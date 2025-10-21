ロイヤルホストの味を、ご家庭で、贈り物に。「Royal Host Deli」誕生後、初の新商品を発表お手軽に、レストランの味わいを楽しめるラインアップが登場

ロイヤルホールディングス株式会社

ロイヤルグループで食品事業を担うロイヤル株式会社は、「Royal Host Deli（ロイヤルホスト デリ）」より、新たに幅広いシーンでご活用いただける新商品を2025年10月28日（火）に販売開始いたします。

「Royal Host Deli」は、ロイヤルホストが長年培ってきた“美味しさ”を、より身近なかたちでお届けし、「普段を、豊かに。」することを目指しています。今回の新商品販売により、ご家庭の食卓がさらに豊かになるラインアップを拡充します。

※画像はイメージです。■ご家庭で楽しむロイヤルホストの人気メニュー

ロイヤルホストの定番メニュー「ロイヤルオムライス～ハッシュドビーフソース～」を、ご家庭でもお楽しみいただける定番商品「オムライス～ハッシュドビーフソース～」として販売いたします。チキンライスをふんわり卵で包み、煮込んだビーフと野菜の旨みが詰まったハッシュドビーフソースを添えた、ごちそう感のある一品です。「オムライス～ハッシュドビーフソース～」はオンラインストアおよびロイヤルホストの店舗（一部除く）＊で販売いたします。さらに、オンラインストア限定・数量限定で「黒×黒ハンバーグ～ブラウンバターソース～」と「チキングリル～バター醬油ソース～」といったメインディッシュもご用意しました。

■復活の要望多数！非加熱冷蔵ドレッシングが登場

サラダを彩る冷蔵ドレッシングには、1970年代にロイヤルホストの店舗にて提供され、一時期お持ち帰り用として販売していた「グリーンゴッデスドレッシング」が多くのお客様からの復活を望む声にお応えし、今回「Royal Host Deli」の商品として新たに加わります。これに加え、「オニオンドレッシング」「コーンドレッシング」もラインアップいたします。いずれも非加熱式で製造した冷蔵タイプで、素材の味わいをお楽しみいただけます。

■日常のストックにも便利な本格レトルトカレー

常温で長く保存でき、日常の食卓から贈り物、ストック用まで幅広くご活用いただけるレトルトカレーとして、スパイシーで奥深い味わいの「カシミールビーフカレー」と、爽やかなスパイスが香る「マハラジャチキンカレー」も販売いたします。

今後も、「Royal Host Deli」を通じて、いつもの食卓にロイヤルホストの味が加わることで、大切な人とのお食事が、よりあたたかくなることを目指してまいります。

■商品紹介

※画像はイメージです。付け合わせの野菜などはセットに含まれません。

【冷凍品】

１.オムライス～ハッシュドビーフソース～（定番）※オンラインストアおよびロイヤルホストの店舗（一部除く）にて販売

※画像はイメージです。

チキンライスをふんわり卵で包み込んだオムライス。

煮込んだビーフと野菜の旨みが詰まったハッシュドビーフソースを添えました。

内容量：385g（オムライス260g / 別添ソース125g）

価格：980円（税込）

２.黒×黒ハンバーグ～ブラウンバターソース～（1,500個数量限定）※オンラインストアにて限定販売

※画像はイメージです。

柔らかな黒毛和牛と国産黒豚を黄金比で配合したこだわりのハンバーグ。コク深いブラウンバターソースでお召し上がりください。

内容量：170g（ハンバーグ120g / 別添ソース50g）

価格：1,380円（税込）

３.チキングリル～バター醬油ソース～（1,500個数量限定）※オンラインストアにて限定販売

※画像はイメージです。

スパイシーなチキンを香ばしく焼き上げ、バター醤油ソースを添えました。ソースが香ばしさを引き立て、バランスの取れた美味しさに仕上げています。

内容量：150g（チキン120g / 別添ソース30g）

価格：880円（税込）

※画像はイメージです。※画像はイメージです。■販売概要

●公式オンラインストア：2025年10月28日（火）10:00～

●全国のロイヤルホスト店舗：2025年10月28日（火）より順次販売予定

※一部店舗ではお取り扱いのない場合がございます。販売状況については、店舗までお問い合わせください。

■会社概要

会社名：ロイヤル株式会社

本社所在地：福岡県福岡市博多区那珂三丁目28番5号

代表者：代表取締役社長 白岩 雅博

事業内容：外食インフラ機能（製造・購買・物流業務）

主要工場：・東京食品工場（千葉県船橋市高瀬町19番）

・福岡セントラルキッチン工場（福岡県福岡市博多区那珂三丁目28番5号）

・福岡ベーカリー工場（福岡県福岡市博多区那珂三丁目28番5号）