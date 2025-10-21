eMotion Fleet、ジゴワッツ製充電器とEV運行・エネルギー管理システムの連携検証を完了

eMotion Fleet株式会社

商用EV導入のワンストップサービスを手がけるeMotion Fleet株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：白木秀司、デニス・イリッチ、以下「eMotion Fleet」）は、株式会社ジゴワッツ（本社：東京都中央区、代表取締役：柴田知輝、以下「ジゴワッツ」）が提供するEV用普通充電器と、eMotion Fleetの「EV運行・エネルギー管理システム（以下「FMS/EMS」）」との連携検証を完了いたしました。

本検証では、国際標準通信プロトコル「OCPP（Open Charge Point Protocol）1.6」に対応したジゴワッツ製普通充電器と、eMotion FleetのFMS/EMSの接続テストを実施し、充電器の遠隔監視・制御、リアルタイムデータ取得、スケジュール充電など、業務効率化に直結する機能の連携を確認しました。

ジゴワッツは、日本最小*1のEV充電器である「Ella」やベンチャー企業で唯一一般財団法人日本自動車研究所認証センターからの「JARI認証」というクルマ社会の品質を追求する認証も取得しているEV充電器「産業用モデル」を自社で開発・販売しているEV充電器メーカーです。また、EV充電器を開発・販売しているだけでなく、2019年からEV充電サービスである「PIYO CHARGE」や「Jigowatts Home」を開発・提供しています。eMotion Fleetが提供するFMS/EMSは、EV・内燃車を問わず、あらゆるメーカー・車種を単一プラットフォームで一元管理できるソリューションです。車両の運行状況、充電状態、燃費・電費、バッテリーの健康状態、CO2排出量などをリアルタイムで可視化し、車両ごとのパフォーマンスを直感的に把握できます。※2025年10月現在

今回の連携検証により、eMotion FleetのFMS/EMSはjジゴワッツ製充電器とのスムーズな接続を実現し、より多様な車両・充電器構成に対応できる柔軟な運用環境を提供可能となりました。今後もeMotion Fleetは、現場ニーズに即したソリューションを拡充し、商用EV導入の加速と、脱炭素化と経済性の両立に貢献してまいります。

【ジゴワッツ製充電器とeMotion Fleet のFEMS/EMSシステム連携図】

【ジゴワッツ株式会社について】

【eMotion Fleet株式会社について】

eMotion Fleetは、日本・アジアにおけるモノ・ヒトを運ぶ事業者に商用EV導入および事業拠点の脱炭素化をワンストップで伴走支援するサービスプロバイダーです。ドイツ物流大手に23,000台、国内物流大手に500台の商用EVを導入した前身企業から創業メンバーが独立し、豊富なハンズオンの経験値を元に、事業者・自治体の商用ＥＶフリートの計画・導入・運用を支援し、商用EVの稼働率向上、運用コスト削減、CO2削減に貢献します。



eMotion Fleetでは、脱炭素化と経済性を両立する電動モビリティの社会実装という、グローバルかつ喫緊の課題に挑む仲間を募集しています。エンジニア職・事業開発職など幅広く採用活動を行っています。詳しくは当社採用ページをご覧ください。

eMotion Fleet 採用情報(https://open.talentio.com/r/1/c/emotion-fleet/homes/4620)

【会社概要】

社名 eMotion Fleet株式会社

本社所在地 東京都品川区東品川２丁目６－４寺田倉庫Ｇ１ビル２階

代表取締役 白木秀司、デニス・イリッチ

設立 2023年9月

事業内容 事業者向け商用フリート電動化ワンストップサービス

事業拠点の脱炭素化支援サービス

商用EVフリートマネジメント、アセットマネジメント

URL https://www.emotion-fleet.com/

本件に関するお問い合わせ

eMotion Fleet株式会社広報 担当 伊藤

Email：info@emotion-fleet.com