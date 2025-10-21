WEB3-ON、Web3マーケティングを牽引する「GAMIES株式会社」と戦略的パートナーシップを締結。総額10万円分のAmazonギフトカードが当たる記念キャンペーンも開催！

株式会社RareGleam

次世代メディアプラットフォーム「WEB3-ON(https://web3-on.com)」は、Web3専門のマーケティング企業であるGAMIES株式会社（以下、GAMIES）と、日本のWeb3市場の活性化とユーザーコミュニティの発展を目的とした戦略的パートナーシップを締結したことを、本日発表いたします。本提携を記念し、両社は総額10万円分のAmazonギフトカードが当たる記念キャンペーンを開催します。（詳細は本プレスリリース下部をご参照ください）

「WEB3-ON」を運営する株式会社RareGleam（以下、RG）は、日本のユーザーがWeb3をより深く、そして安全に楽しめる環境を構築するため、GAMIESと長期的な協業関係を築いてまいります。「WEB3-ON」は、業界動向の深層分析、ブロックチェーンやゲーム開発企業への独占インタビュー、暗号資産初心者向けのガイドなど、専門性と網羅性を両立した質の高いコンテンツを発信しています。

将来的には、本プラットフォームをWeb3ゲームと情報を網羅する総合コミュニティプラットフォームへと進化させるビジョンを掲げています。ローンチと同時にSuiチェーンのAAA級ゲーム『XOCIETY（ソサエティ）』の日本独占事業運営権を確保した実績を基盤に、今後はWeb3関連のオフラインイベント開催や映像コンテンツ制作に強みを持つGAMIESとの連携を深め、ユーザーへより没入感のあるプレイ機会などを提供していきます。

本提携は、これまで両社が『XOCIETY』のイベント等で築いてきた協力関係を、さらに発展させるものです。今後は「WEB3-ON」のメディア機能を最大限に活用し、GAMIESの多角的なコミュニティ活動や所属インフルエンサーへの独占インタビュー、共同開催イベントの裏側を伝えるレポート記事など、ここでしか読めない多様なコンテンツをお届けしていきます。

WEB3-ONの関係者は、「日本は世界有数のIP大国であり、ゲーム大国です。その強みを活かしてeスポーツの領域でも日本がさらに存在感を発揮してほしいと願っていましたが、今回の協業はその実現に向けた大きな一歩だと確信しています」とコメントしています。





株式会社RareGleam 代表取締役 崔 光珍氏 コメント

「XOCIETYに続き、GAMIESとパートナーシップを締結できたことを心から嬉しく思います。私自身、プラットフォームを立ち上げる以前から、一人のWEB3ゲームファンとしてGAMIESの先進的な活動に注目していました。ゲームが好きな方、ブロックチェーンに興味がある方、これから投資を始めたい方など、多様なバックグラウンドを持つ方々が『WEB3-ON』に集い、それぞれのスタイルで楽しさを見つけられるような、最高のユーザー体験を創り出していきたいです。プラットフォームとしても、皆様により多くの感動と興奮をお届けできるよう、進化を続けてまいります。」



GAMIES株式会社 代表取締役 のろいちゃん コメント

「RG様とは、本提携に向けて数ヶ月にわたり協議を重ねてまいりました。高い信頼関係を基盤に、互いの成長のために協業できることを喜ばしく思います。今後の協業を通じて、『XOCIETY』だけでなく多様なゲームを日本でオンボーディングさせ、コンテンツを増やしていくことに注力してまいります。今後、『WEB3-ON』と協業するコンテンツやイベントにも、ぜひご期待ください。」

---

キャンペーン詳細: 総額10万円分のAmazonギフトカードが当たる記念キャンペーン！

開催期間：2025年10月21日(火) ～ 2025年10月27日(月) まで

応募方法：以下の3つのステップを完了していただくだけで、ご参加いただけます。

STEP1. WEB3-ONに新規登録。ぜひこの機会にご登録ください！

WEB3-ONログインページ：https://web3-on.com/auth/signin

STEP2. 両方の公式Xアカウントをフォロー！ WEB3-ONとGAMIES様の最新情報を見逃さないように、ぜひフォローをお願いします。

WEB3-ON 公式X: https://x.com/WEB3ONofficial

GAMIES 公式X: https://x.com/GAMIES_Official



STEP3. 対象のキャンペーン投稿を引用＆WEB3-ONのマイページのスクショを添付！ GAMIES様の公式Xから投稿されるキャンペーンツイートを引用して該当スクショを添付してください。

※リツイート用の対象のキャンペーン投稿はGAMIES公式X「https://x.com/GAMIES_Official 」からご確認出来ます。

※WEB3-ONのマイページは新規登録後、ログインすると「https://web3-on.com/user/mypage」 からご確認出来ます。





当選発表・注意事項

キャンペーン期間終了後、厳正なる抽選の上、当選された方にはGAMIES様の公式XアカウントよりDM（ダイレクトメッセージ）にて直接ご連絡いたします。非公開アカウントは抽選の対象外となりますのでご注意ください。DMを受信できるよう、設定のご確認もお願いいたします。

---

■ WEB3-ONについて

WEB3-ONは、ブロックチェーン・ゲーム・テックの最前線を追う次世代デジタルメディアプラットフォームです。Web3、GameFi、NFT、メタバース、AIなど、進化し続けるデジタルエコノミーの動きを、専門的な視点と現場取材をもとにわかりやすく伝えます。 「Web3を、より身近に。よりリアルに。」をミッションに掲げ、単なるニュース配信にとどまらず、プロジェクトの本質、開発者の声、そしてコミュニティの動きを多角的に捉え、日本とアジアのWeb3市場をつなぐ“情報のハブ”を目指しています。 さらに、グローバルWeb3プロジェクトとのパートナーシップや、日本国内のクリエイター・ゲーマー・投資家コミュニティとのコラボレーションを通じて、「読むだけで終わらない、参加できるメディア体験」を提供します。

WEB3-ON公式サイト: https://web3-on.com/(https://web3-on.com/)

WEB3-ON公式X: https://x.com/WEB3ONofficial(https://x.com/WEB3ONofficial)





■ 株式会社RareGleamについて

株式会社RareGleam（RG）は、革新的な技術とデータを基盤に、Web3とゲーム市場に特化したソリューションを提供する企業です。自社の中核プロジェクトであるメディアコミュニティプラットフォーム「WEB3-ON」を通じて、ユーザーと有望なプロジェクトを繋ぐハブの役割を果たします。RGは、長年蓄積されたゲーム開発および運営、ビッグデータ分析、マーケティングオートメーション（MA）、多様なWEBおよびモバイルアプリケーション開発の能力を基に、パートナー企業の成功的な日本市場進出とローカライズ戦略を支援します。 「GAMIES」のような有力コミュニティ企業とのパートナーシップを通じて信頼度の高いWEB3情報やユーザーと触れ合うイベントなどを実施して新しいWeb3体験を提供して市場の活性化に貢献することを目指しています。

RareGleamホームページ: https://raregleam.com/(https://raregleam.com/)

■ GAMIES株式会社について

GAMIES株式会社は、「あなたのファンを育てる」をミッションとするWeb3専門のマーケティング企業です。インフルエンサーマーケティング、SNS運用、イベント企画・運営、クリエイター育成など幅広い施策を一貫して提供し、単なる認知拡大にとどまらず、熱量の高いファンづくりを実現します。従来のKOL施策では届かない層へリーチし、日本国内外のプロジェクトを支援。Web2とWeb3の架け橋となり、ユーザーとプロジェクト双方に持続的な価値を届けることを目指しています。

GAMIES公式HP：https://gamies.io(https://gamies.io)

GAMIES公式X：https://x.com/GAMIES_Official(https://x.com/GAMIES_Official)