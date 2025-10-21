お申込み受付中！11月5日(水)開催『サイトリニューアル・カンファレンス』　最新情報をご紹介

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議は、2024年の法改正やAI活用の進展など、変化の激しいWeb環境の中で成果を上げるためのリニューアル戦略を解説する「サイトリニューアル・カンファレンス」を11月5日（水）に、宣伝会議セミナールームにて開催いたします。

アクセシビリティ対応の最新動向、生成AI時代に選ばれるサイト設計、そしてCMSをビジネスに活かすための本質的な活用法までを網羅し、第一線の専門家による講演を通じて、Webサイトを企業成長の基盤へと進化させるための考え方と実践ポイントを学べます。

他社の取り組みや専門家との情報交換を通じ、自社のリニューアル計画にすぐに活かせる知見を得られる一日です。

▼詳細・お申し込みはこちら(https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/siterenewal2511/?utm_source=press_medium=prtimes&&utm_id=25101714)

＊注目の講演をピックアップしてご紹介＊

【A1a】

コーポレートサイトから発信する『真の One Hitachi』 - ブランド刷新とデジタル表現の最前線

【講演者】

株式会社日立製作所

グローバルブランドコミュニケーション本部 本部長

竹内 昌之 氏

【講演内容】

2025年3月、日立製作所はグループ全体のブランドデザインを刷新し、「真の One Hitachi」を体現する新たな姿を打ち出しました。その変化は、単なるデザイン変更にとどまらず、企業の姿勢や社会へのメッセージを伝える重要な転換点となっています。 本講演では、刷新の背景にある戦略的意図、コーポレートサイトを通じてブランドメッセージをどのように具現化したのか、そして社内外のステークホルダーに向けて一貫したコミュニケーションを実現するための工夫についてお話しいただきます。 長年培われてきたブランドの「軸」を守りながらも、新しい時代の要請に応える挑戦。 その実際の意思決定プロセスや、デジタル空間におけるブランド表現の最前線から、企業ブランディングの未来を考えるヒントを探ります。

【A1b】

サイトリニューアルに不可欠なアクセシビリティの視点

【講演者】

株式会社ミツエーリンクス

アクセシビリティ事業部 エグゼクティブ・フェロー

木達 一仁 氏

【講演内容】

2024年4月の改正障害者差別解消法の施行を機に、アクセシビリティの重要性を改めて認識されたWeb担当者の方は、少なくないでしょう。しかし、取り組む必要性は認識しているものの、具体的に何にどう取り組めば良いかわからず、困惑している方も少なくないかもしれません。サイトリニューアルを前に、アクセシビリティとどう向き合うべきか、Web担当者の皆様にもっていただきたい視点を共有します。

【A3a】

専門性×デジタルで築く信頼― 三菱電機FA事業のマーケティング革新

【講演者】

三菱電機株式会社

FAシステム事業本部 FAデジタルマーケティングセンター デジタルマーケティングG グループマネージャー

河野 志紀 氏

【講演内容】

三菱電機FA事業は、専門性の高い領域において、顧客の信頼を得るために「デジタルマーケティングセンター」を設立しました。 WebサイトリニューアルやSNS強化、動画・事例コンテンツの発信を通じて、潜在顧客の獲得からリード育成までを推進し、「BtoBサイト調査」のランキング(トライベック・ブランド戦略研究所調べ)で3年連続1位を獲得するなど、 業界をリードする存在となっています。 本講演では、FAサイトのリニューアルにおける取り組みを中心に、信頼を生むデジタル発信の実践と組織連携の仕組みなどをご紹介。参加者のみなさまにとって自社施策に活かせる示唆を提供します。

【A3b】

生成AIに選ばれるWebを作る！～AI時代に最適化されたCMSでWebを進化させる～

【講演者】

ハートコア株式会社

営業本部 本部長

栗山 元一 氏

【講演内容】

生成AIが検索の主役となりつつある今、あなたのWebサイトはChatGPT、GeminiなどのAIエージェントに“選ばれて”いますか？ これからのWeb集客においては、従来のSEOだけでなく、GEO(Generative Engine Optimization)＝生成AIに引用・推薦されるサイト設計が求められます。 本セミナーではGEO対策と交えて、9年連続シェアNo.1「HeartCore CMS」のご紹介をいたします。

【A4】

CMSの“あるべき姿”を考える ～30年の知見から語る、これからのリニューアルのカギ「CMSの活かし方」～

【講演者】

株式会社キノトロープ

代表取締役社長

生田 昌弘 氏

【講演内容】

単なるデザイン変更にとどまらず、企業成長に寄与するWebサイトに、CMSは欠かせない。 CMSが一般用語になりつつある現状。 しかし、有効にCMSを使いこなせている企業は、少ない。 自社のWebサイトをビジネスにどう活かすか！ ツールとしてのCMSはもちろん重要だが、それ以上に、どのように考えて、どう作るか。それが重要になってくる。 CMSを選ぶ時代から、CMSをどう活用するかがリニューアルのカギになる。 CMSで大規模Webサイトを、構築して30年。 株式会社キノトロープが、これからのCMS構築の、”あるべき”をお話しします。

【A5】

企業の価値最大化へ。グローバルCMSで実現する、一貫したブランド情報発信基盤の構築戦略

【講演者】

株式会社コネクティ

代表取締役社長

服部 恭之 氏

【講演内容】

企業の価値最大化と、信頼性の高い情報社会に貢献するため、広報部門には全世界において一貫した安定発信が求められます。 本セッションでは、リニューアルを機に、グローバルスタンダードなWebガバナンスを確立し、持続的な情報発信基盤を構築する戦略を解説。 全社的な管理・運用体制を統一することで、企業ブランドの信頼性と評価を向上させる具体的なステップをご紹介します。

【A6a】

顧客体験と企業価値を最大化するコーポレートブランディング

【講演者】

トライベック株式会社

デジタルマーケティング支援事業 CX・XM・CUX事業部統括 執行役員

加藤 悠 氏

【講演内容】

AIが台頭する中で、ユーザーにとって企業webサイトがさらに信頼のおけるメディアとなってきたともいえます。そこで来訪するステークホルダーを見ずして、サイトのリニューアルをしても効果は限定的です。 本講演では、トライベックの独自調査結果を基に企業価値を高めながらユーザーの顧客体験を高め最大限伝わるサイトにするためのコーポレートブランディングを紹介します。

◆開催概要

・日 時 ：2025年11月5日(水) 10:30～

・会 場 ：宣伝会議セミナールーム

東京都港区南青山3-11-13 新青山東急ビル8F（表参道駅より徒歩3分）

・主 催 ：株式会社宣伝会議

宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

宣伝会議セミナー事務局

E-mail：event@sendenkaigi.com

受付時間：平日10:00～18:00（土日祝日は除く）