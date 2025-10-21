【秋のエネルギーを味方に】願いを叶える新作パワーストーンアイテムが送料無料｜ハワイ発ジュエリーブランド・マルラニハワイ

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」では、このたび 秋の新作リリースを記念し、対象の新商品が送料無料となるスペシャルキャンペーンを、10月22日(水)10:00から10月26日(日)23:59までの期間中、オンラインショップにて開催いたします。



季節が移ろい、新しいエネルギーが流れ込むこの時期は、心を整え、前向きな自分へとリスタートするのにぴったりのタイミング。


マルラニハワイでは、そんな季節に寄り添うように、願いを叶え、毎日に癒しと希望をもたらす新作アイテムをお届けします。



優しさと強さを兼ね備えた天然石のアクセサリーは、身につける人の心を穏やかにし、本来の輝きを引き出してくれるお守りのような存在。


新しい季節の始まりに、自分へのご褒美として、また大切な方への贈り物としてもおすすめです。



今回のキャンペーンは、そんな新作パワーストーンアイテムを送料無料でお迎えいただける特別なチャンスです。


新しいエネルギーをまとい、心と運気を整えるアイテムをぜひこの機会にお楽しみください。





キャンペーン概要


https://malulani.info/?mode=grp&gid=3128584(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3128584)


【期間】10月22日(水)10:00 ～ 10月26日(日)23:59



特典：対象の新商品が送料無料


（クーポンコード：秋2025）


【対象商品】全29商品



※海外発送については、送料無料の対象外となります。


※自動では送料無料になりません。必ずクーポンコードのご利用をお願いいたします。


※他のクーポンとの併用はできません。


※オンラインショップ限定のキャンペーンとなります。


※キャンペーン中は注文が大変混みあうため、発送に遅れが発生する場合がございます。



◆おすすめ対象商品



【WEB限定】Mahalo Rainbow


https://malulani.info/?pid=188851153



幸運を呼ぶと伝えられる、ハワイアンレインボーをイメージしたブレスレット。


愛、健康、金運、厄除け、幸福のお守りに。








Floral Amulet Charm


https://malulani.info/?pid=188072777



幸福と魅力が咲き誇る、可憐なお守りチャーム。


恋愛成就、心の癒し、厄除け、子宝、幸運のお守りに。






バースデイオーダーネックレス


https://malulani.info/?mode=grp&gid=3110468(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3110468)



オニキス、淡水パールをベースに守護石をセレクトしてお作りするネックレスは 世界にひとつ。


おしゃれに身に着けられる あなただけのネックレスはご自身のお守り、 大切な方へのプレゼントにもおすすめです。







Natural Force


https://malulani.info/?pid=188100886



大自然の息吹を感じさせる、穏やかな癒しのブレスレット。


健康、表現力、コミュニケーション、幸福のお守りに。






Venus～Allure～


https://malulani.info/?pid=188574648



優しく上品な光を放つ、女神の癒しのブレスレット。


愛、魅力、才能開花、対人関係、心身の安定、幸福のお守りに。







◆ハワイ本店のご案内




オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は
眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。




頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを
ゆったりとお選びいただくことができます。




ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど
おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする
「バースデイオーダーブレスレット」など
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。



ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)


ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)



◆マルラニハワイ


https://malulani.info/




ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。


店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。




ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。




◆本件に関するお問合せ
広報：庄子
TEL：03-6433-5723
MAIL：info@malulani.tv



◆会社概要


社名：H1GLOBAL株式会社


創業：2005 年4 月


代表者：代表取締役 輝咲 翔


本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901


TEL：03-6419-7755


事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。