株式会社YOUTRUST 新執行役員および新専門役員就任のお知らせ

日本のキャリアSNSおよびネットワークリクルーティングサービスの「YOUTRUST」を開発・運営する株式会社YOUTRUST（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：岩崎 由夏）は、2025年10月1日付で新たに2名の執行役員および3名の専門役員を任命し、経営体制を強化いたしました。

本任命は、当社独自の役員任命制度「YES（YOUTRUST Executive for Success）」に基づくもので、次なる成長フェーズに向けて、決断速度と実行速度の両輪をさらに強化することを目的としています。

■役員任命制度「YES」について

「YES（YOUTRUST Executive for Success）」は、自らの意志をもって変化を起こし、挑戦と成功を主導する責任者を任命する制度です。弊社バリューYOUPROMISEのひとつ「変化を起こせ」に基づき、任期1年の更新制となります。

本制度を通じて、注力領域で高い専門性と推進力を持つメンバーをボードに迎え変化のスピードと実行力を一段と高めていきます。

取締役＋YES’26 新体制■就任する執行役員／専門役員の略歴・コメント

▼執行役員 グロース担当 高橋 綾香

プロフィール：https://youtrust.jp/users/b6f234cc1f0fef6db11d8a10fe10e331

＜略歴＞

2014年に新卒で株式会社サイバーエージェントに入社。クライアントに広告の企画・提案をするアカウントプランナーとして約9年間活動。その間に、営業局長として組織立ち上げ、最優秀ベストプレイヤー受賞などを経験。2023年4月、株式会社YOUTRUSTにマーケターとして参画。2024年7月からYOUTRUSTのユーザー向けマーケティング部部長を経て2025年10月から執行役員に就任。

＜コメント＞

このたび、執行役員としてサービスのグロース領域を統括いたします。

日本のモメンタムを上げるというYOUTRUSTの使命を胸に、変化を恐れず挑戦を重ね、前人未到の価値を創出していきます。

社会に新たな選択肢と機会をもたらすサービスを育て、日本の未来を明るくする事業成長に全力を尽くしてまいります。

▼執行役員 カスタマーサクセス担当 吉野 樹

プロフィール：https://youtrust.jp/users/itsuki_yoshino

＜略歴＞

横浜国立大学経営学部卒業後、2020年株式会社YOUTRUSTに新卒入社。主幹事業となるキャリア事業部のカスタマーサクセスの立ち上げに従事。その後、プロダクト開発部における初のPMMやマーケティング部のゼネラルマネージャーを経て、2025年10月よりキャリア事業部長/執行役員に就任。

＜コメント＞

YOUTRUSTには創業期から長期インターンを経て、2020年に新卒入社してからカスタマーサクセスの立ち上げ、初のPMMなど新卒からこの会社に携わってきたからこそ、数多くの挑戦や職種を経験してきました。

このたび執行役員として、新たな責任を担うこととなりました。今後も「日本のモメンタムを上げる 偉大な会社を創る」というミッションの実現に向けて、全力を尽くしてまいります。

▼専門役員 技術担当 山田 昌弘

プロフィール：https://youtrust.jp/users/aiueo4u

＜略歴＞

慶應義塾大学大学院卒業後、2012年株式会社ディー・エヌ・エーに新卒入社。エンジニアとして国内や全世界配信の大規模ソーシャルゲームを舞台に開発・運用の経験を積む。2017年に株式会社YOUTRUSTを共同創業。インフラからフロントまでプロダクト開発全般を技術面からリード。直近ではAIを活用した機能開発も担当。2025年10月技術担当の専門役員に就任。

＜コメント＞

2017年の創業以来、技術の番人として、YOUTRUSTのプロダクトと技術基盤の発展に携わってまいりました。

小さなモバイルWebプロダクトから始まり、スマートフォンアプリの展開や、HR Tech領域での複数プロダクト運用にまで成長を遂げる過程で、多くの挑戦と学びを重ねてきました。

このたび、技術担当の専門役員を拝命し、身の引き締まる思いです。これからも技術を通じてYOUTRUSTの目指す未来を実現すべく、プロダクト・組織の両面から挑戦を続けてまいります。

▼専門役員 人材開発担当 石原 沙代子

プロフィール：https://youtrust.jp/users/sayoko_ishihara

＜略歴＞

大学卒業後、サイバーエージェント入社。人事本部にてエンジニア新卒採用立ち上げに携わる。その後、医療法人で経営企画と医師採用を経験し、金融教育のABCashにて執行役員CHRO、女性のためのコーディングブートキャンプMs.Engineer取締役CHROを経て、2024年1月株式会社YOUTRUSTへ参画。2025年10月専門役員に就任。

＜コメント＞

採用と人材開発は企業価値を左右する経営課題であり、妥協のない基準と戦略的視点が求められます。YOUTRUSTが掲げる「日本のモメンタムを上げる 偉大な会社を創る」というビジョンの実現に向け、人材開発領域の専門役員として、人と組織の可能性を最大化する体制づくりにこれまで以上に責任と熱意をもって取り組んでまいる所存です。

▼専門役員 経営企画担当 田中 喜久

プロフィール：https://youtrust.jp/users/kiku

＜略歴＞

東京大学工学部都市工学科卒業後、株式会社インクス（現：SOLIZE株式会社）でコンサルタントとして従事。その後 日本生命の企画部門にて従事したのち、株式会社ディー・エヌ・エー、株式会社メルカリにて経営管理の責任者・グループ会社役員等を歴任。2022年4月よりYOUTRUSTに参画。経営企画やコーポレート全般を管掌。

＜コメント＞

このたび経営企画部門の専門役員を拝命いたしました。

経営と事業に資する経営企画部門を自らの責任でリードし、実行しきる覚悟で臨みます。

多様な事業変化に柔軟かつ迅速に対応しながら、変化を恐れず挑戦を重ね、新たな価値を生み出し続ける組織づくりに全力を尽くしてまいります。

全社総会での就任発表の様子■採用情報

YOUTRUSTでは、「日本のモメンタムを上げる 偉大な会社を創る」というビジョンに共に挑む仲間を募集しています。事業も組織も急成長中の今、各分野で挑戦を楽しめる方のご応募をお待ちしています。

＜採用ページ＞

https://youtrust.jp/companies/youtrust

＜募集一覧＞

https://youtrust.jp/companies/youtrust/recruit

＜日本のキャリアSNS『YOUTRUST』について＞

YOUTRUST（ユートラスト）は、日本で働くすべての人のためのキャリアSNSです。このプラットフォームは、仕事仲間とのつながり形成、プロフィールの掲載、タイムラインへの投稿、副業や転職意欲の共有などを通じて、新たな出会いを創出する場として活用いただけます。

友人・知人とのつながりはもちろん、コミュニティへの参加をきっかけにネットワークを広げることでキャリアの可能性を切り拓いていける、ネットワーク型のプラットフォームです。

法人向けには、独自のタレントプールから未来の仲間を採用できるネットワークリクルーティングサービス「YOUTRUST TALENT」やプラットフォーム上でBtoBマーケティングや採用広報できる広告ソリューション「YOUTRUST ADS」、営業ターゲットに1to1でダイレクトアプローチできるABMサービス「YOUTRUST SALES」、デジタル人材を中心とした有識者から最先端の知見を得られるエキスパートインタビューサービス「YOUTRUST INSIGHT」などを提供しています。多彩なソリューションによりビジネス成果の最大化を目指して伴走します。

▶ サービスページ：https://lp.youtrust.jp/

▶ iOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/youtrust/id1535785012

▶ Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.youtrust.youtrust

▶ メディア（YOUTRUST Studio）：https://youtrust.jp/studio

▶ 採用支援「YOUTRUST TALENT」：https://lp.youtrust.jp/recruiter

▶ 広報支援「YOUTRUST ADS」：https://lp.youtrust.jp/youtruststudio

▶ 営業支援「YOUTRUST SALES」：https://lp.youtrust.jp/salestech/b

▶ 調査支援「YOUTRUST INSIGHT」：https://lp.youtrust.jp/insight/b

＜会社概要＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/40832/table/146_1_9b6241c3c6d740e50c4a26c10b5b80ef.jpg?v=202510210328 ]