福祉・介護事業を展開する有限会社クリエイト、ウェブサイトに自動でふりがなを追加する「ルビフルボタン」を導入

一般財団法人ルビ財団

社会にふりがな（ルビ）を適切に増やすことで、あらゆる人が学びやすく、多文化が共生する「ルビフル」な社会づくりを目指す一般財団法人 ルビ財団（所在地：東京都港区、代表理事：伊藤 豊、以下ルビ財団）は、「ルビフルボタン」が有限会社クリエイト（石川県金沢市：取締役 井上喜和）のホームページに導入されたことをお知らせします。



ルビ財団は2024年4月より、子どもや外国人などの漢字を読むことが苦手な人に対して、ウェブアクセシビリティを確保・向上することを目的に、自動でルビを追加する「ルビフルボタン」の無償提供を行っています。

有限会社クリエイトは、福祉用具・介護用品の提供を通じて高齢者や障害者、そのご家族を支援しており、このたび情報をより多くの人にわかりやすく届けるために「ルビフルボタン」を導入されました。閲覧者はホームページ上の「ルビON」ボタンを押すことで、文章に自動的にルビを付与することができます。

▼有限会社クリエイト ホームページ

https://www.y-create.jp/index.html

今後もルビ財団は、ルビの普及・活用の促進を通じて、あらゆる人の暮らしやすい社会づくりに取り組んでまいります。







◆ルビフルボタンについて

「ルビフルボタン」は、既存のウェブサイトのHTMLソース上に1行のコードを追加するだけで、漢字へのふりがな表示を切り替えられる機能です。利用者はウェブサイト上のボタンを押すことで、漢字にルビを自動表示させることが可能です。

https://rubizaidan.jp/rubyful-button/(https://rubizaidan.jp/rubyful-button/)









◆一般財団法人 ルビ財団 概要

出版物及びデジタルコンテンツにおけるルビの普及・活用を促進することにより、 国語能力及び知的好奇心・思考力の向上に寄与するとともに、外国人や障害のある人を含むあらゆる人の暮らしやすい多文化共生の社会づくりに寄与することを目指しています。

所在地：東京都港区新橋2-5-2 goodoffice 新橋

設立：2023年5月24日

代表理事：伊藤 豊

URL：https://rubizaidan.jp/