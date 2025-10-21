「対象のドコモ回線新規ご契約でガンダムシリーズ限定オリジナルグッズ獲得キャンペーン」を開催！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTT ドコモ（以下、ドコモ）は、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「ドコモ ポイ活 20」「ドコモ mini」「ahamo」のいずれかを新規ご契約で『機動戦士ガンダム』または『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』の限定オリジナルグッズがもらえる「対象のドコモ回線新規ご契約でガンダムシリーズ限定オリジナルグッズ獲得キャンペーン」（以下、本キャンペーン）を2025年10月21日（火）から2026年１月12日（月）までの期間で開催※1します。

本キャンペーンは、抽選で最大860名さまに、『機動戦士ガンダム』または『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の限定オリジナルグッズがあたるキャンペーンです。キャンペーン期間中にキャンペーンサイトからエントリーのうえ※2、 ドコモオンラインショップにて「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「ドコモ ポイ活 20」「ドコモ mini」のいずれかに 新規でご契約、またはahamoサイトから「ahamo」を新規でご契約※3※4いただくことで抽選にご参加になれます。

抽選は『機動戦士ガンダム』コースと『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』コースの２つのコースからお選びいただけます。各コース抽選で、1等はモビルスーツをデザインしたレイヤードグラフが30名さまに、2等はキャラクターのビッグアクリルスタンドが100名さまに、3等はdポイント（期間・用途限定）10,000ポイントが300名さまに当たります。詳細は、別紙またはキャンペーンサイトをご確認ください。

＜本キャンペーンサイトURL＞

https://dpoint.docomo.ne.jp/kisekae/collabo_2/gundam_kaisen2510/index.html

ドコモは今後も、ガンダムシリーズとコラボレーションしたキャンペーンなどを開催し、お客さまに喜んでいただける取り組みを実施してまいります。

※1 本キャンペーンの内容は、予告なく変更・終了となる場合がございます。

※2 お手続き以前に、エントリーの実施をいただくことが条件となります。ご契約後のエントリーの場合、本キャンペーンの

対象外となります。

※3 いずれも、店頭でのお申し込みは対象外となります。

※4 本キャンペーンは回線契約を条件とした他キャンペーンおよび機種割引と重畳適用はできません。「SIMのみ契約でdポ

イントプレゼント」キャンペーンは対象外となります。「ahamoに他社からお乗り換えキャンペーン」と本キャンペーン

に重複してエントリーした場合、月末時点で条件をすべて満たした最新エントリーのキャンペーンを有効とします。また

機種割引を伴う機種購入があった場合は本キャンペーンの対象外となります。

別紙

「対象のドコモ回線新規ご契約でガンダムシリーズ限定オリジナルグッズ獲得キャンペーン」の概要

1. キャンペーン名

対象のドコモ回線新規ご契約でガンダムシリーズ限定オリジナルグッズ獲得キャンペーン

2. キャンペーン期間

2025年10月21日（火）午後2時 ～2026年１月12日（月）午後11時59分

3. エントリー期間と抽選時期

オリジナルグッズの抽選は2025年12月上旬とキャンペーン期間終了後の2回実施します。

抽選時期はドコモ回線開通時期によって異なります。

■エントリー期間：

2025年10月21日（火）午後2時～2026年1月12日（月）午後11時59分まで

■1回目の抽選対象となるドコモ回線開通時期：

2025年10月21日（火）午後2時～2025年11月30日（日）午後11時59分まで

■2回目の抽選対象となるドコモ回線開通時期：

2025年12月1日（月）午前0時～2026年1月26日（月）午後11時59分まで

4. 条件

１. キャンペーン期間中にキャンペーンサイトから事前のエントリーを実施※1すること。

※キャンペーンのエントリー時に『機動戦士ガンダム』または『機動戦士Gundam GQuuuuuu X』

のどちらかのコースを選択いただく必要があります。

２. ドコモオンラインショップから対象となるプランを新規でご契約いただくか、またはahamo

サイトから「ahamo」を新規でご契約いただくこと※2※3。

対象となるプラン：「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「ドコモ ポイ活 20」「ドコモ mini」

「ahamo」

5. 賞品

1等にはF3サイズのレイヤードグラフ、2等には高さ約50cm・幅約20cmサイズのビッグアクリ

ルスタンド、3等にはdポイント（期間・用途限定）10,000ポイントを進呈します。

（１）『機動戦士ガンダム』コース

・1等：ガンダム レイヤードグラフ（当選人数：30名）

・2等：アムロ・レイ ビッグアクリルスタンド（当選人数：100名）

・3等：dポイント（期間・用途限定）10,000pt（当選人数：300名）

＜ガンダム レイヤードグラフ＞＜アムロ・レイ ビッグアクリルスタンド＞

（２）『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』コース

・1等：GQuuuuuuX レイヤードグラフ（当選人数：30名）

・2等：アマテ・ユズリハ(マチュ) ビッグアクリルスタンド（当選人数：100名）

・3等：dポイント（期間・用途限定）10,000pt（当選人数：300名）

＜GQuuuuuuX レイヤードグラフ＞＜アマテ・ユズリハ(マチュ) ビッグアクリルスタンド＞

<サイズ参考>

・レイヤードグラフ：

約H273ｍｍ×Ｗ220mm×D32mm

・ビッグアクリルスタンド：

アムロ・レイ：約H500mm×Ｗ150mm、アマテ・ユズリハ(マチュ)：H435mm×W190mm

6. 当選発表

当選は賞品発送をもって発表にかえさせていただきます。

7. 賞品配送時期

配送時期：2025年12月下旬から順次発送（予定）

参考

■『機動戦士ガンダム』とは

1979年に放送を開始した『機動戦士ガンダム』は、ロボットを「モビルスーツ」という「兵器」として扱ったリアルな戦争描写や緻密な科学考証、複雑に織り成す深い人間ドラマで、それまでのロボットアニメの潮流であった単純な勧善懲悪では語れない「リアルロボットアニメ」というジャンルを確立し、一大ブームを巻き起こした。

アニメ公式サイト︓https://www.gundam.jp/tv/index.html

■『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』とは

「エヴァンゲリオン」シリーズを手掛けるスタジオカラーと、ガンダムシリーズを手掛けるサンライズの初タッグでお届けする、鶴巻和哉監督によるガンダムシリーズの TV アニメーション最新作。2025年１月からは劇場先行版が全国で劇場公開され、同年４月から６月にかけ TVシリーズが放送された。

アニメ公式サイト︓https://www.gundam.info/feature/gquuuuuux/