花やしきオリジナルの童話の世界へ！「童話リベンジャーズ」 × 浅草花やしきコラボレーションイベント 【ヨルハナと希望の球根～夜と朝を繋ぐ虹～】を開催！
株式会社花やしき(東京都台東区、代表取締役社長 西川豊史)が運営する日本最古の遊園地「浅草花やしき」は、「童話リベンジャーズ」 × 浅草花やしきコラボレーションイベント 【ヨルハナと希望の球根～夜と朝を繋ぐ虹～】を2025年11月12日(水)～12月28日(日)まで開催します。
今回は、TVアニメ『東京リベンジャーズ』版の「童話」をミニアニメ化した『童話リベンジャーズ』とのコラボレーションイベントとして“花やしきオリジナルの童話”をテーマにイベントを展開してまいります。花やしきオリジナルの童話をイメージで描き下ろされた主人公である花垣武道をはじめ、9名のイラストを使用したオリジナルグッズの販売やコラボフード、キーワードラリー、コラボアトラクション、オリジナルアナウンスなどさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。さらに、今回のコラボレーションイベント開催を記念して、花やしき併設の多目的ホール「浅草花劇場」にて声優キャストが登壇するスペシャルイベントも開催します。11月17日(月)、12月21日(日)の2日間で開催し、それぞれ違った内容をお届けします。
なお、お客さまの混雑緩和・安全対策などのため、オリジナルグッズのご購入は一部日程を「日時指定制」とさせていただきます。対象期間は通常の入園券ではなく、「グッズ購入権付きスペシャルチケット(日時指定)」が必要となりますのであらかじめご了承ください。当園はTVアニメ『東京リベンジャーズ』及び『童話リベンジャーズ』ファンの皆さまにお楽しみいただけるよう企画をご用意しております。皆さまのご来園を心よりお待ちしております。
「童話リベンジャーズ」 × 浅草花やしきコラボレーションイベント 【ヨルハナと希望の球根～夜と朝を繋ぐ虹～】 開催概要
【開催期間】2025年11月12日(水)～12月28日(日)
【期間中の休園日】2025年12月2日(火)～5日(金)、9日(火)、16日(火)
【営業時間】10:00～18:00
※12月1日(月)～19日(金)の平日のみ10:00～17:00
※天候により変動あり
※最終入園は閉園30分前
【開催場所】浅草花やしき
【特設ページ】https://www.hanayashiki.net/events/event/fairytalerevengers/
※掲載内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。
【スペシャルチケット】
限定グッズなどがセットになった「スペシャルチケット」を販売します。
※お客様の混雑緩和・安全対策などのため、11月12日(水)～16日(日)の期間中、オリジナルグッズをご購入いただくためには「グッズ購入権付きスペシャルチケット(日時指定)」が必要となります。また、グッズ会場へのご案内はチケットに記載された時間内、整理番号順となります。ご購入者様の本人確認を行う場合がございます。
■販売概要
・内容…入園料＋キーワードラリー＋クリアチケットケース
・入園可能時間…10:00～閉園30分前
・料金…2,300円(税込)
※小人・大人同一料金
※払い戻し不可
・ラリー引き換え場所…マルハナ商店(花やしき内お土産店舗)
・販売情報…セブンチケット
・販売スケジュール…2025年11月1日(土)10:00～ ※先着順
・チケット券種
1)【日時指定】11月12日(水)～16日(日)分
・チケット購入URL…https://7ticket.jp/s/113074
2)【日時指定なし】11月17日(月)～12月28日(日)分
・チケット購入URL…https://7ticket.jp/s/113178
【オリジナルグッズ】
コラボイラストを使用したオリジナルグッズを販売、及びグッズ購入特典の配布を行います。
・販売時間…10:00～閉園10分前
・販売場所…園内3階「イベントスペース」
＊1会計毎のオリジナルグッズ個数制限
・ランダム商品…１商品につき9個またはコンプリートセット1つまで
・オープン商品…1商品につき各種2個まで
＊オリジナルグッズ一例
＊購入特典
『童話リベンジャーズ』オリジナルグッズを3,000円(税込)ご購入ごとに「グッズ購入特典ブックマーカー」(前半全9種／後半追加全9種)をランダムで1枚プレゼントします。
※グッズ購入特典ブックマーカーの配布期間について
・11月12日(水)～12月1日(月)：「ミニキャライラスト(全9種／ランダム1枚)」
・12月6日(土)～12月28日(日)：「描き下ろしイラスト(全9種／ランダム)」または「ミニキャライラスト(全9種／ランダム)」をお選びください。
▲グッズ購入特典ブックマーカー：ミニキャライラスト(全9種／ランダム)
▲グッズ購入特典ブックマーカー：描き下ろしイラスト(全9種／ランダム)
【キーワードラリー】
イベント期間中、園内を周遊しながらお楽しみいただくキーワードラリーが登場します。
クリアした方には「トレーディングフォト風カード」(全9種)をランダムで1枚プレゼントします。
・参加料金…700円(税込)
※1会計につき10個まで
・受付時間…10:00～閉園1時間前
※最終報告(クリア特典引き換え)は閉園30分前まで
・受付及び最終報告場所…園内お土産店舗「マルハナ商店」
【コラボアトラクション「パノラマ時間旅行」】
4面マルチ映像を楽しめるアトラクション「パノラマ時間旅行」がTVアニメ『東京リベンジャーズ』仕様のスペシャルバージョンに！これまでの「東京リベンジャーズ」の歴史を振り返ろう！体験された方には「フィルム風シート」(前半 全1種／後半 全1種)を1枚プレゼントします。
・料金…800円(税込)
・場所…園内2階「パノラマ時間旅行」
＊フィルム風シートの配布期間について
・11月12日(水)～12月1日(月)：ミニキャライラスト／12月6日(土)～12月28日(日)：描き下ろしイラスト
【マルハナ縁日コラボ】
お祭り気分が味わえる「マルハナ縁日」にイベント限定景品が登場します。「まとあて」または「わっかなげ」に挑戦してオリジナル景品を手に入れよう！
・料金…600円(税込)
※1回につき景品は1個までのお渡しです。
・受付時間…10:00～閉園15分前
【ネームステッカー】
自分の名前を入れてオリジナルステッカーを作ろう！
・販売場所…園内お土産店舗「マルハナ商店」、園内2階「摩訶不思議！？君もスクープカメラマン」前 2か所
・料金…600円(税込)
・販売時間…10:00～閉園10分前
【巨大ガラポン】
何が出るかお楽しみ！大きなガラポンを回して景品をゲットしよう！出た玉の色によって、必ず景品がもらえます。
・販売場所…11月12日(水)～16日(日)：園内ディスク・オー下特設ブース／11月17日(月)以降：園内お土産店舗「マルハナ商店」
・料金…600円(税込)
※1会計につき5回まで
・販売時間…10:00～閉園10分前
【コラボフード】
各店にてイベントを盛り上げるフードやドリンクメニューなどを販売、及びフード購入特典の配布を行います。
＊コラボフード一例
▲武道と三ツ谷のプレミアムまるチキバーガー
▲夜と朝を繋ぐ虹クレープ
＊購入特典
コラボフードを1品ご購入ごとに「フード購入特典コースター」(前半全9種／後半全9種)をランダムで1枚プレゼントします。
※フード購入特典コースターの配布期間について
・11月12日(水)～12月1日(月)：「描き下ろしイラスト(全9種／ランダム1枚)」
・12月6日(土)～12月28日(日)：「ミニキャライラスト(全9種／ランダム)」
▲フード購入特典ポストカード：描き下ろしイラスト(全9種／ランダム)
▲フード購入特典ポストカード：ミニキャライラスト(全9種／ランダム)
【松野千冬バースデー企画】
12月19日(金)に誕生日を迎える松野千冬をお祝いしよう！
＊「千冬のバースデーブロマイド付きミニチョコレート」販売
・日程…2025年12月19日(金)～ ※なくなり次第終了
・料金…900円(税込)
※1会計につき2個まで ※並び直し可
※「コラボフード特典コースター」対象商品です。
【花劇場イベント】
声優キャスト陣によるスペシャルイベントを開催します！
※11月17日(月)開催分、12月21日(日)開催分はそれぞれ公演の内容が異なります。
＊「花劇場イベント1」概要
・日程…2025年11月17日(月)
・時間…開場18:30～／開演19:00～
・場所…浅草花劇場
・出演者…新 祐樹(花垣武道役)、林 勇(佐野万次郎役)、福西 勝也(龍宮寺堅役)、狩野 翔(松野千冬役)
・料金…9,350円(税込)
※小人・大人同一料金(4歳以下の入場は不可)
※払い戻し不可
＊「花劇場イベント2」概要
・日程…2025年12月21日(日)
・時間…＜第1部＞開場16:30～／開演17:00～、＜第2部＞開場19:00～／開演19:30～
・場所…浅草花劇場
・出演者…新 祐樹(花垣武道役)、林 勇(佐野万次郎役)、福西 勝也(龍宮寺堅役)、狩野 翔(松野千冬役)
・料金…6,050円(税込)
※小人・大人同一料金(4歳以下の入場は不可)
※払い戻し不可
■チケット情報
・販売情報…セブンチケット
・公演URL：https://7ticket.jp/s/112745
・セブンコード：112-745
＊一般販売 ※先行抽選のキャンセル分のみ販売となります。
・販売期間…2025年10月11日(土)10:00～ ※先着順
(C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会