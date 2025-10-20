【BIRTHDAY BAR】渋谷店限定！「HikariELF(ヒカリエルフ)」コラボレーショングッズが登場！
株式会社ナイスクラップが展開するギフトのセレクトショップ『BIRTHDAY BAR（バースデイ・バー）』は、渋谷ヒカリエのオリジナルクリスマスキャラクター「HikariELF（ヒカリエルフ）」とのコラボレーショングッズを、11月6日(木)より渋谷ヒカリエ ShinQs店にて限定販売いたします。
渋谷ヒカリエ ShinQs店でしか手に入らない、BIRTHDAY BARの限定コラボアイテムが登場！
可愛らしいマスコットポーチやキーホルダー、エコバッグなど、
冬のおでかけを一層楽しくする“魔法の3アイテム”をご用意しました。
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ店頭でご覧ください。
販売期間：11月6日(木)～12月25日(木)
【商品ラインナップ】※すべて税込み価格
マスコットキーホルダー ホッペ：2,420円 / 統括部長・キーキー：2,200円
ヒカリエルフファン必見！ずっと触っていたくなるようなふわふわした手触りと、愛らしい表情に一目惚れしちゃうほどのとびっきりの可愛さ。 バッグに付けやすい、両手にすっぽり収まるサイズ感。お出かけのお供にたくさん連れて行きたくなるアイテムです♪
左から、ホッペ・統括部長・キーキー
マスコット付きポーチ 各3,080円
キルト風の生地を使用した冬らしい温かみを感じるアイテム。特徴はポーチから飛び出したフェイスマスコット！ ふわふわしたさわり心地で、みんなの話題になること間違いなしの存在感です♪
左から、ホッペ・統括部長
マスコット付きエコバッグ 各3,740円
ホッペと統括部長のフェイスマスコットとエコバッグのセット。 マスコットはポーチになっており、エコバッグをすっぽり収納可能！ カラビナ付きポーチなので、持ち歩きにも便利で、エコバッグの持ち手に付ければ小物入れとしても使えます。 シンプルデザインのエコバッグは、どんなコーデにも使いやすい色使いです。
左から、統括部長・ホッペ
「HikariELF(ヒカリエルフ)」とのコラボレーションアイテムは、12月25日(木)までの期間限定販売となります。渋谷ヒカリエ ShinQs店でしか出会えない特別なアイテムをどうぞお見逃しなく！
▼▼2025年渋谷ヒカリエクリスマスの詳細はこちら
https://www.hikarie-entertainment-times.com/post-20066/
【店頭でのお取り置きについて】
10月20日(月)11時より、
渋谷ヒカリエ ShinQs店にて店頭またはお電話で商品のお取り置きを承ります。
対象商品:ヒカリエルフコラボアイテムすべて ※個数制限はございません
対象店舗：渋谷ヒカリエ ShinQs店
受付期間:10月20日(月)11時～
取り置き期間:11月6日(木)11時～11月12日(水)21時
※注意事項※
・渋谷ヒカリエ ShinQs店にて、店頭またはお電話にて取り置きを承ります。
(SNSでDM等頂きましても取り置きは出来かねます。)
・取り置き期間の延長は不可。
・11月13日(木)以降はキャンセル扱いとなります。
・実店舗から配送でのお届けは承っておりません。
・11月6日(木)以降は取り置きを承ることができません。
・予告なくお取り置きの実施を終了する可能性がございます。
店頭在庫に関しては各店舗へ直接お問い合わせ下さいませ。
【店舗情報】
BIRTHDAY BAR 渋谷ヒカリエ ShinQs店
〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ ShinQs4F
TEL：03-3486-2369(#)
【HikariELF（ヒカリエルフ）について】
モフモフとした5人の妖精「HikariELF」は欧米・北欧諸国で知られているクリスマスの妖精「ELF（エルフ）」から着想を得て生まれた、渋谷ヒカリエオリジナルのキャラクターです。サンタクロースに派遣され、渋谷ヒカリエでクリスマスの調査中。お客さまのクリスマスの過ごし方や、人気のプレゼントをリサーチしながら、渋谷ヒカリエでのクリスマスをもっと楽しんでもらえるよう、おもてなしの準備をしています。
【BIRTHDAY BARについて】
Lifestyle with gifts
誕生日、結婚、出産などの大切な記念日だけでなく、
急に思いついたサプライズも、今日頑張った自分へのご褒美も特別な日にしてくれるのがギフト。
バースデイ・バーでの体験を通じて
“ギフトを贈ることが人生の楽しみ” となることを願っています。