼンスを高めている。
