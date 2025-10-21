今年のテーマは「どんな愛も、ぜんぶきらめく。」「Shibuya Scramble Christmas 2025」が11月6日(木)より開催

渋谷スクランブルスクエア株式会社

渋谷スクランブルスクエア（以下、本施設）は、今年のクリスマスフェア「Shibuya Scramble Christmas 2025」を2025年11月6日(木)から12月25日(木)まで開催します。今年のテーマは「どんな愛も、ぜんぶきらめく。」。大切な人との時間や自分自身へのご褒美など、さまざまな「愛」に満ちたクリスマスを演出するため、特別な空間装飾や体験コンテンツを提供します。

キービジュアルは、ギフトボックスに見立てたさまざまな「愛」が渋谷の街に降り注ぐ様子をイメージしました。12階イベントスペースには、本フェアのテーマ「どんな愛も、ぜんぶきらめく。」を体現する空間として、特別なクリスマスデコレーションを施します。さらに、クリスマスツリーや大きなギフトボックス型のフォトブースが登場。本施設ならではの特別な思い出を写真に残してください。

＜クリスマスフェア開催概要＞

【開催期間】2025年11月6日(木)～12月25日(木)

【テーマ】どんな愛も、ぜんぶきらめく。

【特設ページ】https://shibuya-scramble-square.com/2025_christmas/

【公式HP】https://www.shibuya-scramble-square.com/(https://www.shibuya-scramble-square.com/)

※特設ページの公開は10月28日(火)を予定しています

コンテンツ１.：酒言葉で選ぶ特別なカクテルバー「SAKEKOTOBAR」が期間限定オープン

＜イベント会場装飾イメージ＞

期間限定のバー「SAKEKOTOBAR」が登場。気持ちを気軽に表現し、深めてもらうために「酒言葉」をテーマにしたオリジナルカクテルを提供。お客さまは「祝福」や「優しさ」など、酒言葉から気分にぴったりの一杯を選ぶことができます。

バーテンダーには、テキーラバーとして有名な 所属のLily (RIRIKA FURUYAMA)氏らを迎え、企画に寄り添った約10種類のオリジナルカクテルを開発。渋谷の街を一望できる特別なロケーションで、ここでしか味わえないひとときをお楽しみください。

【開催期間】11月6日(木)～12月25日(木)

【開催時間】13:00～21:00 ※13:00～17:00まではカフェ営業、17:00～21:00はバー営業

【開催場所】12階 イベントスペースScene12

＜提供メニュー例＞

Santa Guava（サンタ・グアバ）／酒言葉「祝福」

お祝いの席や特別なひとときにふさわしい、幸福感あふれる味わいです。

「酒言葉」とは・・

主にカクテルに込められた意味や感情を表す言葉のこと。花言葉のように直接気持ちを伝えるのが得意でない人も、酒言葉を介して想いを届けることができます。一杯ごとにその見た目や味わい、誕生のエピソードなどに由来するさまざまな物語が込められています。

＜バーテンダープロフィール＞

Lily (RIRIKA FURUYAMA)

＜Bar 若林＞に所属するバーテンダー。昨今、各所にわたりゲストバーテンダーとして招待されるなど、今後の活躍が期待されている。

コンテンツ２.：クリスマス気分を盛り上げる、フォトブース「BIG PHOTO BOX」が登場

＜オリジナルフレームイメージ＞

クリスマス気分を盛り上げるフォトブース「BIG PHOTO BOX」が登場。オリジナルフレームで、思い出に残る特別な一枚を撮影できます。大切な人や大好きなものと、ここでしか撮れない特別な一枚を思い出として形に残してください 。

【開催期間】11月6日(木)～12月25日(木)

【開催時間】13:00～21:00

【開催場所】12階 イベントスペースScene12

【料金】どなたでも無料で体験いただけます。※お一人さま1回限り

コンテンツ３.：ミュージックイベント「SCRAMBLE MUSIC SHOW」

今年のテーマは「グルーヴ愛」。グルーヴ感に定評のあるDJ陣とスペシャルなアーティストによるパフォーマンスで、会場を盛り上げます。

【開催日】12月13日(土)

【開催時間】14:00～20:00

【開催場所】12階 イベントスペースScene12

【観覧条件】どなたでも無料でご観覧いただけます。

【公式HP】https://cms.shibuya-scramble-square.com/sms/

＜出演アーティスト＞

＜DJ＞

G.RINA / ChibiChael / TOSHIKI HAYASHI(%C) / Ryow a.k.a. Smooth Current

＜LIVE＞

Toshiki Soejima / Kan Sano（Solo Set）

＜アーティストプロフィール＞

Kan Sano (Solo Set)

キーボーディスト／プロデューサー。 ビートミュージックシーンを牽引する存在である一方、ジャズとクラシックを融合したような独自のスタイルでピアノ一本の即興演奏もおこなう。リリースした楽曲「On My Way Home」が1,800万回、「DT pt.2」「Sit At The Piano」はそれぞれの再生回数が1,000万回を突破。日本CM音楽や「劇映画 孤独のグルメ」へのエンディングテーマ提供をはじめ、劇伴も数多く担当している。

Toshiki Soejima

ソロギタリストとしてEP「Life」を2021年3月16日にリリースしアーティストとしての活動を本格的に開始。「ネオ・ソウル・ギタリスト」として自身の音楽性を示しながら、情景が思い浮かぶようなソングライティングとギターの音色が印象的なインスト・サウンドを中心に作曲、作品を発表し続けている。国内最大級のオンラインギタースクール「Soul Guitar Lab」を主宰するなど、自らの演奏のスキルを惜しみなくギター愛好家に伝えている。

コンテンツ４.：ホリデーシーズン！クリスマス限定商品が多数登場

気持ちがときめくホリデーシーズンだからこそ手に入れたい最旬限定アイテムが目白押しです。クリスマス気分をさらに盛り上げるプレゼントにぴったりのコスメや雑貨、クリスマスシーズン限定のメニューが登場。

4階：SMITH TEAMAKER JAPAN MUG / ジャパン マグ 3,850円

CLASKA Gallery & Shop "DO" とコラボした特別なマグカップです。幾つもの工程と職人の手を経て、ひとつひとつ丹念に仕上げられたその姿は、ティーの香りを静かに引き立てる、無駄のない洗練された佇まいです。ブランドを象徴する3色のやわらかな色合いが、日常に心地よい彩りを添えてくれます。

6階：shu uemura クポ！ クリスタル パレット / アイスカルプト クポ！ 11,000円 / 7,700円

「クポ！ クリスタル パレット」 クールかつドリーミーなシェードに、ホログラフィックな輝きをたっぷりと詰め込んだホリデー限定アイパレット。ひと筆ごとに魔法をかけるような仕上がりであなたのホリデーメイクをレベルアップ。

「アイスカルプト クポ！」 ファイナルファンタジーXIVに登場する愛らしいキャラクター、モーグリ*にインスパイアされたアイパレット。4種類の異なるテクスチャーで自然な立体感を演出し、さりげなくも完成された印象へ導きます。

*ファイナルファンタジーXIVに登場するキャラクターのこと

6階：Davines ダヴィネス ダイバーシティ ボックス「オイ」 9,900円

大人気のヘアマスクとヘアミルクがメインとなった、スペシャルケアコフレです。商品を包む限定の箱も重厚感がありギフトとしても最適です。中を開けても楽しいデザインとなっています。

6階：IPSA エッセンスローションキット 11,550円

肌のうるおいのハリ、透明感で満たすイプサ最高峰化粧水「エッセンスローション アルティメイト」現品と冬の乾燥対策におすすめのクリーム アルティメイトe(9ml)に3色から選べるIPSA with MAISON SPECIAL コスメマルチリングがセットになったホリデーシーズンにピッタリの華やかなセットです。

12階：しゃぶしゃぶ つかだ SHIBUYA!クリスマスコース 6,428円

クリスマスの時期だけの特別なコースをご用意しました。バジルとトマトのポテトサラダや、日本三大和牛の一つ・神戸牛と、A5ランク黒毛和牛を含む贅沢な3種のお肉盛り合わせ、いちごのショートケーキ等、是非ご堪能ください。

※ 11月25日(火)～メニュー提供開始

13階：PASTA HOUSE AWkitchen figlia 伊勢海老と西東京ニイクラファームハーブのトマトクリーム「タリアテッレ」 5,000円

プリプリの伊勢海老と、西東京ニイクラファームで採れた香り高いハーブを贅沢に使用した濃厚なトマトクリームパスタです。伊勢海老の豊かな旨味と、フレッシュなハーブの爽やかな香りが絶妙に調和し、奥深い味わいを生み出しました。一口食べれば、口の中に至福が広がります。

コンテンツ５.：クリスマスを彩る、期間限定POP UP

4階 Space4：MACKAGE

カナダ モントリオール発のプレミアムアウターブランド＜MAGKAGE＞。

高い機能性を備えながら、洗練されたデザインが魅力的なブランドです。

■開催日時：11月8日(土)～1月25日(日)

■URL： https://www.mackage.jp/

日本初出店

7階 L×7：ETHOS

韓国発のコンテンポラリーブランド＜ETHOS＞が日本初上陸。日常に新しいレイヤーを加えるウェアラブルな素材とシルエットをベースに、高品質の商品をご紹介します。日本限定アイテムの発売やノベルティもご用意しています。

■開催日時：11月5日(水)～11月11日(火)

■URL：https://www.instagram.com/ethosofficial_

1階 Space1：レモン博

レモンにときめく。特別な祭典「レモン博」。今回は、その中でスイーツのみのイベント「レモン博 Sweets Only」を開催。爽やかな酸味や甘さ、爽快な香り、見た目の可愛いさなど、レモンの魅力を楽しめるスイーツが大集合します。

■開催日時：11月13日(木)～11月26日(水)

■URL：https://likesweetsbox.com/

1階 ecute EDITION OKASHI connect：AND THE FRIET

東京・広尾のフレンチフライ専門店＜AND THE FRIET＞。世界各国から取り寄せた上質なジャガイモで作られた“サクサク食感”のプレミアムスナック「ドライフリット」や、クリスマス限定のスペシャルギフトBOXをご用意しております。

■開催日時：12月18日(木)～1月7日(水)

■URL：https://www.instagram.com/andthefriet/

5階 +Q GOODS Event Stage5B：kate spade new york

Holiday 2025コレクションよりバレンタインデーにぴったりなアイテムを先行でご紹介。ポップアップストア限定商品も登場。11,000円(税込)以上のお買い上げで、ワッペンチャームカスタマイズを体験できるワークショップにご参加いただけます。

※なくなり次第終了

※お一人さま1日につき1体験

■開催日時：12月11日(木)～12月17日(水)

■URL： https://www.katespade.jp/

6階 +Q BEAUTY Event Stage6A：NEROLILA

国産オーガニックスキンケアブランド＜NEROLILA＞が初登場。マザーアースの恵みを大切に植物本来の香りとエネルギーを感じられるスキンケアブランド。

新たにボディケアシリーズも発売し、セルフケアの時間を癒しのひとときへと高めるアイテムをご紹介します。

■開催日時：11月27日(木)～12月10日(水) ※最終日は20:00まで

■URL： https://nerolila.com/

6階 +Q BEAUTY Event Stage6A：SK-II

1本で導入美容液・化粧水・美容液の3つのパワー。SK-II の代表作であるピテラ(TM)エッセンスを是非お手元やお顔でお試しください。クリスマスコフレ特典に加え、新規でご購入の方には当日イベント会場限定の特典もご用意。

■開催日時：12月18日(木)～12月24日(水)

■URL： https://www.sk-ii.jp/

SHIBUYA SKY ウィンターシーズンの特別イベント「Sparkling View」

14階・45階・46階・屋上に位置する展望施設「SHIBUYA SKY」は、ウィンターシーズンの特別イベント「Sparkling View（スパークリングビュー）」（以下、本イベント）を期間限定で開催します。「渋谷上空からきらめく冬景色」をテーマに、SHIBUYA SKYでしか見ることができない、きらめき弾ける特別な冬景色をお楽しみいただけます。

今夏新たに導入した独自開発による全方位型照明「NEBULA（ネビュラ）」によって、空間全体を包み込むような光の演出に、サウンドアーティストevalaによる立体的なサウンド演出が加わることで、視覚と聴覚を通じた没入体験へとスケールアップを図ります。ミラーバルーン、光、音が三位一体となって織りなす本演出は、SHIBUYA SKYの冬を象徴する新たな空間インスタレーションとして、訪れるひとびとに特別なひとときをお届けします。

屋上展望空間「SKY STAGE」では、天に伸びる光のツリー演出「Sparkling Light Tree（スパークリングライトツリー）」を展開します。開催期間中の19時以降は、30分おきに実施される光と音響、そしてシャボン玉による特別演出「スペシャルセレブレーション」を開催。昨年好評を博したシャボン玉の演出をさらにボリュームアップし、光のリズムに合わせて夜空を舞うシャボン玉が、冬の夜空と都会の眺望をより一層きらめかせます。

【開催日】11月6日(木) ～12月25日(木)

【鑑賞方法】イベント当日のSHIBUYA SKY入場チケット、

もしくは年間パスポートをお持ちの方は、どなたでも鑑賞いただけます。

本イベント入場チケットは10月23日(木)より順次販売いたします。

【特設サイト】https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/sparkling_view/

「Sparkling Balloon Tree」イメージ「Sparkling Light Tree 」2024年実施の様子

