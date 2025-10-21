ロジテック南船橋倉庫に千葉県化粧品工業会を招待し「物流倉庫の見学会」を開催

株式会社ロジテック

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社ロジテック（以下ロジテック、本社：東京都港区、代表取締役：川村将臣）は、2025年９月、千葉県化粧品工業会（事務局所在地：千葉県八街市、会長：滝本大郎）の会員13社22名を、化粧品製造業許可を取得している南船橋倉庫に招待し、「物流倉庫の見学会」を実施しました。

ロジテックは、千葉県化粧品工業会が毎年実施している会員向け工場見学において、これまで訪問対象であった化粧品メーカーの製造現場に代わり、物流倉庫として初めて見学者を受け入れました。これは物流現場への関心が高まる化粧品業界における画期的な動きであり、ロジテックとしても大きな意義を持つ取り組みでした。

「物流倉庫の見学会」の意義

ロジテック南船橋倉庫

当日は「物流倉庫とは」という基礎知識を中心に、入庫から出庫までのプロセスを解説。さらに、化粧品など許可を要する商品の流通加工や、ラウンジをはじめとした施設環境も紹介されました。多くの参加者にとって、大規模物流倉庫の訪問は初めてであり、物流が製品の品質保証や安定供給を支える基盤であることを実感する機会となりました。

南船橋倉庫は、館内空調による温度管理体制、誤出荷防止システム、立地のよさと働きやすい環境といった特徴を備えています。これらは、化粧品メーカーにとって欠かせない「品質保持」「安定供給」「人材確保」と直結するものであり、業界関係者から高い関心を集めました。ロジテックは今後も、化粧品をはじめとする許可商材の取り扱いを強化するとともに、メーカー各社や業界団体との連携を深め、物流現場から新たな価値の提供をめざします。

千葉県化粧品工業会について

見学会の様子

千葉県化粧品工業会は、千葉県内の化粧品関連企業が集まり、行政の支援を受けながら活動を続けている団体です。工場見学会や勉強会を通じた交流の輪が広がることで、企業同士の協力や地域との連携が深まり、千葉発の化粧品産業に新しい力をもたらしています。これからも、産業と地域をつなぐ架け橋として、未来へとつながる価値を育んでまいります。

設立 ：1976年

事務局所在地：千葉県八街市八街ほ875-2

代表者 ：会長 滝本大郎

公式HP ：https://www.keshohinkogyokai.jp/

ロジテック南船橋倉庫

所在地：千葉県船橋市浜町2-5-7 MFLP 船橋I８階 815・816バース

Tel ：03-5795-1871

倉庫の詳細は以下URLよりご覧ください

https://logi-tech.co.jp/gallery/#minamifunabashi

会社概要

ロジテックは、主に「倉庫サービスの提供」と「物流企業様倉庫内サービスの提供」を軸として事業を展開しています。人材マネジメントの提供をコアとして、荷主様にも物流企業様にも、そして配送をはじめとするパートナー事業者様にも、特定の業種や規模にとらわれず、すべてのお客様に3PLの価値を提供してまいります。

会社名：株式会社ロジテック

本社 ：東京都港区高輪四丁目23番5号

代表者 ：代表取締役 川村将臣

設立 ：2021年4月

資本金 ：5,000万円

事業内容 ：物流プラットフォーム構築事業、アウトソーシング事業、ビジネスマッチング事業

https://logi-tech.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

代表者 ：創業者 神保 紀秀

創 業 ：2001年８月

売上高 ：1,251億円

資本金 ：6.4 億円

従業員数 ：2,782名（派遣スタッフ除く）

拠点数 ：143拠点

※2025年３月31日時点 グループ合計

https://cam-com.inc/