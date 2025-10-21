ガーナーホテル京都四条烏丸　2025年11月1日（土）開業

パシフィカホテルズ合同会社

IHGホテルズ＆リゾーツの新しいカジュアルホテルブランド「ガーナー」。大阪で開業した３軒につづき京都初進出となる「ガーナーホテル京都四条烏丸」（所在地：京都府京都市下京区）」が2025年11月1日（土）に開業します。ガーナーは快適な滞在をお手頃な価格で提供しつつ、ゲストが肩ひじ張らずに自分らしく過ごせるご滞在を提供するホテルブランド。いかなる目的でご利用のゲストにも等身大の自分でいられる滞在をお約束します。

京都市内の中心を南北に縦断し多くの銀行や企業が集まる烏丸通と、清水寺や六波羅蜜寺などの名所旧跡が点在する松原通。その交差点に位置するガーナーホテル京都四条烏丸は、まさにビジネスや観光の拠点として最適のホテルです。市営地下鉄京都線の四条駅と五条駅の間にあり、市営地下鉄烏丸線五条駅から徒歩4分、四条駅へも徒歩5分とアクセス抜群。京都駅へは五条駅から1駅、大阪方面へは阪急京都線でスムーズに移動できます。

ガーナーホテル京都四条烏丸は全103室の95室がシングルルームというユニークな構成。京都は年間複数回訪れる旅行者も多い世界有数の観光地であり、思い立ったらすぐに一人で出かけたいと言う方にぴったり。最新の旅行スタイルのトレンドにも合ったホテルです。またビジネスの中心地に所在し、出張でのご滞在にも便利なロケーションです。

白木を基調とした落ち着いたデザインの客室は無料Wi-Fi完備。ベッドにはシモンズのマットレスを使用。快適な睡眠でその日の疲れを取り、翌日への活力を蓄えられます。24時間営業のマーケットプレイス「Garner Shop」ではスナック類を販売。ロビーの一角にあるコーヒーサーバーからは文字通り24時間抽出したてのコーヒーを無料でお楽しみいただけます。またコインランドリーも設置、身軽な長期滞在も可能です。1階に隣接している全国的人気店「コメダ珈琲店」では朝食（別料金）もご利用可能です。

「ガーナーホテル京都四条烏丸」の開業にあたり、運営会社グループのパシフィカホテルズ合同会社代表 セス・サルキンは「京都に行かれるならぜひ、立地、利便性、環境、デザイン性、コストパフォーマンスのバランスが最高のガーナーを利用して頂きたいと思います」とコメントしています。

ガーナーホテル京都四条烏丸は、「すべての旅の、気軽な拠点。」として、ゲストが自分らしくいられる滞在先をお届けします。

ホテル外観ツイン客室シングル客室

ホテル概要

ホテル名 ガーナーホテル京都四条烏丸

開業日 2025年11月1日

所在地 〒600-8417 京都府京都市下京区俊成町４３８(烏丸通り松原通り東南角）

電話番号 075-352-1717

総客室数 全103室（シングル：95室、ツイン:7室、ユニバーサルルーム：1室）

チェックイン 午後3時

チェックアウト 午前11時

施設 フロント・ロビー、売店（マーケットプレイス）、コインランドリー

交通アクセス 京都市営地下鉄烏丸線 五条駅より徒歩4分 四条駅より徒歩5分

予約サイト https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/jp/ja/kyoto/ukysk/hoteldetail

ガーナーについて

IHGホテルズ＆リゾーツの新しいミッドスケールコンバージョンブランドのガーナーは、ビジネスやレジャーを問わず、カジュアルな旅を求めるトラベラーのためにデザインされました。「すべての旅の、気軽な拠点」をお約束し、便利なロケーション、ぐっすり眠れる環境、おいしい朝食など、価値重視のお客様にとって最も重要なエッセンスを、手頃な価格帯でご提供します。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のおもてなし）を提供するグローバルホスピタリティー企業です。

20のホテルブランドと1億4,500万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,700軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,200軒超の開発パイプラインを展開しています。

ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズスイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約385,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

公式サイト（英語） https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

公式サイト（日本語） https://www.ihg.com/japan/content/jp/ja/japan

IHGワンリワーズ https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home

アプリのダウンロードはこちら：

https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotels-rewards/id368217298, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

最新情報はこちら：

https://www.ihgplc.com/en/news-and-media

https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts)

【パシフィカホテルズ合同会社について】

パシフィカホテルズ合同会社は、東京を拠点にホテル開発とアセットマネジメントを積極的に展開している株式会社パシフィカ・キャピタル（1995年創立）のグループ会社として、同社が開発し、外資系ブランドとのフランチャイズ契約に基づき各運営会社（烏丸ホスピタリティ合同会社、株式会社なんばホスピタリティ等）が運営するにあたり、総支配人その他の基幹スタッフの派遣や開業支援、運営指導を行っています。

パシフィカグループでは現在、ガーナーホテル京都四条烏丸、フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波を運営しており、日本国内各地で新規施設の開業を計画しています。