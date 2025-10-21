お仕事・子育ての忙しさで乾燥肌に悩むママをサポート「第三の脳」肌のサポートに自信をもって開発した「PLINI OLIVA(プリニオリーバ)」30名のママに無料プレゼント

日本オリーブ株式会社

日本オリーブ株式会社（所在地：岡山県瀬戸内市牛窓町、代表取締役社長：服部芳郎）は、濡れた肌にオリーブオイルを塗布することで保湿効果が増大することを研究により明らかにしました。また季節の変化に伴い肌に悩む方が増えてくるこの季節に、仕事や子育ての両立でご自身の肌ケアができずに悩んでいるママの悩みを多く伺いました。そのお声から、研究の成果を実感して頂くため、お風呂あがりの30秒で肌をサポートし、オリーブを科学だけでなく歴史文化から総合研究し誕生したスキンケアブランド「PLINI OLIVA(プリニオリーバ)」を抽選で30名の方にプレゼントします。

応募ページ：https://x.gd/AsXdFc

■忙しいママから寄せられた声に応えてプレゼントを実施

8月に、日本オリーブ株式会社では「子どもの肌は大人の肌に比べて薄く敏感で、悩みを抱えることが多い」という声を受け、プレゼントキャンペーンを実施いたしました。

その中で、ママからも多くの肌悩みの声が寄せられ、子育てや仕事に追われるママが多く、自分の肌メンテナンスをする時間がなく、親子ともに肌に悩んでいるという実情が浮かび上がりました。

こうした声を受けて、日本オリーブ株式会社では、

「PLINI OLIVA(プリニオリーバ スキン オキシバランシングエッセンス)ならお風呂あがりの濡れたお肌にサッと塗るだけ。

日本オリーブで働くママたちも愛用している、この手軽さを忙しいママたちに知ってもらいたい。

濡れたお肌に塗るという簡単な方法が、歯磨きのように生活習慣の一部となって、肌メンテナンスをラクして毎日継続してほしい。肌メンテナンスが苦にならず、家族でケアする楽しい時間に変わってほしい。」

という思いから、気軽に試せるトライアルセットを用意しました。

忙しい日々の中でも手軽に続けられるスキンケア習慣として、

多くのママたちにその魅力を実感してもらいたいとの思いを込めています。

【応募期間】

2025年10月21日(火)13:00～2025年10月31日(金)23:59

【プレゼント商品】

プリニオリーバ スキン オキシバランシングエッセンス

1週間トライアルセット× 30名様

【キャンペーン申込み方法】

下記の応募フォームにてアンケートにご回答のうえ、お申込みください

応募ページ：https://x.gd/AsXdFc

■「スキンケア」常識を覆す、濡れた肌に塗布することが保湿効果を上げる

お風呂あがり後の角質水分量について、何も塗布しなかった場合、水分をタオルで拭いた肌にオリーブオイルを塗布した場合、濡れた肌にオリーブオイルを塗布した場合の3つの状況を想定して試験を行いました。その結果、何も塗布しなかった場合やタオルで拭いた肌にオリーブオイルを塗布した場合と比較して、濡れた肌にオリーブオイルを塗布した場合は、角質水分量が有意に高いことが判明しました。

■乾燥する季節にまずは試せる「トライアルセット」を40％増量した1ヶ月限定販売(10月1日(水)～31日(金)まで)

お風呂あがりの30秒でサポートするスキンケアブランド「PLINI OLIVA（プリニオリーバ）」のトライアルセットの中身を3個追加で、10日間お試しいただける特別増量版を通常価格の2,310円(税込)で1ヶ月限定で販売中。

販売ページ: https://x.gd/XG9yS

「プリニオリーバ スキン オキシバランシングエッセンス」の特徴は

(1)主成分はオリーブだけ

(2)毎日のお風呂あがりに30秒でケア

(3)濡れた肌に塗ることでベタつかず、肌になじむ

オリーブを科学・歴史から総合研究してつくられた「プリニオリーバ スキン オキシバランシングエッセンス」は、主成分はオリーブのみ。保湿成分オリーブオイル、葉、果汁、オリーブ発酵セラミド、そしてオリーブ葉から創り出した独自成分「アウレオバシジウムプルランス/オリーブ葉エキス発酵液（Bオリボール）」を配合しています。

毎日手間がかかるスキンケアだと続かない方、そもそもケアするのを忘れてしまう方も毎日簡単に継続できるように、お風呂あがりの 30 秒で完了するスキンケアを実現しました。お風呂あがりにケアすることで、肌に乾燥ダメージを与える隙をつくりません。しかも濡れた肌の水滴と混ざり合い、べたつかず肌(角質層)に浸透します。だからこそ、すぐに服を着てもさらさら心地良く過ごせます。

【企業情報】

第二次世界大戦中、岡山県有数の商家の第11代当主 服部和一郎は「食料確保のため、山を芋畑に」と軍部から要請され、「芋畑にすると、瀬戸内の素晴らしい景観が損なわれる。オリーブは薬用になり、食用になり、灯火にもなる」と考え、1942年4月19日、開墾した阿弥陀山中に、平和の象徴オリーブを植樹しました。

1949年6月1日、日本オリーブ株式会社を設立と同時に、第一号商品「オリーブマノン バージンオイル」(オリーブ油100％の純粋化粧用油)を発売。日本でのオリーブオイル需要増に対応するため、1992年には世界一のオリーブ生産国スペイン トルトサにも自社オリーブ園を開設し、現在、牛窓オリーブ園で10ha、約2,000本、トルトサオリーブ園で45ha、約3,100本の栽培・収穫・加工を生産者として行いながら、オリーブのオイルのみならず果汁・葉エキスなどの基礎研究・医薬部外品や化粧品の商品開発、販売を行っています。

【会社概要】

会社名：日本オリーブ株式会社

代表者：代表取締役社長 服部 芳郎

所在地：〒701-4302岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓3911-10

事業内容：化粧品、食品、苗木の製造販売

従業員数：86名(2025年5月31日現在)

日本オリーブ公式HP https://www.nippon-olive.co.jp/

牛窓オリーブ園公式HP https://nippon-olive.info/

PLINI OLIVA HP：https://www.plini-oliva.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/plinioliva/

PLINI OLIVA LINE：https://lin.ee/HHYPyYX

note URL：https://note.com/hattori_yoshiro