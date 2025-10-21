〈両備バス・岡電バス〉「岡山芸術交流2025」に協力　路線バスが岡山市内を彩る‶走るアート作品“に

両備ホールディングス株式会社

両備グループの両備ホールディングス株式会社両備バスカンパニーと岡山電気軌道株式会社は、2025年9月26日（金）～11月24日（月・休）の期間、「岡山芸術交流2025」に協力し、一部の路線バス車両やバス停を提供していますので、お知らせします。

アメリカの著名なプロダクション・デザイナー、ジェームズ・チンランド氏による作品「レインボーバスライン」では、路線バスとバス停にLED装飾が施され、街を鮮やかに彩ります。アートバスは岡山市中心部の路線で運行し、どなたでもご乗車いただけます。また、ホリー・ハーンダン氏 & マシュー・ドライハースト氏の作品「スターミラー／パブリック・ディフュージョン」では、作品の一部にバス停が使用されています。

日常の中で、アートと出会える特別な体験をお楽しみください。

■「岡山芸術交流2025」 協力作品

「岡山芸術交流2025」

岡山市で3年に1度開催される国際現代美術展で、岡山市内の様々な場所で世界中から集まったゲストの作品が展示されます。

会期：2025年9月26日（金）～11月24日（月・休）

鑑賞料：無料

主催：岡山芸術交流実行委員会（岡山市・公益財団法人石川文化振興財団・岡山県）

作品に路線バス車両とバス停を提供しています。ぜひ注目してご覧ください。

ジェームズ・チンランド《レインボーバスライン》2025年 Courtesy of the artist (C)2025 岡山芸術交流実行委員会撮影：市川靖史作品名：レインボーバスライン

作家名：ジェームズ・チンランド

LED取付車両数：岡電バス52台、両備バス10台

LED取付バス停：「天満屋バスターミナル」バス停

作品解説：ジェームス・チンランドは、映画やテレビの世界構築で知られる、受賞歴豊富なアメリカのプロダクションデザイナーである。彼のプロジェクト《レインボーバスライン》は、岡山市内の路線バスの車体下部にカラフルなLEDライトを取り付けるという介入的な試みである。バスが街を走り抜けるたびに、人々に「何かが起きている」というサインを送り、好奇心を刺激し、街を探検させることを目的としている。

「何が起きているのだろう？」「なぜ毎日乗っているバスの下からこんな魔法のような光が放たれているのか？」「これはどこから来ているのか？」――人々はこのパラサイト的な介入の源を探し求めることになる。ギー・ドゥボールのデリーヴ（漂流）の概念にならうかのように、人々は街を探索し、迷い、発見し、そして何よりも遊ぶことに誘われる。

その過程で、人々は岡山芸術交流の中心に、バスの下と同じようなマルチカラーの光が設置されたバスステーションがあることに気づくだろう。それはさらに先への探索を促す招待状となるのだ。

ホリー・ハーンダン & マシュー・ドライハースト《スターミラー／パブリック・ディフュージョン》 (C)2025 岡山芸術交流実行委員会作品名：スターミラー／パブリック・ディフュージョン

作家名：ホリー・ハーンダン & マシュー・ドライハースト

設置場所：岡山天満屋（てんまやアリスの広場）、岡山県天神山文化プラザ、城下地下広場

作品解説：ホリー・ハーンダン & マシュー・ドライハーストは、機械学習、ソフトウェア、音楽の分野で先駆的な活動を行うアーティストとして知られている。彼らは独自のテクノロジーを開発すると同時に、他者のテクノロジーと共生するためのシステムも構築しており、その多くはデジタル・アイデンティティや声の所有権、拡張に焦点を当てている。

パブリック・ディフュージョンはパブリックドメインのデータで訓練されたAIモデルであり、スターミラーはAIが学習するために必要なデータを人間が創出するよう促すアプリ。岡山では、人々が自分たちの周囲の都市を記録し、その存在を永遠のコモンズに刻むことを目指して導かれる。このプロジェクトは、AIを構築する美しい方法であり、モデルは誰の所有物でもなく、同時に皆のものである。