よーじやから新シリーズ誕生！「ねむり」シリーズでナイトルーティンから安眠を。アイテム本品などのプレゼントキャンペーンやプレゼント巾着付きセットも

株式会社よーじや

株式会社よーじや(京都府京都市下京区、代表取締役・國枝昂)が運営する、京都発のライフスタイルブランド「よーじや」は、2025年11月21日(金)より、ナイトルーティンに香りをプラスする「ねむり」シリーズを新たに販売いたします。リラックス効果があると言われているラベンダーとヒノキをそれぞれベースにした2種類の香りで、バスエッセンスやピローミスト、ネイルセラムが登場。バスタイムから眠りにつく瞬間までを穏やかに締めくくる、毎日頑張っている「あなた」にぜひ手にとっていただきたいアイテムです。ギフトにもおすすめの限定セットの販売に加え「ねむり」シリーズのアイテム本品やパウチサンプルのプレゼントキャンペーンも実施いたします。よーじやの「ねむり」シリーズと、いい夜をはじめましょう。




ぐっすりは、ごきげんのはじまり。


ナイトルーティンに、香りをプラス。「ねむり」シリーズ誕生。



たとえば、お風呂に入ること、着替えること、


読書をすること、照明を落とすこと。


おやすみなさいのメッセージを送ること。


夜の無意識のルーティンは、


脳の活動を静め、呼吸をゆっくりととのえていきます。


「ねむり」は、そんな体内時計などの眠りのタイミングに


香りのチカラをかけあわせました。


ナイトルーティンに、リラックス効果のある香りを。


きょうも穏やかに締めくくり、あしたをごきげんで過ごすために。


はじめましょう、いい夜を。


商品概要

リラックス効果があると言われているラベンダーとヒノキをそれぞれベースにした2種類の香りをご用意しました。



Dreaming Lavender

ラベンダーをベースに柑橘を加えたさわやかな香り






Deep Forest

ヒノキをベースにしたぬくもりのある木々の香り






■「ねむり バスエッセンス」 (Dreaming Lavender/Deep Forest)


価格：各2,860円 (税込)



お湯と香りにほぐされて、眠りの準備。


精油を配合した入浴料です。


からだがほぐれるバスタイムは、


こころも入眠モードへ切り替わる絶好のタイミング。


香るお湯や湯気に全身を包まれていると、


緊張感や考えごとから解き放たれて。


呼吸がゆったり深く。意識が内側へ。


眠りへの準備が、スムーズにはじまります。


整肌成分のビルベリー葉エキスをはじめ、


保湿効果のあるコメヌカ油やホホバ油、シア脂油など植物由来の成分を厳選配合。





■「ねむり ピローミスト」 (Dreaming Lavender/Deep Forest)


価格： 各2,420円 (税込)


精油100%の香りに包まれて、ほっと安心感。


リラックスしたい夜に、シュッとひとふき。


精油が香るピローミストです。


香りが長く残らないから、枕などの寝具やパジャマにも。


お気に入りの枕に顔をうずめたり、ブランケットにくるまったり、


寝入る前のひとときを存分に自由に、心地よく。


まぶたを閉じれば、香りが添い寝をしてくれているような安心感に包まれます。


うとうと、ぐっすり、いい夜を。






■「ねむり ネイルセラム」 (Dreaming Lavender/Deep Forest)


価格：各2,420円 (税込)



うるおいと香りで、爪の先までいたわりを。


精油を配合した爪のための美容液です。


リラックスしながらゆっくりと、


爪を中心とした指先にていねいに塗り込んで。


自分自身をいたわる大切なひとときです。


心地よいマッサージ効果や香りと相まって


こころほどける入眠モードへ。


ビルベリー葉エキスをはじめ、オリーブオイル、ケラチン、スクワランなどの保湿成分が、指先を乾燥から守ります。


おやすみ前に使いやすい、続けやすい、さらりとなじむテクスチャーです。





限定セット詳細

よーじや各店、公式オンラインショップにて「ネイルセラム ギフトセット」を数量限定で販売いたします。「ねむり ネイルセラム」のいずれかの香りと、やさしい肌触りのタオルハンカチがプレゼント巾着に入ったセットです。


ご自身用はもちろん、頑張っているあの人へのギフトとしてもおすすめです。




■「ネイルセラムギフトセット(Dreaming Lavender)」


価格：3,080円(税込)



・ねむり ネイルセラム (Dreaming Lavender)


・ふんわりタオルハンカチ ラベンダー


・プレゼント巾着(M)






■「ネイルセラムギフトセット(Deep Forest)」


価格：3,080円(税込)



・ねむり ネイルセラム (Deep Forest)


・ふんわりタオルハンカチ グレー


・プレゼント巾着(M)





「ねむり バスエッセンス」のパウチサンプルや「ねむり」シリーズのアイテム本品プレゼント！

期間中、いずれかのねむりシリーズのご購入、または2,000円(税込)以上のご購入で


保湿効果のある液体入浴料「ねむり バスエッセンス」のアンケート付きパウチサンプルをお渡しいたします。


また、そのアンケートにご回答いただいた方の中から抽選で「ねむり」シリーズの各アイテムを合計30名様にプレゼントいたします。


さらにオープン記念として「よーじや 天神地下街店」では、お買いものされたすべてのお客さまにアンケート付きパウチサンプルをお渡しいたします。


■キャンペーン対象店舗

よーじや各店、公式オンラインショップ


■アンケート付きパウチサンプル配布期間

「ねむり」シリーズのご購入：2026年1月末まで


2,000円(税込)以上のご購入：2025年12月21日(日)まで


天神地下街でのご購入：2025年12月21日(日)まで


■アンケート回答期限

2026年2月末まで


※1会計につき1点までのお渡しとなります。


※配布枚数に達し次第終了となりますので、ご了承くださいませ。


※香りはお選びいただけません。


■当選賞品一覧

・ねむり バスエッセンス (Dreaming Lavender/Deep Forest)


・ねむり ピローミスト (Dreaming Lavender/Deep Forest)


・ねむり ネイルセラム (Dreaming Lavender/Deep Forest)


※香りやアイテムはご指定いただけませんので、ご了承くださいませ。



販売店舗

よーじや各店・公式オンラインショップ・期間限定ショップ


全国の「ロフト」(一部店舗除く)、ZOZOCOSME、Amazonでも発売以降、順次お取扱いいたします。



▽店舗一覧はこちら


https://www.yojiya.co.jp/archives/shop　


▽公式オンラインショップはこちら


https://www.yojiyacosme.com/　