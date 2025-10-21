インテリアコーディネートサービス「CŪMA」、ライフスタイルショップ「CIBONE」と協業

トレイルヘッズ株式会社

トレイルヘッズ株式会社（東京都渋谷区、代表：山口陽平）が提供するエグゼクティブ向けインテリアコーディネートサービス「CŪMA（クウマ）」は、このたびライフスタイルショップ「CIBONE（シボネ）」との協業を開始いたしました。 CIBONEの感度の高いプロダクトをCŪMAのコーディネート提案に取り入れることで、住まいにさらなる個性と奥行きをもたらします。

CŪMA × CIBONEが描く「美の宿る住空間」

CŪMAは、「新しいのに普遍的」という理念のもと、内装から家具や照明までをトータルにデザインし、美しさと機能性を兼ね備えた住空間を提案しています。 長年にわたりオフィス空間や邸宅のデザインを手がけてきた経験を活かし、2025年4月よりサービスを開始しました。

一方のCIBONEは、日本のライフスタイルショップの先駆けとして、国内外のデザインや作家性のあるプロダクトをいち早く紹介し続けてきた存在です。独自の審美眼とキュレーション力により、「日常に美を見出す」文化をつくってきました。

今回の協業により、CŪMAの空間づくりにCIBONEの感性が加わり、住まいの提案が新たな広がりを見せます。

今回の協業のポイント

サービス概要

- CIBONEの感性が宿るプロダクトを取り入れた提案作家性や独立した思想を持つCIBONEの商品を通じて、暮らしの中に唯一無二の個性と物語を生み出します。- “新しい”への感度を高める、世界のデザインの入り口にCIBONEが得意とする高いアート性とデザインの本質を捉えた感性を空間提案に反映します。- 内装まで一貫したトータルデザインを実現CIBONEが得意とするプロダクトキュレーションと、CŪMAの建築・内装デザイン力、そしてプロジェクトマネジメント力を融合し、住空間全体をプロデュースします。

サービス名：CŪMA（クウマ）

内容：家具・雑貨コーディネート、内装デザイン、建築意匠改修

対象：全国（紹介制）

期間目安：家具雑貨 3～8ヶ月／内装 6～10ヶ月

運営：トレイルヘッズ株式会社

ディレクター：櫻井雅之

お問合せ先：

CŪMAサービスサイト：https://cuma.jp/

問い合わせフォーム：https://cuma.jp/contact

取材のお問合せ：トレイルヘッズ村上（shizuka.mrkm@gmail.com）

CIBONEについて

CIBONE（シボネ）は、「New Antiques, New Classics」をテーマに、国内外のデザインやアート、クラフトを独自の視点でキュレーションするライフスタイルショップです。青山を拠点にスタートし、現在は表参道〈GYRE〉B1に加え銀座〈GINZA SIX〉、ブルックリンにも拠点を展開。

ものづくりの背景や思想までもデザインとして紹介し、国内外のクリエイターとともに“人とデザインが出会う場”を提案し続けています。

表参道銀座ブルックリン

▼一部商品をご紹介します

CŪMAについて

【PIET HEIN EEK / ピート・へイン・イーク】Waste Table in Scrapwood テーブル \2,310,000(税込)【alcarol / アルカロール】STUMP Stool（side table） スツール \858,000(税込)

CŪMA（クウマ）(https://cuma.jp/)は、TRAIL HEADSが手がける、紹介制のインテリアコーディネートサービスです。

これまで700件を超える空間ディレクションを手がけてきたTRAIL HEADSが、家具や照明はもちろん、キッチン雑貨やアートピース、テーブルウェアなど暮らしを形づくる細部までを丁寧にディレクション。リノベーションを含めた空間全体をトータルに整え、“機能としての住まい”から“体験としての空間”へと昇華させます。

一部事例をご紹介します。

SHICHIRIGAHAMA HOUSETEMMABASHI HOUSEM HOUSE(ATLIER）【参考：トレイルヘッズについて】

「働き方」の拡張をおこない、「働く場」が持つ課題を解決するフィールド・デザイン会社。企業や人間が本来持つ「らしさ」を引き出し、働くフィールドの提案・デザインを行う。2014年の創業から700を超えるスタートアップを中心とした成長企業のオフィス作りに携わる。さらに2018年より東京都檜原村のキャンプ場「HINOKO」を運営開始。2025年にはHINOKO SHELTERがオープン。「仕事も、暮らしも、遊びも。全部を楽しみながら、シームレスに生きる。」というバリューの実現に向けて取り組む。2020年と2025年に「German Design Award」、2021年に「BUILD AWARD」を受賞。

TRAIL HEADS：https://trailheads.jp/

HINOKO：http://hinoko.jp

CŪMA：https://cuma.jp/