道路陥没リスクの早期発見に向けた光ファイバーによる地盤モニタリング手法を実証～地中深部を常時モニタリングして安全な社会の実現に貢献～
発表のポイント：
光ファイバーセンシングにより地中空洞化を推定する基本手法を実証：今回実証した光ファイバーセンシングを用いた手法により、たとえば1日に1回といった高頻度で地中深さ約3～30mの広範囲の遠隔での調査が可能になります。
実際の市街地におけるNTT設備ではじめて実証：既存の地下管路に敷設された光ファイバーを用いた実証実験により、実際の市街地において本手法の有効性を確認しました。これにより、地盤特性の経時変化から地中空洞化の早期発見が期待できます。
今後は、2026年度中にNTTグループ会社を通じて自治体などとの実証実験やシステム開発を推進し、インフラ監視や防災システムとしての早期サービス化をめざします。
NTT株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：島田 明、以下「NTT」)と国立研究開発法人 産業技術総合研究所（東京本部：東京都千代田区、理事長：石村 和彦、以下「産総研」）は、既存の通信光ファイバーを活用し、広範囲の地盤特性を常時モニタリングする手法を実証しました。さらに、空洞をモデル化したシミュレーションにより、地中空洞の形成を推定できる可能性を確認しました。道路陥没リスクの発見に向けた従来の地中空洞化調査は専用の機器を用いた現地測定が必要であったため、数年に1回程度の点検周期でしたが、本成果により、たとえば1日に1回といった高頻度で地中深さ約3～30mの広範囲の遠隔監視が可能になります。また、既存の地下管路（約62万km）に敷設済みの通信光ファイバーを活用できるため、さまざまな場所を効率的に検査できます。本技術は、既存インフラを活用した広域・低コストな監視を実現し、都市防災・減災やインフラ維持管理の高度化への貢献が期待されます。
本研究成果は、2025年11月19日～26日に開催されるNTT R&D FORUM 2025 IOWN∴Quantum Leap※1に展示予定です。
1. 背景
近年、都市部では老朽化した上下水道などのインフラへの土砂の流入による地中空洞の発生が社会問題となっています。道路陥没事故はこの地中空洞によって発生し、交通障がいやライフラインの寸断を引き起こすだけでなく、人命にかかわる重大事故となる可能性があり地域社会に大きな影響を与えます。従来の空洞調査は、地中レーダーや超音波などを用いた現地調査による手法が主流でしたが、これらの手法での調査深度は地表から約2mと限定的であり、専用の機器を用いるため時間や手間もかかり、高頻度の点検・監視は困難でした。このため、より深い範囲を効率的かつ低コストで常時監視できる新たな手法が求められていました。
一方で、物理探査分野では、人工的な震源を用いず、交通や自然現象など地表面に存在する人がほとんど感じないレベルの常時微動を複数の高感度地震計（微動計）で同時に記録・解析することで、より簡易に地下約数十mの地下構造を推定する微動アレイ探査の研究・活用が盛んに行われています。近年では、さまざまな研究機関において、微動計の代わりに光ファイバーセンサを活用した地盤特性観測手法が研究されています。このような状況の中、 高精度な光ファイバー振動センシング技術を有するNTTと、微動アレイ探査技術および地盤解析の知見をもつ産総研とで、道路陥没リスクの早期発見に向けたモニタリングシステムの実現に向けて、実証実験を実施することとなりました。
2. 技術のポイント
① 常時微動を利用した広範囲かつ高頻度な地盤モニタリング
街の地表には、交通や自然現象などによる常時微動が存在し、これを解析することで地盤特性を推定することができます。今回我々は、実際の市街地の地下管路に敷設された光ファイバーをセンサとして活用し、常時微動の測定と特性の解析を行いました（図1）。
