







株式会社SIRC（サーク）（本社：大阪市中央区、代表取締役CEO：髙橋 真理子、以下「当社」）が提供するIoT角度センサユニット（以下、IoT角度センサ）が、株式会社横浜八景島（本社：横浜市金沢区、代表取締役社長：竹口 豊）が運営する横浜・八景島シーパラダイスに導入されました。

IoT角度センサは、既存のアナログメーターに後付けすることで計測値をデジタル化し、遠隔監視を叶える商品です。水族館での導入は今回が初めてとなり、導入事例記事もあわせて公開いたしました。

導入背景

水族館などの飼育施設では、多種多様な生き物たちの健康を守るため、日々欠かせない設備管理や点検業務が行われています。

横浜・八景島シーパラダイスでも、水処理設備の点検に多くの時間を要しており、他の業務に十分な時間を確保するのが難しい状況がありました。

導入の成果

１．点検にかかる時間を約40％削減

業務効率化により点検時間をおよそ40％削減できた。確保できた時間を改善に向けた取り組みに充てられるようになった。

2．点検作業の平準化

担当者によって発生していた記録のばらつきが解消され、作業が平準化した。

3．データの可視化と活用の促進

計測データが可視化されたことで、手書きでは捉えづらかった設備の状態変化や傾向が把握しやすくなった。

当社は今後も、独自のセンシング技術を通じて社会課題の解決に取り組み、持続可能な未来の実現を目指してまいります。

導入事例記事はこちら：https://sirc.co.jp/case/4533/

IoT角度センサユニットについて





既設の機械式アナログ1針メータ（圧力計・温度計など）に後付けするだけで計器のIoT化を実現するセンサユニットです。定期巡回点検の省力化、データ取得の自動化、業務効率化などに貢献します。 https://sirc.co.jp/product/pak-04/

会社概要

会社名 株式会社SIRC（サーク）

所在地 大阪市中央区久太郎町2-5-31 関電不動産船場ビル9F

代表者 代表取締役CEO 髙橋 真理子

事業内容 SIRCデバイスを活用した製品開発および販売、DXソリューションの提供

設立 2015年2月

WEB https://sirc.co.jp/