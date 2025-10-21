【秋のエネルギーを味方に】願いを叶える新作パワーストーンアイテムが送料無料｜ハワイ発ジュエリーブランド・マルラニハワイ

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」では、このたび 秋の新作リリースを記念し、対象の新商品が送料無料となるスペシャルキャンペーンを、10月22日(水)10:00から10月26日(日)23:59までの期間中、オンラインショップにて開催いたします。

季節が移ろい、新しいエネルギーが流れ込むこの時期は、心を整え、前向きな自分へとリスタートするのにぴったりのタイミング。

マルラニハワイでは、そんな季節に寄り添うように、願いを叶え、毎日に癒しと希望をもたらす新作アイテムをお届けします。

優しさと強さを兼ね備えた天然石のアクセサリーは、身につける人の心を穏やかにし、本来の輝きを引き出してくれるお守りのような存在。

新しい季節の始まりに、自分へのご褒美として、また大切な方への贈り物としてもおすすめです。

今回のキャンペーンは、そんな新作パワーストーンアイテムを送料無料でお迎えいただける特別なチャンスです。

新しいエネルギーをまとい、心と運気を整えるアイテムをぜひこの機会にお楽しみください。

キャンペーン概要

https://malulani.info/?mode=grp&gid=3128584(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3128584)

【期間】10月22日(水)10:00 ～ 10月26日(日)23:59

特典：対象の新商品が送料無料

（クーポンコード：秋2025）

【対象商品】全29商品

※海外発送については、送料無料の対象外となります。

※自動では送料無料になりません。必ずクーポンコードのご利用をお願いいたします。

※他のクーポンとの併用はできません。

※オンラインショップ限定のキャンペーンとなります。

※キャンペーン中は注文が大変混みあうため、発送に遅れが発生する場合がございます。

◆おすすめ対象商品

【WEB限定】Mahalo Rainbow

https://malulani.info/?pid=188851153

幸運を呼ぶと伝えられる、ハワイアンレインボーをイメージしたブレスレット。

愛、健康、金運、厄除け、幸福のお守りに。

Floral Amulet Charm

https://malulani.info/?pid=188072777

幸福と魅力が咲き誇る、可憐なお守りチャーム。

恋愛成就、心の癒し、厄除け、子宝、幸運のお守りに。

バースデイオーダーネックレス

https://malulani.info/?mode=grp&gid=3110468(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3110468)

オニキス、淡水パールをベースに守護石をセレクトしてお作りするネックレスは 世界にひとつ。

おしゃれに身に着けられる あなただけのネックレスはご自身のお守り、 大切な方へのプレゼントにもおすすめです。

Natural Force

https://malulani.info/?pid=188100886

大自然の息吹を感じさせる、穏やかな癒しのブレスレット。

健康、表現力、コミュニケーション、幸福のお守りに。

Venus～Allure～

https://malulani.info/?pid=188574648

優しく上品な光を放つ、女神の癒しのブレスレット。

愛、魅力、才能開花、対人関係、心身の安定、幸福のお守りに。

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)

◆おすすめ記事

▶Stay Gold 輝き続ける豊かな未来へ 水晶 スーパーセブン サンストーン 淡水パール レモンクォーツ

https://malulani.info/column/news/44116.html

▶Venus～Gleam～ / Venus～Allure～ 女神が微笑む 癒しの魔法 パワーストーン 天然石 誕生

https://malulani.info/column/news/43610.html

▶Birthday Order Necklace 世界にひとつ バースデイオーダー 上質なネックレスで守護石をおしゃれに

https://malulani.info/column/news/42723.html



◆パワーストーン辞典のご紹介

▶種類から探す

https://malulani.info/column/aiueo

▶誕生石から探す

https://malulani.info/column/birth

▶色から探す

https://malulani.info/column/color

▶願い事から探す

https://malulani.info/column/wish

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

【マルラニハワイ公式アカウント】

Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/

Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII

Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。