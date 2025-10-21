こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Pizzeria LAVAROCK 仙台カジュアルに楽しめる、華やかなクリスマスディナーコース～乾杯スパークリングワインで始まる、特別な夜のシェアスタイル～
2025年12月24日（水）～25日（木）販売
溶岩石「LAVAROCK」を敷いたピザ窯を設えるピッツェリア「Pizzeria LAVAROCK 仙台」（所在地：仙台市青葉区一番町）では、2025年12月24日（水）から25日（木）までの期間限定で、乾杯スパークリングワイン付きクリスマスシェアコース「LAVAROCKクリスマスディナー2025」を発売いたします。
「LAVAROCKクリスマスディナー2025」イメージ
今年のクリスマスは、カジュアルながらも華やかに、ふたりで取り分けながら楽しむ温かなシェアスタイルで。
フルーツトマトやあんぽ柿、宮城県産あんこう、仙台名物の牛たん、山形県産牛など、東北ならではの食材をふんだんに取り入れた全5皿をご用意しました。前菜から魚・肉料理までをシェアスタイルで提供し、大きな器で仕立てた特製ティラミスはスタッフがテーブルで取り分けてサーブ。目の前で仕上がるライブ感とともに、聖夜のひとときをより一層特別に彩ります。
大切な人とともに心に残るクリスマスを、LAVAROCK 仙台でお楽しみください。
【メニュー】
◇乾杯スパークリングワイン
◇アンティパストミスト
・フルーツトマトと水牛のモッツァレラの“ピンサ”
フレッシュな酸味と濃厚な旨みを、香ばしい生地にのせて軽やかに。
・最上鴨とあんぽ柿の自家製パテ
芳醇な鴨の旨みとあんぽ柿の甘みが調和する、冬ならではの味わい。
・宮城県産あんこうの“インボルティーニ” 蔵王地養卵のグリビッシュソース
白身魚のやわらかな食感に、ピクルスと香草が香る爽やかなグリビッシュソースを合わせて。
牛たんとポルチーニ茸のラグーソース タリアテッレ
仙台名物「牛たん」を贅沢に使い、香り高いポルチーニと煮込んだ深みのあるソース。
◇セコンドピアット 魚料理
天使の海老と三陸産ホタテ貝柱、鱈のアクアパッツァ
LAVAROCK 仙台スタイル
魚介の旨みをスープに凝縮し、冬の海の幸を存分に味わえる一皿。
◇セコンドピアット 肉料理
溶岩石の遠赤外線でジューシーに焼き上げた牛肉に、芳醇なトリュフソースを合わせて。
◇ ドルチェ
焙煎珈琲豆のティラミス
大きな器で仕立てたティラミスをスタッフが目の前でお取り分け。
ほろ苦さと甘さのコントラストを、ライブ感あふれる演出とともに。
◇コーヒー または 紅茶
※自家製フォカッチャ付き
【販売概要】
販売期間：2025年12月24日（水）～25日（木)
時 間：2時間制 ①17:00～18:00 入店 ②19:30～20:00 入店 L.O.は30分前
料 金：事前予約の場合、お一人様7,500円
当日直接ご来店の場合、お一人様8,500円
※乾杯スパークリングワインを含んだ料金です。
※掲載の料金は消費税込みの料金です。
※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がございます。
＜ご予約・お問合せ先＞
Pizzeria LAVAROCK 仙台
TEL：022-724-7260
オンライン予約：https://www.tablecheck.com/shops/pizzeria-lavarock-sendai/reserve
◆店舗概要
店 名：Pizzeria LAVAROCK 仙台
住 所：〒980-0811 仙台市青葉区一番町1-9-1 仙台トラストタワー1階
アクセス：JR線 仙台駅 西口より徒歩9分
電話番号：022-724-7260
営業時間：火～金曜11:30～14:30（L.O.14:00） 17:00～21:00（L.O.20:00、ドリンクL.O.21:30）
土曜 11:30～16:00（L.O.15:00） 17:00～21:00（L.O.20:00、ドリンクL.O.21:30）
Instagram：https://www.instagram.com/pizzeria_lavarock/
＜「LAVAROCK」について＞
店名の由来である溶岩石（LAVAROCK）の遠赤外線効果により、素材の旨みを最大限に引き出しながら焼き上げる、ジューシーで香り豊かなグリル料理がシグネチャーメニュー。趣向を凝らした多彩なお料理も揃え、幅広いシーンでお楽しみいただけます。空間づくりにもこだわり、居心地の良さを大切にしたデザインで、都会的なダイニング体験を演出。
現在、東京都内に3店舗（京橋、神谷町、丸の内）のほか、大阪、長野県白馬、仙台の全6店舗を展開し、ダイニング&バー、ビストロ、ピッツェリアなど、店舗ごとに異なるスタイルで「LAVAROCK」の世界観を発信しています。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社 マーケティング部 マーケティング・広報担当：神事（じんじ）
TEL：03-6409-2805 / E-mail：pr@mt-restaurant.com
