【BIRTHDAY BAR】渋谷店限定！「HikariELF(ヒカリエルフ)」コラボレーショングッズが登場！

株式会社パルグループホールディングス

株式会社ナイスクラップが展開するギフトのセレクトショップ『BIRTHDAY BAR（バースデイ・バー）』は、渋谷ヒカリエのオリジナルクリスマスキャラクター「HikariELF（ヒカリエルフ）」とのコラボレーショングッズを、11月6日(木)より渋谷ヒカリエ ShinQs店にて限定販売いたします。

渋谷ヒカリエ ShinQs店でしか手に入らない、BIRTHDAY BARの限定コラボアイテムが登場！

可愛らしいマスコットポーチやキーホルダー、エコバッグなど、

冬のおでかけを一層楽しくする“魔法の3アイテム”をご用意しました。

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ店頭でご覧ください。

販売期間：11月6日(木)～12月25日(木)

【商品ラインナップ】※すべて税込み価格

マスコットキーホルダー ホッペ：2,420円 / 統括部長・キーキー：2,200円

ヒカリエルフファン必見！ずっと触っていたくなるようなふわふわした手触りと、愛らしい表情に一目惚れしちゃうほどのとびっきりの可愛さ。 バッグに付けやすい、両手にすっぽり収まるサイズ感。お出かけのお供にたくさん連れて行きたくなるアイテムです♪

左から、ホッペ・統括部長・キーキー

マスコット付きポーチ 各3,080円

キルト風の生地を使用した冬らしい温かみを感じるアイテム。特徴はポーチから飛び出したフェイスマスコット！ ふわふわしたさわり心地で、みんなの話題になること間違いなしの存在感です♪

左から、ホッペ・統括部長

マスコット付きエコバッグ 各3,740円

ホッペと統括部長のフェイスマスコットとエコバッグのセット。 マスコットはポーチになっており、エコバッグをすっぽり収納可能！ カラビナ付きポーチなので、持ち歩きにも便利で、エコバッグの持ち手に付ければ小物入れとしても使えます。 シンプルデザインのエコバッグは、どんなコーデにも使いやすい色使いです。

左から、統括部長・ホッペ

「HikariELF(ヒカリエルフ)」とのコラボレーションアイテムは、12月25日(木)までの期間限定販売となります。渋谷ヒカリエ ShinQs店でしか出会えない特別なアイテムをどうぞお見逃しなく！

▼▼2025年渋谷ヒカリエクリスマスの詳細はこちら

https://www.hikarie-entertainment-times.com/post-20066/

【店頭でのお取り置きについて】

10月20日(月)11時より、

渋谷ヒカリエ ShinQs店にて店頭またはお電話で商品のお取り置きを承ります。



対象商品:ヒカリエルフコラボアイテムすべて ※個数制限はございません

対象店舗：渋谷ヒカリエ ShinQs店

受付期間:10月20日(月)11時～

取り置き期間:11月6日(木)11時～11月12日(水)21時



※注意事項※

・渋谷ヒカリエ ShinQs店にて、店頭またはお電話にて取り置きを承ります。

(SNSでDM等頂きましても取り置きは出来かねます。)

・取り置き期間の延長は不可。

・11月13日(木)以降はキャンセル扱いとなります。

・実店舗から配送でのお届けは承っておりません。

・11月6日(木)以降は取り置きを承ることができません。

・予告なくお取り置きの実施を終了する可能性がございます。



店頭在庫に関しては各店舗へ直接お問い合わせ下さいませ。

【店舗情報】

BIRTHDAY BAR 渋谷ヒカリエ ShinQs店

〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ ShinQs4F

TEL：03-3486-2369(#)

【HikariELF（ヒカリエルフ）について】

モフモフとした5人の妖精「HikariELF」は欧米・北欧諸国で知られているクリスマスの妖精「ELF（エルフ）」から着想を得て生まれた、渋谷ヒカリエオリジナルのキャラクターです。サンタクロースに派遣され、渋谷ヒカリエでクリスマスの調査中。お客さまのクリスマスの過ごし方や、人気のプレゼントをリサーチしながら、渋谷ヒカリエでのクリスマスをもっと楽しんでもらえるよう、おもてなしの準備をしています。

【BIRTHDAY BARについて】

Lifestyle with gifts

誕生日、結婚、出産などの大切な記念日だけでなく、

急に思いついたサプライズも、今日頑張った自分へのご褒美も特別な日にしてくれるのがギフト。



バースデイ・バーでの体験を通じて

“ギフトを贈ることが人生の楽しみ” となることを願っています。