Faber Company、「ミエルカヒートマップ」がITreview Grid Award 2025 Fallで3「Leader」受賞

株式会社Faber Company（ファベルカンパニー／本社：東京都港区、代表取締役：稲次正樹、古澤暢央）が提供するユーザー行動分析・UI/UX改善ツール「ミエルカヒートマップ」は、アイティクラウド社主催の「ITreview Grid Award 2025 Fall」において「Leader」を受賞したことをお知らせいたします。

今回受賞した部門は「ヒートマップツール」部門で、今回で25期連続の受賞となりました。多くのユーザー様から高評価いただいたことに感謝申し上げるとともに、今後も機能拡充・サービス向上に努めてまいります。

ミエルカヒートマップではサイト内の課題発掘・改善、コンバージョン改善に加えて、ABテストによる改善効果の検証も可能です。

無料アカウントも発行可能ですので、お気軽にご相談ください。

＞＞ミエルカヒートマップの無料アカウント発行はこちら

https://mieru-ca.com/heatmap

ITreview Grid とユーザーの高満足度の称号である Leader とは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

10月に発表された「ITreview Grid Award 2025 Fall」では、ITreviewに集まった約14.6万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

なお、大企業や中堅企業、中小企業といった各企業規模のユーザーから高評価だった場合にも、大企業部門のLeader、中小企業部門のLeaderなどと称号が与えられています。

さらに、3年間連続でLeaderを取得している製品には「3年連続Leader」、5年間連続の製品には「5年連続Leader」のバッジが発行されております。絶え間なくユーザーレビューを収集しユーザーの声に耳を傾けつつ、評価され続けた製品が受賞しております。

アワードの詳細は下記専用ページもご参照ください。

URL：https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html

ミエルカヒートマップとは

サイト上でのユーザー行動を可視化し、サイトのユーザーエクスペリエンス向上(UX向上)の第一歩として。有料プランは9,800円 ／月（税別）（測定上限1万PV／月）～。月1000万PVを超えるサイトや複数サイトを運営している制作会社や代理店様にも使えるお得なプラン(スーパーヒートマッププラン)もあり。初心者でも使えるよう、アカウント発行時にタグ設定・解析手順を徹底サポートし、専任コンサルタントが集客・売上改善をサポート。2016年10月にリリースし、導入企業数は累計1,300アカウント以上にのぼる。

株式会社Faber Company（ファベルカンパニー）とは

「辺境の知から、“マーケティングゼロ“を実現する」をコンセプトに、企業のWebマーケティングを支援。2005年の創業以来、クライアント企業のSEO施策、コンテンツ制作などの事業を展開。2013年からSEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の自社開発を開始し、2015年リリース。開発メンバーには、ウェブアナリストで当社CAO（Chief Analytics Officer）・小川卓に加え、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男准教授、明治大学の高木友博名誉教授ら、AIの権威が加わる。ソフトウェア特許登録済。

会社名 ： 株式会社Faber Company

所在地 ： 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）

代表取締役： 稲次正樹、古澤暢央

資本金 ： 1億円

設立 ： 2005年10月24日

事業内容 ： ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業

