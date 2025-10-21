【秋のエネルギーを味方に】願いを叶える新作パワーストーンアイテムが送料無料｜ハワイ発ジュエリーブランド・マルラニハワイ
ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」では、このたび 秋の新作リリースを記念し、対象の新商品が送料無料となるスペシャルキャンペーンを、10月22日(水)10:00から10月26日(日)23:59までの期間中、オンラインショップにて開催いたします。
季節が移ろい、新しいエネルギーが流れ込むこの時期は、心を整え、前向きな自分へとリスタートするのにぴったりのタイミング。
マルラニハワイでは、そんな季節に寄り添うように、願いを叶え、毎日に癒しと希望をもたらす新作アイテムをお届けします。
優しさと強さを兼ね備えた天然石のアクセサリーは、身につける人の心を穏やかにし、本来の輝きを引き出してくれるお守りのような存在。
新しい季節の始まりに、自分へのご褒美として、また大切な方への贈り物としてもおすすめです。
今回のキャンペーンは、そんな新作パワーストーンアイテムを送料無料でお迎えいただける特別なチャンスです。
新しいエネルギーをまとい、心と運気を整えるアイテムをぜひこの機会にお楽しみください。
キャンペーン概要
https://malulani.info/?mode=grp&gid=3128584(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3128584)
【期間】10月22日(水)10:00 ～ 10月26日(日)23:59
特典：対象の新商品が送料無料
（クーポンコード：秋2025）
【対象商品】全29商品
※海外発送については、送料無料の対象外となります。
※自動では送料無料になりません。必ずクーポンコードのご利用をお願いいたします。
※他のクーポンとの併用はできません。
※オンラインショップ限定のキャンペーンとなります。
※キャンペーン中は注文が大変混みあうため、発送に遅れが発生する場合がございます。
◆おすすめ対象商品
【WEB限定】Mahalo Rainbow
https://malulani.info/?pid=188851153
幸運を呼ぶと伝えられる、ハワイアンレインボーをイメージしたブレスレット。
愛、健康、金運、厄除け、幸福のお守りに。
Floral Amulet Charm
https://malulani.info/?pid=188072777
幸福と魅力が咲き誇る、可憐なお守りチャーム。
恋愛成就、心の癒し、厄除け、子宝、幸運のお守りに。
バースデイオーダーネックレス
https://malulani.info/?mode=grp&gid=3110468(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3110468)
オニキス、淡水パールをベースに守護石をセレクトしてお作りするネックレスは 世界にひとつ。
おしゃれに身に着けられる あなただけのネックレスはご自身のお守り、 大切な方へのプレゼントにもおすすめです。
Natural Force
https://malulani.info/?pid=188100886
大自然の息吹を感じさせる、穏やかな癒しのブレスレット。
健康、表現力、コミュニケーション、幸福のお守りに。
Venus～Allure～
https://malulani.info/?pid=188574648
優しく上品な光を放つ、女神の癒しのブレスレット。
愛、魅力、才能開花、対人関係、心身の安定、幸福のお守りに。
◆ハワイ本店のご案内
オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は
眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。
頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを
ゆったりとお選びいただくことができます。
ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど
おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする
「バースデイオーダーブレスレット」など
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。
◆マルラニハワイ
https://malulani.info/
ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。
店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。
ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。
