商品情報が生み出す新たな体験価値を探る - 「Product Experience Summit Tokyo 2025」11月7日(金) シャングリ・ラ東京で開催

商品情報管理（PIM）のクラウドソリューションを提供するCentric PXM（旧Contentserv） は、

2025年11月7日（金）にシャングリ・ラ東京にて、日本唯一のPIM特化カンファレンス

「Product Experience Summit Tokyo 2025」を開催します。

第7回を迎える本イベントでは、製造業・小売業を中心に、商品情報を起点とした顧客体験の進化を

テーマに、グローバルPIM、AI、PLM連携など、データドリブン経営の最前線を紹介します。

詳細&申込はこちら: https://www2.centricsoftware.com/contentserv-now-centricpxm-pxs25-prt

Product Experience Summit Tokyo 2025

■ 【注目セッション】グローバルPIMが変える“情報の体験価値”

Panasonic Connect EU × 電通デジタル 登壇セッションが初公開

Panasonic Connectでは、グローバル各地域・事業部に分散していた商品情報を統合し、単一の

グローバルPIMプラットフォームを構築。

本セッションでは、EU拠点の Mihai Harca 氏（Manager, Global DCX Marketing & Marketing

Strategy, Panasonic Connect EU）と、導入支援を担った 電通デジタル 藤井 聖 氏 が登壇。

複数地域・ベンダーとのシステム統合、ステークホルダー調整、チェンジマネジメントなど、

グローバル導入を成功に導く要点を解説します。

さらに、AIや自動化を活用した、グローバルレベルでの「商品体験（PX）」進化の展望を紹介します。

■ 【基調講演】デジタル活用によるマーケティング変革の挑戦

パナソニック株式会社 海外マーケティング本部 CXマーケティングセンター 主幹 森川 真樹 氏

家電領域でのEC／D2C拡大、データドリブンマーケティングによる購買体験向上など、

グローバル市場での取り組みを紹介します。

■ その他プログラムも充実

【ロート製薬 x DNP】 「“情報の迷子”から“体験の設計者”へ - PIM導入で始める社内DX」

ロート製薬株式会社 DX/AI推進室 マネジャー 坂口 真規 氏

大日本印刷株式会社 情報イノベーション事業部 梨本 未央 氏

PIM導入を通じて実現した社内の情報統合と業務変革を紹介。

パートナーDNPの支援を交え、情報整備がもたらす業務改善・顧客体験向上の実践を語ります。

そのほか、電通総研・エクサによる PLM×PIM 連携、 AIによる商品コンテンツ最適化など、

最新のデータ統合アプローチを取り上げ、設計から販売、顧客接点までを一貫してつなぐ“End-to-End 情報循環モデル”を紹介します。

■ Centric Software セッション

- 【オープニング】 PXMが切り拓く新たな価値の時代へCentric Software VP, Centric PXM - APAC 渡辺 信明PIMの進化がもたらす新たな顧客体験価値と、データを軸にした「情報のサプライチェーンDX」の未来像を語ります。PIM×PLM連携を通じて、企業がどのように製品と顧客体験をつなげていくのかを展望します。- 【Centric PXM Insights 】～End-to-Endでつなぐ、プロダクトエクスペリエンスの新境地～Centric PXM カスタマーサクセス・コンサルタント Siew Vern Angセントリックソフトウェア株式会社 ソリューション部統括マネージャー Teresa ZhangCentric Softwareが提供する「Product Experience Management（PXM）」と「ProductLifecycle Management（PLM）」の融合によって、製品のライフサイクル全体をカバーするEnd-to-Endソリューションがどのように実現するのかを解説します。前半では、Centric PXMの最新アップデートとして、AIによるコンテンツ自動生成、PLMとのデータ連携、コンテンツ配信最適化など、体験価値を高める革新的なプロダクト機能を紹介。後半では、Centric Softwareが提供するPLM、Planning、Pricing、Market Intelligence、Visual Boards などの豊富なソリューションポートフォリオをTeresa Zhangより包括的に紹介。企画から設計、調達、生産、販売、マーケティング、顧客接点に至るまで、ひとつのプラットフォームで「つながるデータ」を実現するCentricのEnd-to-End戦略を紹介します。

Centricが描く「Product Experienceの次のフロンティア」を、ぜひ会場でご体感ください。

■「Product Experience Summit Tokyo 2025」概要

日時：2025年11月7日（金）13:00 - 17:30（※懇親会あり）

会場：シャングリ・ラ東京（東京都千代田区丸の内）

定員：140名（無料／事前申込制）

参加対象：製造業・小売業の経営企画/マーケティング/DX/EC/IT部門の方々

参加登録： https://www2.centricsoftware.com/contentserv-now-centricpxm-pxs25-prt

主催: Centric Software (Centric PXM - 旧Contentserv）

※Centric PXM（旧Contentserv）およびパートナー企業の競合他社および個人の方、ソフトウェア企業の方のご参加は、お断りさせていただきます。

■ ご参加いただきたい方

製造業・小売業で、経営企画やDX推進、商品企画・営業・マーケティングに携わる方

PIMやPXMの導入・活用を検討されている方

商品情報の戦略的活用や顧客体験向上に課題を感じている方

■ Product Experience Summitとは

Product Experience Summit Tokyoは、日本で唯一のPIMに特化したカンファレンスとして2019年にスタート。現在はCentric PXMの公式イベントとして、商品情報を軸に企業のデジタル変革を支援

するための知見と実践を共有する場となっています。

■ Centric Softwareについて

本社をシリコンバレーに置くCentric Software(R)は、ファッション、ラグジュアリー、アウトドア、

ホーム、食品・飲料、化粧品・パーソナルケア、家電、小売など多様な業界に対応しています。

Centric PLM(TM)、Centric Planning(TM)、Centric Pricing & Inventory(TM)、Centric Market

Intelligence(TM)、Centric Visual Boards(TM)、Centric PXM(TM)、Centric PIM(TM) といった包括的な

ソリューション群を展開し、商品企画から設計、調達、生産、価格設定、販売に至るまで

製品ライフサイクル全体を支援しています。

世界1,500社以上が導入する Centric PXM（旧Contentserv） は、AIを活用した商品情報管理

（PIM）、デジタルアセット管理（DAM）、オンボーディング、チャネル連携、コンテンツ配信、

デジタルシェルフ分析（DSA）を統合したクラウドプラットフォームです。社内外に散在する

商品データを一元化し、正確で鮮度の高い情報をECや店舗、マーケットプレイスへ一貫して配信する

ことで、ブランド体験の向上、販売チャネルの拡大、売上効率の最大化を実現します。2025年3月、

Centric Software（Dassault Systemesグループ）に加わり、商品企画からマーケティング、販売、

EC展開に至るまで、商品体験全体を統合的に最適化するPXMプラットフォームへと進化しました。

Centric Softwareのソリューションは、世界中で高く評価されており、ユーザー採用率・顧客満足度ともに業界トップクラスを誇ります。短期間で投資効果を実感できる点も特長で、数々の業界アワードを受賞し、世界有数の調査機関レポートでも継続的に高い評価を獲得しています。

