アセンド株式会社、「中部ミライノ物流EXCO 2025」に出展

アセンド株式会社

物流DXを推進するアセンド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：日下瑞貴、以下「当社」）は、2025年10月24日(金)に名古屋で開催される「中部ミライノ物流EXCO 2025」に出展いたします。

本展示会では、当社製品『ロジックス』に関するプレゼンテーションセミナーや、最新機能を体験できるブースをご用意しております。

来場の無料登録はこちら :https://www.logistics.or.jp/propulsion/enhancement/convention/chubu.html※ご入場には事前登録が必要です。当日は混雑が予想されるため事前登録をお勧めいたします。

展示会概要

本展示会では、講演会・企業PRコーナー・プレゼンテーションセミナー・交流タイムの4つの機会を通じて、物流課題の解決に向けた情報提供・ネットワーキングが開催されます。

当社はブース出展およびプレゼンテーションセミナーにて、『ロジックス』の実機デモや活用方法をご紹介します。ブースでは製品デモ動画をご覧いただいたり、実際の操作をお試しいただけます。業務上のお困りごとや『ロジックス』を活用した解決方法のご提示など、ブース内の『ロジックス』導入支援担当がお答えします。

システム導入に関して、以下のようなお悩みがあれば、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

・自社の業務にフィットしたリーズナブルなシステムが見当たらない

・ITに詳しい社員がおらず、導入に不安がある

・運行ごとの粗利を正しく見られない

＜出展概要＞

・開催日時：2025年10月24日(金) 9:00~17:00 ※プレゼンテーションセミナーは13:00~13:10

・開催場所：名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール）9階 展望ホール

・ブース位置：企業PRコーナー 10

来場の無料登録はこちら :https://www.logistics.or.jp/propulsion/enhancement/convention/chubu.html※ご入場には事前登録が必要です。当日は混雑が予想されるため事前登録をお勧めいたします。

ロジックスについて

運送事業者に特化したクラウド型の業務管理ツールであり、煩雑な運送事業者の管理業務を、案件の受注から配車・請求書の発行まで一気通貫でデジタル化します。ロジックスを用いて業務を行うと、経営数値（原価・利益率・車両回転率等の収支改善につながる各種指標）が自然と一元管理されるため、収支改善・運賃交渉に必要な数字を、特別な手間をかけることなく可視化することが可能です。ロジックスは、運送事業者の業務効率化と経営DXを同時に実現いたします。

ロジックス製品情報：https://logix.ascendlogi.co.jp/

導入事例はこちら ：https://logix.ascendlogi.co.jp/case

当社について

「物流の真価を開き、あらゆる産業を支える」をミッションに掲げ、2020年3月に創業。

「運送事業者の理想の経営を実現」を志向し車両台数規模を問わず運送事業者が手軽に業務効率化・経営DXができる運送管理システム「ロジックス」を提供する傍ら、国土交通省をはじめとした関連省庁の物流業界の実態調査・分析事業も担い、マクロの政策提言と草の根の双方から物流業界のDXを支援。

代表取締役の日下瑞貴は、JILS「ロジスティクスイノベーション推進委員会」委員、「ロジスティクス経営指標調査」専門家委員、運輸デジタルビジネス協議会（TDBC）理事、全日本トラック協会DX講座講師を務め、業界の啓蒙・発展活動に尽力。

会社HP ：https://www.ascendlogi.co.jp/

公式note：https://note.ascendlogi.co.jp/

会社情報

本社所在地：東京都新宿区市谷砂土原町2-7-19 田中保全ビル3階

代表者：代表取締役 日下瑞貴

設立：2020年3月

資本金：5億1,900万円

従業員社員数：60名（業務委託含む）

事業内容：運送管理システム ロジックス（LogiX）開発・提供、物流コンサルティングサービス

会社HP ： https://www.ascendlogi.co.jp/

ロジックス製品説明ページ： https://logix.ascendlogi.co.jp/